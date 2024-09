'Bio sam suvozač i proveo sam deset dana u bolnici'! Kandidat progovorio o događaju koji mu je promijenio život

LJUBAV JE NA SELU

Neve o Željku i njegovom komentaru da je premirna: 'To je do njega, kod Žige sam se opustila'

Muškarac prvi preuzima inicijativu, ako se ja njemu sviđam, on će mene i osvajati. On kao da se stidi. Mislim da nije pokazao pravo lice. Nije to do mene, to je do njega, rekla je Neve