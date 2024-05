Baby Lasagna posjetio je Gradsku vijećnicu u Malmöu i komentirao nam irsku predstavnicu

Naš predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna je u srijedu imao primanje u Gradskoj vijećnici u Malmöu. Domaćin mu je bio dogradonačelnik, Hrvat Roko Kursar. Marko je nakon toga u izjavi za novinare posebno istaknuo jedan moment s nastupa u polufinalu sinoć.

- Nisam znao kako je ispalo ono kad kažem "Europe dance with me". Samo mi je bilo bitno da pratim kameru. Kad sam kasnije došao u garderobu pitao sam Elizabetu kako je izgledalo i je li se vidjelo na kameri. Kad sam shvatio da su svi vidjeli da je cijela dvorana plesala sa mnom, naježio sam se - rekao nam je Marko. Pitali smo ga i što misli o irskoj predstavnici o kojoj svi govore i rekao nam je da to nije njegov "cup of tea", a od drugih pjesama izdvojio je talijansku predstavnicu Angelinu Mango. Na pitanje novinara osjeća li se kao hrvatska nogometna reprezentacija prije finala Svjetskog prvenstva i misli li da će se i njemu prirediti doček u Zagrebu, samo se nasmijao i kazao: "pričekajmo finale".

Nakon prve polufinalne večeri u kojoj je naš Baby Lasagna izborio finale, razgovarali smo i s Jovanom Radomirom, legendarnim švedskim televizijskim novinarom i voditeljem, dobro poznatim fanovima Eurovizije. Voditelj srpskog porijekla kazao nam je kako smatra da Baby Lasagna, a kao njegovu najveću konkurenciju istaknuo je irsku nebinarnu osobu Bambie Thug i pjesmu "Doomsday Blues". - Oboje imaju zanimljive i kontroverzne nastupe i mogli bi povući iste ciljane skupine glasača. Vidjet ćemo kako će to izgledati u finalu, rekao nam je Radomir. Podršku Baby Lasagni pružila je i Konstrakta, koja je za Srbiju prije dvije godine osvojila peto mjesto na Euroviziji u Torinu. Ona je nakon polufinalu nastupila u Euroclubu, uz našu Tajči, Bojanu Stamenov i Sanju Vučić.

- Mislim da smo dijametralno suprotni. Dok dok se on baca po sceni i dere, ja nepomično sjedim na mjestu i šapućem. Ali, ok, možda smo nekome slični jer i Baby Lasagna i ja imamo taj neki svoj osebujni stil, furamo svoj stil i nismo skloni kompromisima. Ono što je dobro je da se osjeća i vidi kako je svoj, kazala nam je Konstrakta i dodala kako bi joj bilo jako drago da Baby Lasagna pobijedi. Umjetnica koja "mora biti zdrava" čula s s Markom nakon njegove pobjede na Dori i tada mu je dala jedan savjet. - Kazala sam mu da reducira druženje s medijima, jer kada to krene onda je "endless story", kazala je Konstrakta.