Baby Lasagna favorit je Dore, a popeo se i na vrh trendinga na hrvatskom YouTubeu

Pjesma "Rim Tim Tagi Dim" iz sata u sat postaje sve popularnija, a dokaz tome je i situacija na YouTubeu jer je pjesma Baby Lasagne prikupila preko 180 tisuća pregleda te je došla na prvo mjesto na hrvatskom YouTube trendingu. Mladi izvođač s ovom će pjesmom nastupiti na Dori, a na natjecanje za hrvatsku pjesmu na Euroviziji je ušao kao zamjena za Zsu Zsu koja je odustala od sudjelovanja na Dori. Jučer je u medijima osvanula vijest da refren pjesme Baby Lasagne 'Rim Tim Tagi Dim' podsjeća na pjesmu 'Party In My Head' banda Pain.

– Pjesma ''Rim Tim Tagi Dim'' neodoljivo podsjeća, a samim time potencijalno je i plagijat pjesme iznimno poznatog švedskog benda PAIN. Refreni su praktički identični. Refren je prvih osam taktova skoro jednak. Pa i tekstualno se ne razlikuju znatno – izjavio je za 24sata veliki obožavatelj ovih švedskih metalaca koji je i jedan od administratora njihova službenog fan pagea.

Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna, kaže da je prije par dana već dobio poruke obožavatelja švedskog benda oko refrena.

VEZANI ČLANCI

- Primijetio sam i ja da su nam prva dva takta slična, i onda se kasnije razdvajaju. Nisam nikoga svjesno krao - tvrdi Purišić.

Ako me optuže za plagijat? To nije dobra vijest, ali takve su stvari česte u glazbenoj industriji. Eto, ne znam, vidjet ćemo - zaključio je. Mnogi su se zapitali tko se krije iza zvučnog imena Baby Lasagna, a riječ je o glazbeniku Marku Purišiću koji se na Dori već natjecao 2019. s bendom Manntra. Tada je izvodio pjesmu ''In the shadows''. Osim toga surađivao je i s Marinom Jurićem Čivrom. Marko niže uspjehe i u inozemstvu.

Zsa Zsa je morala pak razočarati svoje fanove i odustala je od Dore, a na društvenim je mrežama i objasnila zašto.

- Dragi moji svi, vjerojatno ste već načuli o mom sudjelovanju na Dori 2024. ! Ali život se posložio tako da prije nego sam uopće uspjela progovoriti o tim uzbudljivim vijestima, čemu sam se jako veselila jer je sama prijava i sudjelovanje novost za cijelu moju zajednicu koja me sluša, a i mene samu (bas zato jer svi znate i da sam dugo odbijala otići na takva natjecanja), karte su se neočekivano posložile malo drugačije i nažalost moj prvi javni govor o Dori 2024. je drugačije prirode - o odustajanju. - napisala je pjevačica na svom Instagramu. Dodala je kako joj je žao što mora odustati jer je njezin tim puno truda uložio u ovaj projekt.

VIDEO Hakiran Let 3! Mrle u očaju: 'Prijetnje hakera su sablasne!'