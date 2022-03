Influencerica iz Rusije objavila je video na kojem plače zbog zabrane Instagrama: 'Zbog njega se budim j*** pet godina'

Nexta, bjeloruski blog sa sjedištem u Poljskoj (jer se u Bjelorusiji njihovo djelovanje smatra ekstremizmom), koji dijeli informacije o stvarnom stanju u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji putem videa koji primaju od stanovnika tih zemalja na Telegramu i YouTubeu, objavio je na Twitteru video jedne Instagram zvijezde iz Rusije koja plače zbog toga što ta društvena mreža više nije dostupna u njenoj domovini.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr