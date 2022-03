Bili su moćniji od svih, zaradili milijune pa je sve počelo propadati: On se prvo izvlačio na svoju dijagnozu

Najvažniji su imidž, novac i moć - i u igri da se toga dočepaju, baš svi varaju. Tako je današnji svijet jezgrovito opisala osuđena prevarantica Anna Sorokin. O njoj je Shonda Rhimes, izuzetno uspješna scenaristica i producentica, napravila novu seriju za Netflix. Zaista, dok pratimo seriju s puno stvarnih likova, najrazličitijih mladih grebatora, čini nam se da se u svijetu u kojem se živi virtualno zaista ubrzano gube granice između stvarnog i lažnog.

Imidž uspjeha i bogatstva - a što je drugo moć u današnjem svijetu - virtualno odslikavaju i dokazuju selfiji i priče na društvenim mrežama. Anna i druge mlade varalice iz svijeta start upa gradili su svoje mini piramidalne sheme za izvlačenje novca i pokrivanje troška neopisivo skupog, ispraznog lifestylea, slikajući se po najskupljim restoranima, klubovima i hotelima svijeta. Ti selfiji bili su Annino najjače oružje u pohodu na Manhattan. Malo je falilo da ga prevarantica i osvoji i izvuče pare za svoj projekt, najekskluzivniji klub na svijetu, "utočište za sve ranjive poput nje", kako je objašnjavala prenavljajući se, "kojima poput sunca trebaju luksuz i umjetnost da mogu živjeti".

Anna je postajala njujorška legenda hraneći se toksičnim količinama luksuza i alkohola kao fast foodom od kojeg žive društvene mreže. One su u njezinu svijetu svjedoci i potvrda uspjeha, ljubavi i sreće. Ali i poprišta ratova.

Zašto me Ye West (44) podsjetio na Annu i njezin svijet? On nije prevarant, sam je različitim poslovnim pothvatima, od glazbe do mode, zaradio svoje milijarde dolara - ozbiljni izvori tvrde da je već prešao neshvatljivih šest milijardi.

No, i Ye je skrenuo zamijenivši virtualno za stvarno. Prvo su ga milijuni pratitelja uvjerili da je "odabran", Bog, da može sve - pa i na brzinu, bez političkog iskustva, postati američki predsjednik kao njegov heroj Donald Trump. A sad pokušava ljubav svojeg života, Kim Kardashian (41), koja ga je napustila kad je skrenuo, osvojiti kao što je Anna pokušala Manhattan - preko Instagrama.

U virtualnom svijetu, svima na uvid, Ye šalje Kim ljubavne poruke, i njoj i Bogu koji će ih ponovno spojiti u nepobjedivi popkulturni fenomen Kimye. A onda se s Kim svađa što je dopustila njihovoj 8-godišnjoj kćerki North pristup TikToku, virtualnom svijetu za djecu i tinejdžere. Pri tome kao da uopće nije svjestan toga da su oni, Kimye, selebriti spoj rappera i reality zvijezde, proizvod društvenih mreža i da on na njima živi.

Na Instagramu je živjela i njegova donedavna ljubavna veze s Julijom Fox (32). Ona je manje poznata glumica, manekenka, posljednja Playboyeva duplerica, koja je objavila dvije kontroverzne knjige fotografija o svojem životu s bivšim frajerima i još u srednjoj školi zarađivala za život kao domina. Napravila je i izložbu radova slikanih sa svojom krvlju. Julia i slavni rapper nisu hodali duže od dva mjeseca, ali na društvenim mrežama ta je veza dokumentirana s više fotografija nego dva braka Elizabeth Taylor i Richarda Burtona. O toj sretnoj ljubavi Julia je čak napisala i članak za časopis Interview kao da će veza trajati zauvijek. Opisala je kako su se upoznali na proslavi Nove godine u Miamiju i odmah kliknuli. Drugi dan otputovali su u New York na kazališnu predstavu "Slave Play", koju svi žele gledati, a potom otišli na večeru u njezin najdraži restoran Carbone. U hotelu ju je dočekao neobičan Westov dar, njihov apartman bio je pun nove odjeće za Juliju. Veza iz snova s darom iz snova mjesec i pol dana kasnije već je završila, a Julia je na svojem Instagramu - a gdje drugdje - objavila buntovno da ne pati za Ye, da njezine suze s neke tabloidne fotografije ne bi trebale nikoga prevariti jer ona je hustler, varalica, i s milijarderima se provodi od najranije mladosti. Opet se vraćamo na sliku svijeta po prevarantici Anni.

