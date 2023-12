Miroslav Škoro: 'Želim javno zahvaliti Ivici Todoriću što je otpjevao Sude mi'

Društveni kroničar i voditelj Neven Ciganović ovog tjedna ugostio je glavom i bradom glazbenika, vinara i političara Miroslava Škoru.

– Miroslav Škoro jedini je bagerist među pjevačima – odmah na početku emisije šaljivo je kazao Cigi, na što se Miroslav Škoro nasmijao i dodao kako ga je iznenadila detaljna najava te je voditelju uputio pohvalu. Nastupi i blagdani – Još dok sam bio samo obični Miroslav Škoro iz Višnjevca upisao sam Građevinski fakultet, a kad studiraš građevinu, onda si više inženjerski tip. A kao takav, volim kad se nešto stvara i kreira. Najbolji stroj za mehanizaciju jest bager, koji imam i ja te ga koristim u više svrha. – I ja se mogu pohvaliti da sam jednom davno vozio bager, bilo je to u jednoj emisiji s Knjazom – simpatično je dodao Ciganović koji je potom Škoru upitao kako će provesti nadolazeće blagdane i gdje će nastupati.

– Neću ići nigdje i neću nastupati – odgovorio je Miroslav, a Neven je upitao: – Pa je li zaista moguće da nećete nigdje nastupati? – Moguće je, neću. Imali smo nekoliko dogovora, no ipak su svi otpali. Posljednji nastup imao sam za Advent u Velikoj, a ne znam znate li vi uopće gdje je to mjesto... To je Advent koji bi se mogao nalaziti i u New Yorku koliko je dobar. Jako lijepo su to napravili i bila mi je čast nastupiti na takvoj pozornici – kazao je glazbenik. – Zanima me jeste li ikada nastupali na svadbama – upitao je Ciganović svog sugovornika. – Jesam – odgovorio je Škoro, a potom se Cigi nasmijao i pitao koliko naplaćuje sat. – Nije važna cijena, važno je koliko čovjek to zaista želi, a o detaljima kao što je cijena kasnije se dogovaramo. Nije sramota nastupati na svadbi, čak je i Sting nastupao na svadbama – iskreno je rekao Škoro koji nam je otkrio tko je po njegovu mišljenju najbolji svatovski pjevač.

– Moj sin svira gitaru i imao je probu s jednim kolegom u Jastrebarskom. Dok smo ga čekali supruga Kim Ann i ja, nazvali smo Zrinka Tutića da ga pitamo koji je najbolji restoran za pojesti nešto dok ga čekamo. Odgovorio je ljutito: "Moj!" Tako i ja, kad me pitate tko je najbolji pjevač za svadbe, odgovor je: ako pozovete mene, zabava je zagarantirana – ponosno je poručio Miro, kako ga od milja zovu članovi njegove obitelji. – Još se nitko nije razveo kome sam ja pjevao na svadbi – dodao je Škoro i pokucao o drveni stol nekoliko puta. Ciganović je rekao Miroslavu da je njegov nedavni "duet" "Sude mi" s poduzetnikom Ivicom Todorićem izazvao veliku kontroverzu u javnosti. Naime, Škoro skladbu inače izvodi s Markom Perkovićem Thompsonom. Upitao ga je – bi li ih volio zamijeniti.

– Marko Perković je izvanserijski pjevač, a Ivica Todorić izvanserijski poduzetnik. S albumom "Milo moje" napravili smo veliki pomak na diskografskoj sceni, a tu se pronašla i pjesma "Sude mi" koja je i danas jako popularna. Ako je ovo emisija "U povjerenju", onda ću reći da nitko nije želio objaviti tu promociju, sve dok se na pozornicu sa mnom nije popeo Ivica Todorić... Javno želim zahvaliti Todoriću jer, da se nije popeo na pozornicu, nitko o tome ne bi rekao ni a. Ivica je sjajan čovjek, ali ne može se mjeriti s Markom Perkovićem – iskreno je priznao Škoro koji je odgovorio na pitanje o Lepoj Breni i njezinim koncertima zakazanima za prosinac sljedeće godine.

– Godine 2019. imao sam mišljenje o njoj koje je glasilo da je žalostan takav repertoar i ikonografija da se izvodi u glavnom gradu Hrvata, a tako i danas razmišljam. Moje mišljenje o tome nije se promijenilo. Mislim da je hrvatska glazba velika glazba, a kada sam pisao svoj doktorat, onda sam malo dublje posegnuo u povijest glazbe. Mi uistinu imamo povijest – od skladatelja do diskografije. Mislim da naša glazba ima i neke svoje dosege, a svojedobno smo pobijedili i na Eurosongu – kazao je Miroslav Škoro ponosan na hrvatsku glazbu te je dodao kako nema ništa protiv Lepe Brene, a svojedobno je i gostovao u jednoj emisiji sa srpskom pjevačicom.

– Jedino što mogu priznati jest da je hrvatska glazba malo posustala i da se trebamo malo potruditi – dodao je pjevač koji je spomenuo kako je jednom žirirao u glazbenom showu koji je iznjedrio pjevače kao što su Natali Dizdar, Damir Kedžo, Saša Lozar, a voditelj ga je "bocnuo" i rekao mu kako nitko od njih nije velika zvijezda koja će napuniti Arenu ili rasprodati koncert.

Dobri dueti

– Napisali ste pjesmu za Nives Celzijus, a zašto tu pjesmu niste dali, na primjer, Domenici ili Albini? – postavio je pitanje voditelj, a Škoro mu je odgovorio: – Uvijek se treba razmišljati o sadržaju. Stihove "Migni, migni, namigni" mislim da je primjerenije da ih pjeva Nives zato što će ona to bolje izvesti od Albine i Domenice – rekao je pjevač koji se ne slaže s konstatacijom da misli kako Hrvatska ima sjajne autore, a on se nikada kao izvođač ne bi prijavio na glazbeno natjecanje Dora. – Žalosno je da Kolinda pjeva bolje od mene – odgovorio je u simpatičnom tonu Škoro na Ciganovićevo pitanje o tome s kim bi od bivših kolega političara snimio duet. Dodao je kako ne bi bio loš duet i s bivšom hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor.

