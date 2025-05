Baby Lasagna i Käärijä zapalili eurovizijsku pozornicu! Mreže poludjele: 'Moj pobjednik!'

Baby Lasagna, hrvatski eurovizijski viceprvak 2024., i Käärijä, finski drugoplasirani iz 2023., gostovali su u finalu Eurosonga 2025. u Baselu, premijerno izvodeći zajednički singl "#Eurodab". Pjesma je odmah postala hit s preko 250.000 YouTube pregleda i ušla u hrvatski trending.

Publika u Baselu, nakon prve live izvedbe, bila je "van sebe", a isto raspoloženje zavladalo je i društvenim mrežama. - Baby Lasagna, moj pobjednik - napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: - Käärijä i Baby Lasagna!!! O moj bože!!! - uzbuđene su mreže. - Pobjednici naroda - zaključile su.

Subchampions Baby Lasagna 🇭🇷 (2024) and Käärijä 🇫🇮 (2023) performing together in the Grand Finale. I'm screaming!! 🔥🥵#Eurovision2025 #Eurovision pic.twitter.com/oZQFxuQHVG