Kanye se inače više ne zove tako. Odsada, zovite me Ye, objavio je na društvenim mrežama davno, još 2018., kad je objavio album pod tim imenom. No, ime je postalo njegovo službeno novo ime tek u listopadu 2021., upravo kad je Kim počela hodati s novim dečkom Peteom Davidsonom. Je li to još jedna Yeova ljubavna posveta Kimye, braku i vezi koju njegova žena više ne želi, a on se samom dragom Bogu obratio na Instagramu da spasi Kimye. Moram dodati da je njegova bivša djevojka Julia ista Kim, imitira njezin stil odijevanja s isticanjem upadljivo naglašenog golog struka i velike stražnjice i obožava živjeti pred očima javnosti kao reality zvijezda. Ona je lažna dvojnica, Kim kad bi bila milijardu dolara siromašnija i manje ispolirana.

Kim i Kanye nekad su bili moćniji od stotinu dvadeset godina duge elitističke povijesti američkog Voguea. Vogue iz travnja 2014. s Kimye na naslovnici prodao se odmah u 500.000 primjeraka, puno puno više nego oni s Beyonce ili Michelle Obamom. Kim je na toj naslovnici bila zanosno, puteno obla u Lanvinovoj starinskoj vjenčanici, Kanye ju je grlio iz pozadine, kao da je ona važna, a ne on, a u središtu fotografije bliještao je pregolemi zaručnički dijamant.

Vogueova čitalačka publika bila je izvan sebe: kako se Vogue mogao tako srozati, pitali su u tisućama mejlova i članka? Što je bilo urednici Anni Wintour da tako promovira plastičnu reality zvijezdu i njezin razmetljivi dijamant? Afera neukusna naslovnica podsjeća na zbivanja iz HBO-ove nove serije "Pozlaćeno doba". Ma koliko tad Kanye i Kim bili uspješni i bogati, oni su za Vogue bili kao "novi ljudi" u seriji Juliana Fellowesa, skorojevići koje visoko američko društvo starog novca patricijskih obitelji ne želi u svom krugu. Mondeni svijet New Yorka uvijek se identificirao s visokom kulturom i visokom modom za upućene. Vogueov event godine, Met Gala, održava se u najvažnijem njujorškom muzeju. Reality naprosto nije Vogue. Osim toga, Kim naglašenih oblina nije rentgenska slika mondenke, social X-ray, kako je izmršavjele žene koje vladaju društvenom scenom Manhattana, slikovito nazvao genijalni pisac Tom Wolfe.

Vogue je tad s Kim i Kanyeom fotografirao i njihovu 9-mjesečnu bebu North, okruglastu, golu i neodoljivu. Kim je pričala kako je luda za Kanyeom koji joj je ostvario najdivnije snove, obitelj pa i naslovnicu Voguea, a on je u intervjuima tvrdio da je ona vjerojatno najljepša žena u povijesti ljudske vrste, u koju se zaljubio na prvi pogled... New York Times nazvao je njihovu vezu selebriti olujom povijesnih razmjera. Tabloidi se nisu gasili. Rađala su se djeca gotovo u neprekinutom nizu, nakon North zvane Nori, došao je sin Saint, a onda su dobili još dvoje djece, kćer Chicago i sina Psalma, koje su rodile zamjenske majke jer je Kim imala "preteške porode".

Idila u kojoj su oboje supružnika uspjeli postati milijarderi, svaki za sebe, sa svojim projektima, trajala je tek proverbijalnih sedam godina, možda i manje, a onda se brak počeo raspadati. Presudila mu je politika. Prvo je Kanye počeo podržavati Trumpa i davati neke čudne, neumjerene izjave u skladu s "post truth" vremenom u kojem izmišljotina može postati istina. Onda je otkrio da je bipolaran i da mu zato treba sve oprostiti. Bez obzira što povremeno propušta popiti svoje lijekove. West je 2020. zaključio da Ameriku trebaju voditi veliki i snažni ljudi, a to Joe Biden zasigurno nije, za razliku od Trumpa, Obame, pa i Clintona. I zato je on, najbogatiji američki crnac i Božji miljenik, potreban Americi. Na jednom predizbornom skupu se "izgubio", počeo nekontrolirano ridati i pričati kako ga otac nije htio i mama se jedva obranila od abortusa, baš kao što je on jedva spasio malu North jer je Kim već u ruci držala pilule koje izazivaju pobačaj.

