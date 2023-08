Atraktivna Iris iz 'Večere za 5' i mama šestero djece priprema se za Doru: voljela bih ići na Euroviziju

Pjevačica Iris Kopsa nakon singla Astronaut priprema još dvije pjesme, no voli i reality formate pa bi nakon kulinarskih showova htjela pokazati izdržljivost u svjetskom projektu Survivor. Atraktivna majka šestero djece ljeto provodi u rodnom Zadru gdje posjećuje prekrasne plaže i uvale, a najupečatljiviji detalj njenog summer outfita zasigurno su "must have" kultne Hermes natikače, koje obožavaju ne samo Hrvatice već i svjetske zvijezde. Uz Iris i ''kraljica estrade'' Severina ima tražene natikače vrijedne oko 600 eura u smeđoj i crnoj boji dok su Ronaldovoj partnerici Georgini Rodriguez omiljene zelene.

No, iako je na odmoru, Iris ne miruje. Publika je pamti kao bivšu natjecateljicu ''Večere za 5 na selu“, a voljela bi, kaže, sudjelovati u reality showu Survivor jer je izdržljiva i u odličnoj je kondiciji, koju održava plivanjem i trčanjem. - Nećemo se lagati, volim otići na tretmane lica i masaže, a moja dnevna beauty rutina je umivanje morskom vodom jer morska sol ima odličan učinak za kožu kao i maslinovo ulje. Pazim na prehranu, ne unosim puno masnoća ni ugljikohidrata. Nikad nisam na strogim dijetama jer to nije zdravo za organizam. Naravno i ja imam 'cheat day', volim fast food i obožavam burek - rekla je Iris, koja trenutačno sa suprugom uređuje novu kuću u Sesvetama jer im je stan u središtu Zagreba zbog šestero djece, postao pretijesan.

Preselili su se u Sesvete jer su se željeli maknuti od užurbanog tempa u centru grada i više uživati u prirodi. Djeca su, ističe Iris, oduševljena parkovima, koje često posjećuju, a s obitelji bi mogla živjeti bilo gdje, samo da su svi zajedno. Rođena Zadranka poznata je i po seksepilnim modnim kombinacijama, a za nastupe najradije bira ekstravagantne 'komade' riječkog genijalca Juraja Zigmana.

U lipnju je objavila singl Astronaut, koji su za nju napisali hitmejkeri, Boris Đurđević i Fayo, a spot u nešto više od mjesec dana ima više od 270.000 pregleda. Zato za jesen priprema nekoliko singlova, između ostalog i pjesmu za Doru. Nastup na izboru hrvatske predstavnice za Eurosong joj je neostvarena želja, a kako je veliki obožavatelj tog europskog natjecanja voljela bi jednom stati na tu spektakularnu pozornicu.

- Spremam zanimljiv duet i dvije solo pjesme "Fatalna" i "Slatka fina", nešto potpuno drugačije na regionalnoj glazbenoj sceni. Voljela bih ostvariti suradnju s Ivanom Zakom, Tanjom Savić i Mladenom Grdovićem, uz čije sam pjesme odrasla i uvijek se dobro zabavim – kaže Iris. Iako mnoge žene teško usklađuju karijeru s privatnim obavezama ova svestrana Zadranka uspijeva balansirati između estrade i velike obitelji. - Mislim da je dobra organizacija ključ svega. Uz supruga, bez kojeg to ništa ne bih mogla, pomaže mi i dadilja jer sama teško da bih sve stigla – zaključila je Iris.