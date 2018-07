Bila je miljenica kreatora Isseya Miyakea, a sada je učiteljica joge i piše tekst za predstavu

Malo je onih koji se danas, premda je od tada prošlo dvadesetak i više godina, ne sjećaju jumboplakata na kojem egzotična djevojka reklamira čarape Polzela.

U tom trenutku nitko nije ni slutio da je to djevojka iz Zagreba, Jasmina Hdagha. Rodila se u Hrvatskoj, a tijekom rata s majkom i sestrom preselila se u Libiju, odakle joj je otac pa je obitelj ondje živjela za vrijeme Domovinskog rata, sve do njezine 16. godine. Povratkom u Zagreb na ulici ju je primijetila Tihana Harapin Zalepugin i odmah je angažirala za bude model.

– Kada smo uspjeli pobjeći iz Libije, mama je bila u stvarno teškoj situaciji s nas četiri curice i bez posla. Tihana Harapin Zalepugin divna je osoba koja mi je, nakon što me “otkrila”, jako puno pomogla. Kada sam krenula u srednju školu, hrvatski nisam znala ni pisati ni čitati, no na kraju sam maturirala s odličnim – istaknula je Jasmina.

Njezina karijera manekenke ubrzo je otišla u visine, bila je miljenica modnog kreatora Isseya Miyakea. Snimila je mnogobrojne kampanje, primjerice za Hermes, Calvin Klein i Missoni, surađivala je s Jeanom Paulom Gaultierom, Matthewom Williamsom, bila jedno od traženijih lica na tjednima mode u Parizu, Milanu i Londonu. I onda je odlučila otići u SAD.

– Prvi put otišla sam u Los Angeles 2008. Eto, već je deset godina prošlo od te moje avanture. Ostala sam samo mjesec dana, a došla sam iz Pariza gdje mi je bila baza. Službeno sam se doselila i počela živjeti u Americi od 2009. Nisam došla zbog manekenstva, nego zbog glume. No, još uvijek se bavim modelingom. Ali radim samo one poslove za koje sam direktno bukirana. Na castinge i audicije rijetko idem jer jednostavno nemam vremena – kaže Jasmina.

U Los Angelesu je ubrzo počela vezu s hollywoodskim glumcem Billyjem Zaneom, no ljubav je pukla nakon manje od godinu dana. Danas je u vezi s glazbenim producentom Jimom Kaufmanom.

– U Los Angelesu sam se pronašla kao učiteljica joge. Ne samo što sam osobna trenerica, nego i predajem jogu u joga studiju Namastday. Moj prvi susret s jogom bio je još u Libiji kada sam imala sedam godina jer ju je moja mama vježbala. Sjećam se da sam imala cistu s unutarnje strane koljena koja je nestala kada sam se počela baviti jogom. Joga je umjetnost. Ona nije ono što drugi misle – samo nekakve poze i nekakvo disanje. Vježbajući jogu spoznala sam samu sebe i puno toga o sebi naučila, a to je ono najvrednije. Dan mi je pretrpan obvezama, a počinje mi, nećete možda vjerovati, u 4.30 sati ujutro. Probudim se i prvo se pomolim pa napravim vježbe disanja i meditiram. Iz kuće izlazim oko 6.30 sati i već u sedam imam prvog klijenta za jogu. Moja dnevna ruta, što se tiče klijenata, uglavnom je na potezu Malibu – Beverly Hills – Bel Air. Imam puno različitih klijenata pa sa svakim radim na drukčiji način. Uglavnom sam cijeli dan u pokretu. Volim svoj posao, ali fizički je jako naporno – kaže Jasmina.

Velika su joj ljubav i dva engleska buldoga.

– Obožavam ih. Živim u Santa Monici blizu mora pa imaju dovoljno prostora za igru i šetnje – istaknula je.

Dolazite li u Hrvatsku?

– Idem doma jednom godišnje, ali često mi sestre dođu u goste i ostanu dulje vrijeme. Ovih dana baš s jednom od sestara pišem tekst za kazališnu predstavu koja bi se trebala igrati u kazalištu Actors Gang, a glumili bi Tim Robbins i Cynthia Ettinger. Nažalost, iako se ne bavim glumom cijelo vrijeme, gluma je moja prava ljubav – rekla je Jasmina.

Njezin profil na Instagramu prepun je fotografija i filmova na kojima prakticira jogu i uživa u životu. Odavno je zaboravila i na vezu s Billyjem Zaneom, kojeg je 2009. upoznala na zabavi na kojoj je bila hostesa, a koju je priredio Puff Daddy. Hollywoodski glumac bio je jedan od uzvanika koji ju je gnjavio sve dok mu nije dala svoj broj telefona.

– Uvijek me nasmije kako se svi tako slijepo lijepe na poznata imena. Kad sam prohodala s Billyjem, nisam ni znala tko je on. Bio je šarmantan i imao je takta. Bila sam u vezi s čovjekom koji se zove Billy i bilo je super dok je trajalo. Zajedno smo bili gotovo godinu dana, on je bio spreman i htio je dijete, a ja ne. Nisam željela zadržati nekoga kome, s obzirom na godine, kako bi se reklo, sat otkucava, a meni se ne žuri – zaključila je Jasmina.