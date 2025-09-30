Bila je naša poznata TV zvijezde i Jelenu smo gledali u brojnim showovima, a sada se bavi sasvim drugačijim poslom

Nekadašnja manekenka i TV voditeljica Jelena Urukalo jedno je vrijeme bila česta tema medija. Širu je popularnost stekla pobjedom u showu Story Super Nova Multi Talents, a ljubitelji reality formata pamte je i po nastupu u prvoj sezoni Farme, prije više od desetljeća. U posljednje vrijeme Jelena se gotovo u potpunosti povukla iz javnosti. Danas vodi vlastitu tvrtku za nekretnine u kojoj uspješno gradi karijeru, a otkrila je i što ju je privuklo upravo tom poslu. - Nekretnine su oduvijek moja strast. Moj tata je imao građevinsku firmu, a rasla sam gledajući stvaranje domova i sve što ima veze s tim, dok je mama imala dućan mješovite robe. A ja sam agent za nekretnine... Ima smisla. - ispričala je u razgovoru za Net.hr.

Ispričala je kako ju je u mlađim danima život odveo pred tv kamere, ali oduvijek je znala kako se želi baviti ovom poslom. - Nije slučajno i itekako je strast, kao i sve što radim. S obzirom na to da se time bavim dugo, nema sumnje da je to prava odluka za mene. Oduvijek imam podršku svih koji su mi bitni. Roditelji - moja mama je uvijek vjerni fan, a tata, iako više nije fizički s nama, osjećam da me čuva i prati. Suprug je uz mene od samog početka, kao i ja uz njega. Najbitnije je kakvog partnera imate. Ako su vam ciljevi isti ili slični i ako se poštujete i razumijete, nema kraja.- rekla je Jelena.

Prije nekoliko godina se rastala od supruga Domagoja s kojim je dobila devetogodišnju djevojčicu Ilonu, a s novim partnerom Kristianom Pahljinom dobila je kći Lotu. - Rastala sam se prije nekoliko godina. Iz tog braka imam kćer Ilonu i u dobrim sam odnosima s bivšim suprugom. Mislila sam da se se neću više upuštati u nikakve, da se tako izrazim, trudnoće i ozbiljne veze. To vjerojatno svatko misli nakon rastave. Ali nakon što upoznaš osobu koja je toga vrijedna zaboraviš sve što si rekao - priznala je Jelena u jednom intervju za Slobodnu Dalmaciju. - Nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled, ali kad smo se upoznali i dali si ruku dogodila se iskra. Ja sam pobjegla jer sam u tom trenutku htjela biti sama, no nakon nekog vremena me nazvao i rekao mi neke stvari gdje sam shvatila da je vrijedan toga da promijenim mišljenje, a što je točno bilo neka ostane za nas - kazala je Jelena o Kristianu.