Kim se ubrzo preselila i odlučila razvesti, no on se tome opirao. Nastupila je u listopadu prošle godine u popularnom showu Saturday Night Live i izazvala pravu senzaciju šaleći se na svoj račun i na račun svoje brojne obitelji. Njezina mama Kris Jenner, TV producentica i glava obitelji koja vodi i najrazličitije medijske pothvate svoje djece, bivša žena najpoznatije američke transrodne žene Caitlyn, rodila je prvo četvero djece s uspješnim poduzetnikom armenskog podrijetla Kardashianom, koji je bio odvjetnik O. J. Simpsona, a potom i dvije kćerke s Jennerom, koji je iz prethodnog braka imao još četvero djece. Obiteljske rođendane valjda su slavili u unajmljenim dvoranama. Kris (67) već ima 11 unuka, a sva su joj djeca postala milijunaši pod njezinim budnim okom. U bogatstvu, dakako, prednjače Kim sa svojim medijskim i modnim pothvatima te manekenka Kylie (24), koju su svojedobno slavili kao najmlađu američku milijarderku, no dionice njezina make up carstva Kylie Cosmetics nešto su pale pa je i ona pala ispod granice milijarde dolara.

Kim je svoj nastup u pripijenom Balenciaginom ciklama body suitu, svojevrsnim tajicama za čitavo tijelo, na najgledanijoj emisiji američke televizije započela s ironičnom samohvalom.

- Ja sam puno više od lijepog lica... i fantastičnog make upa, sjajne kose, neviđenih grudiju i savršene guze... Puno više od one fotke koju moje sestre pokazuju svojim estetskim kirurzima - nastavila je bocnuvši svoju mamu. Rekla je da je zaista ponosna što je nikad nitko ne može nazvati sponzorušom. - Iskreno - dodala je - ni ne znam kako se to postaje pa sam pitala maminog dečka Coreyja.

Potom je obećala da se nikada neće kandidirati za predsjednika i nastavila sa zahvalom univerzumu na svojem životu.

- Udala sam se za najboljeg rappera svih vremena, ne samo to, on je i najbogatija crna osoba u Americi, nevjerojatno talentirana osoba, pravi genij koji mi je podario četvero predivne djece. Kad sam se odlučila razvesti, sve se svelo na samo jedno - njegovu ličnost.

Ubrzo nakon tog nastupa Kim je i javno pokazala novog dečka Petea Davidsona (28), komičara i glumca iz te iste emisije Saturday Night Live. Pete je zaista odličan komičar. Fizički nije komad, sitan je i izgleda kao spoj nekadašnje velike zvijezde ovih prostora, mladog Čkalje, glumca Stevea Buscemija i, recimo, mladog Eminema s poblajhanom kosom. Namjerno se igra imidžem "bijelog smeća". Jednom je nastupio u showu Jimmyja Fallona odjeven kao domaćica iz kamp-prikolice, u donji dio široke pidžame s cvjetovima, neku majicu s mačkom i kačkanu vestu. Otprilike u vrijeme kad je počeo hodati s Kim bio je na mondenom događaju Met Gala i poslije u emisiji pričao kako je to zaista najcool događaj, koji mu je donio bonus da sad može mirno svima reći da je i on bio u muzeju.

- Bio sam u haljini... u kojoj sam izgledao kao Tilda Swinton kad se ne mora dotjerati za posao. Haljine ponekad nosim, kao što i lakiram nokte, jer uživam kad je mojim najbližim rođacima zbog mene neugodno - rekao je komičar koji se kao i Ye bori s bipolarnim poremećajem, a priznao je da je dugo bio i ovisnik. Pete je sušta suprotnost Westu, koji sebe doživljava tako ozbiljno da je od toga skrenuo. Osjetljivi, zauvijek emocionalno ranjeni dječak, kojem je otac vatrogasac poginuo spašavajući žrtve terorističkog napada na World Trade Centar, rano je počeo nastupati kao stand up komičar, potom i glumac. Napisao je i scenarij za film o svojem odrastanju na nimalo posh Staten Islandu, predgrađu Manhattana, gdje je dugo živio s majkom, a onda joj ipak kupio novu kuću blizu svoje.

Pete je, čini se, privlačan poznatim ljepoticama jednako toliko kao i one njemu. Prije nekoliko godina bio je zaručnik pjevačice Ariane Grande i zbijao šale na svoj račun o tome kako mu se frajeri na cesti klanjaju, a jedan mu je čak doviknuo da mu je vratio nadu. U smislu, takav bezvezan tip s tako zgodnom, bogatom ženom. Rekao je i da mu je važno da Ariana i on potpišu predbračni ugovor, da mu se nedajbože ne dogodi da prekinu i ona odnese pola njegovih tenisica. Priznao je da mu je s njom super jer živi s njom u stanu koji ona plaća 60.000 dolara mjesečno, a jedini mu je zadatak da povremeno napuni hladnjak i... Nema i. Zezao se da mu je toliko dobro da je njezine kontracepcijske pilule zamijenio tic tac bombonima da se osigura. Ariana mu ništa nije zamjerila, ponavljala je da se silno zaljubila, on joj je najveći crush svih vremena...

No, kad je od droge umro Arianin bivši dugogodišnji dečko, rapper Mac Miller, prekinula je zaruke, a Pete se oporavljao u zagrljaju 20 godina starije glumice Kate Beckinsale. Potom je hodao s Margaret Qualley (poznatoj po Netflixovoj seriji "The Maid"), prelijepom kćerkom Andie MacDowell. Smucali su se, ljubili i grlili po Veneciji 2019. kad je ona bila gošća festivala s filmom "Seberg". On se javno ljubio na plaži s Kaiom Gerber, supermodelom, kćerkom Cindy Crawford. Bio je i s engleskom glumicom Phoebe Dynevor, nevinom i čistom junakinjom Netflixove serije "Bridgerton", još jedne velike uspješnice Shonde Rhimes. Prije svih seleba Pete je dugo hodao s Cazzie David, kćerkom kultnog komičara Larryja Davida. Kad ju je ostavio, izjavio je da je ona divna, talentirana žena koja će biti OK i bez njega, no ona se kasnije pozabavila Peteom u zbirci eseja u kojoj je opisala kako su se oboje jezivo mučili s mentalnim bolestima dok su bili skupa i kako je s njom prekinuo dan prije nego što je saznala da već hoda s Grande.

Pete dokazuje da žene najviše vole muškarce koji ih znaju nasmijati i sad je osvojio i najljepšu milijarderku na svijetu.

Pete je često ismijavao Ye Westa kao Trumpovog klona u emisiji Saturday Night Live i još mu 2018. poručio da se i on bori s bipolarnim poremećajem, ali pije lijekove, što bi i njemu preporučio. Umjesto Trumpove crvene MAGA kape s natpisom "Vratimo prominentnost Americi", nosio je takvu kapu s natpisom "Vratimo Westa u 2006."

Ye je vjerojatno podivljao kad je u listopadu, skupa sa cijelim svijetom, saznao da Kim ima novog dečka, upravo Petea koji mu se godinama ruga. Okomio se na njega na društvenim mrežama i neduhovito ga nazivao "dečkom Hillary Clinton", jer ju je Pete podržavao. U najnovijoj pjesmi "Easy", Ye u jednom stihu spominje da ga je Bog spasio 2002. (preživio je gotovo fatalnu prometnu nesreću) samo zato da može pretući Petea Davidsona.

U toj pjesmi, kao i na društvenim mrežama, iznosi svoje planove o tome kako će odgajati djecu. Potpuno drukčije nego Kim koja je djetetu dopustila nešto tako strašno kao što je - društvena mreža! U pjesmi spominje kako je kupio kuću do Kimine, kako on voli dadilje, ali prave obitelji su bolje, kako su djeca postala razmaženi buržuji, a kod njega će morati pomagati u kući...

I dok Ye pjeva i bjesni što gubi Kim, i to je gubi od muškarca koji sam sebe ismijava jer nije alfa, u intervjuu za novi Vogue Kim priča o tome kako ona ima jednu supermoć - ostaje mirna u svim situacijama. Na naslovnici Kim nosi haljinu Loewe čiji korzet nalikuje štitu kojim se supermirna Kim valjda brani od Yea. S naslovnice vrišti veliki apel "Kim, moj novi svijet - u kojem sam izabrala sebe", a u intervjuu objašnjava kako će njezine četrdesete biti posveta sebi, kako će jesti zdravo, vježbati i puno više se provoditi, biti više s djecom i ljudima koji je usrećuju. Postat će odvjetnica poput njezinog oca - sate i sate dnevno provodi učeći pravo - i jednom kad položi pravosudni ispit, pomagat će onima koji su nepravedno završili u zatvoru. A tu su i njezine nezaobilazne mantre hiperuspješne žene, "kimizmi": "Bez onih koji mrze. Bez gadova. Bez preseravanja. Ljude nikad ne smijemo ostaviti da čekaju. Budi tu za one koji su tebi pomogli. Navijaj da svi pobijede."

