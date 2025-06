Barbara Kolar nikad nije izgledala bolje, sve je zadivila svojom figurom u crvenoj uskoj haljini

Kroz zadnjih nekoliko objava na Instagramu, voditeljica Barbara Kolar sve je zadivila svojom vitkom linijom. Pratitelji na ovoj društvenoj mreži dijele joj brojne komplimente kako odlično izgleda i često ističu kako izgleda bolje nego ikad. Barbara je sinoć vodila program na Zagreb Classic open airu i sve je očarala kada se pojavila u crvenoj uskoj haljini koja je sezala do poda, a cijelu kombinaciju je upotpunila crvenim naušnicama i ružom u istoj nijansi. Nedavno je radijska i televizijska voditeljica u jednom intervju rekla kako nikada nije bila jedna od onih osoba koje lako skidaju kilograme.

- Od malih nogu su se kile s velikim veseljem lako lijepile na mene, redovito shvatile da im je tu prekrasno pa pristajale otići samo uz jako puno odricanja, da ne kažem - staromodnog gladovanja. Moja najbolja prijateljica Jadranka i ja godinama smo ljetovale zajedno. Ja bih jela manje, plivala više. Ona bi se vratila u Zagreb s 3 kilograma manje, ja s 3 više. Danas jedna drugoj kukamo kako smo se udebljale od zraka (smijeh). Ako niste baš jako jako sretni kad tad ćete upoznati "radosti" zakidanja samih sebe. Ja sam nažalost fazu vesele frivolnosti "jedem sve, a ništa me se ne prima" potpuno preskočila. A volim finu hranu, kod kuće se uvijek sjajno kuhalo, prijatelji su mi ljudi s kojima se međunarodna putovanja organiziraju oko uspjelih rezervacija u restoranima koje želimo posjetiti. S obzirom na to da odjeću u ormaru volim vidjeti u mikro veličinama reći ću samo - nije mi lako (smijeh). Divim se ljudima koji su cijeloga života disciplinirani i kojima stega zapravo stvara neku vrstu ugode i sigurnosti. Ja sam hedonist od glave do pete, ali po potrebi se mogu zainatiti kao malo tko. - ispričala je nedavno na Net.hr. Dodala je tada i kako rijetko jede doručak iako je svjesna kako je najvažniji obrok u danu, a osvrnula se i na to kako gleda na komentare na račun kilograma i izgleda.

Foto: Instagram

- Laže svatko tko kaže da ga nikad nisu zapekli tuđi komentari - do toga da doista usvojiš kako je važno ne samo što se govori, već i tko to govori, te da je velika razlika između kritike i kritizerstva. Za to treba puno rada na sebi, vlastitoj realnoj vrijednosti i samopouzdanju. Mene su kod kuće uvjeravali da je puno bitnije što je u glavi od toga da se ona izvana sviđa svima pa i dan danas kad loše spavam nikad ne sanjam da sam gola pred nepoznatim ljudima nego neki intelektualni podbačaj. Naravno da javni posao nosi sa sobom povećanu dozu izloženosti, ali ne bi trebao podrazumijevati da se bilo tko smije iživljavati na vama - rekla je Barbara.