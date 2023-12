Barbara Kolar objavila fotku glamuroznog izdanja, a obožavatelji kažu: To više nisi ti

Radijska i televizijska voditeljica Barbara Kolar često na svom Instagram profilu dijeli fotografije na kojima je bez imalo šminke, a sada je objavila je novu fotografiju i pokazala kako izgleda u glamuroznijem izdanju.

- Ono kad uspijem spojiti i frizuru i šminku i sjajne ljude i dobro raspoloženje… ispadnem skroz dobra #covergirl to be. Ne dodajem nikakve filtere, bila bi to uvreda za divan make up i ovu seriju spontanih by @sanjaagic. Kosu uredila @tanjaskenderija @salonglamourzagreb. Finalni produkt na kioscima za Novu godinu - poručila je Barbara uz fotografiju. Za ovo izdanje dobila je brojne komplimente svojih pratitelja koji su joj poručili kako im super izgleda u svakom izdanju, a dio obožavatelja nije bio oduševljen ovom objavom.

- Ti si tako lijepa žena, ovo mi je totalno ne ti. To više nisi Ti, oprosti Barbara. Neee, zašto? Ali nije moja stvar. Zgodni ste inače ali ovo kao da ste neka druga Barbara - mišljenje je nekih od njezinih pratitelja na Instagramu.

Ovo ljeto Barbara je bila žrtva krađe identiteta na internetu kada je netko na Facebooku otvorio profil s njezinim imenom i iskoristio njezine fotografije s interneta te su kopirali neke njezine statuse s njezina profila na Instagramu, ali su i objavili nagradu igru u njezino i ime Top radija na kojem je Kolar voditeljica. U toj nagradnoj igri zahtijevaju registraciju i nude 1000 kuna nagrade.

- Dragi svi – upozorenje! Ovo je lažni profil i nema nikakve veze ni sa mnom ni s Top radijem!- upozorila je tada na Instagram storyju voditeljica. Barbara Kolar samo je jedno od poznatih imena s naše estrade kojoj je ukraden identitet na internetu, a žrtva krađe identiteta bila je i voditeljica Doris Pinčić Guberović te pjevačica Nina Badrić i pjevač Jurica Pađen.

VIDEO Bivša predsjednica u neobičnom izboru obuće: U centru Zagreba viđena u japankama