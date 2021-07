Asim Ugljen o situaciji kad mu je život bio u opasnosti: Počelo je kao igra, završilo kao spašavanje života

Glumac Asim Ugljen dobro poznaje rijeku Mrežnicu pored koje ima i vikendicu i često na rijeci vozi kajak, ali ove zime je napravio veliku grešku i zaboravio je koliko nepredvidljiva i divlja rijeka može biti bez obzira koliko je poznavao. Iskustvo koje je moglo završiti zbilja kobno Asim je opisao na Facebooku.

- Zimus sam napravio grešku i otišao sam veslati s najmanjim kajakom na vodu koja je bila, pa, poplavna. Smeđa, mutna, nevjerojatno jaka, Mrežnica nije izgledala kao Mrežnica nego kao Ind za sirotinju. Ali sam svejedno otišao. Sam. Nisam plašljiva osoba, štoviše, bilo bi dobro da sam malo ustrašeniji, jer, darwinizam. Ali tu večer sam se uplašio. Jako. Par puta u životu sam osjetio takav strah, u kajaku samo dvaput, jedan od njih je taj. Drugi je kada sam shvatio da sam zapeo na vrhu Milkovića i da ću pasti na facu s te visine. I pao sam. Na facu. Ali ovo je bilo gore. Puno gore. Rijeka me zgrabila i samljela. Doslovno samljela. Ta količina snage je neopisiva. Doslovno neopisiva, mogu ja ovdje bajati do sutra, dok ne osjetite da je voda toliko jaka da vam može iščupati ruke iz ramena, ne znate kako je to jebeno neugodno. Počelo je kao igra, završilo kao spašavanje života. Marta, oprosti mi još jednom za tu večer, trebao sam te slušati. Tri puta me rijeka podvlačila u role, bacala me kao ping pong lopticu usred tornada. Tri puta sam mislio da je to to, da više neću izroniti. Prva dva izrona su bila na sreću, doslovno. Treći put ne bih izronio, uprkos poznavanju nekih tehnika, doslovno me spasilo što me podvuklo pod slap kojeg poznajem cijeli život pa sam nogom našao stijenu ispod slapa od koje sam se odgurnuo horizontalno ispod role. Da nisam poznavao taj slap tako kako ga poznajem, taj treći put ne bih izronio - piše glumac i u nastavku objašnjava kako je zbilja imao veliku sreću i izvukao živu glavu.

- No, sreća prati idiote, pa sam tako i taj put imao sreće da se nađem na mjestu koje znam kao vlastiti džep i iskoristim tu stijenu. Bio sam u proljetnom odijelu (idiot sam non plus ultra) koje se napunilo vodom, što mi je dodalo 20 kg na moju težinu i počelo me jebeno hladiti, jer je bila veljača i voda je bila ledena. S time da kada voda uđe unutra, dok ne izađem van i ne skinem odijelo, voda ostaje unutra. Dakle, rijeka me nosi tolikom brzinom da ne stižem misliti, prepun sam vode i da nemam prsluk, potonuo bih, plivat ne mogu koliko je rijeka jaka i koliko sam prenatopljen i jebeno mi je hladno i znam da imam par minuta da se izvučem van, inače kreće hipotermija. Shvatim da nemam snage za zamah, kamoli nešto više. Uspijem zgrabiti kajak kojemu samo stražnji kraj lagano viri van iz vode. Plan mi je pokušati iskoristiti snagu rijeke i držeći se za kajak doplutati do mola. Ali ne ide, rijeka nosi tako jako da u prvih 10 sekundi prolazim kraj mola i idem dalje. Uspijem se nekako namjestiti da me bočna struja lagano gura prema obali. Izašao sam jedno 500 metara ispod mjesta gdje sam planirao izaći. Naravno da sam uzeo drugi kajak i otišao se vratiti po veslo u rolu. Govorim vam godinama da sam najgori idiot. Evo vam dokaza. Na svu sreću, bio sam tako ljut na samoga sebe da ovaj put nisam dao rolama da me zgrabe nego sam se borio svom snagom. Veslo je na kraju našla Marta pola kilometra niže od mjesta gdje sam ja mislio da bi moglo biti. - piše Ugljen.

Zbog ovog iskustva odlučio je položiti Rescue 3 Whitewater Pro modul, a na cijelu ovu situaciju iz koje je srećom izašao živ i neozlijeđen, podsjetile su ga trenutne poplave u Njemačkoj koje su odnijele ljudske živote i napravile veliku materijalnu štetu. - Nakon toga sam položio Rescue 3 Whitewater Pro modul, naučio još ponešto o hidrologiji i shvatio da sam taj dan imao toliko sreće koliko rijetko tko u životu ima. Danas sam gledao snimke iz Njemačke i doslovno sam se usrao kao taj dan, doslovno me poput Madeleine kolačića podsjetilo na tu večer i bilo mi je jako, jako neugodno gledati te snimke. Voda. Najmoćniji element našeg planeta. Nema vatre koju neće ugasiti i nema planine koju neće srušiti. I kada krene svom silinom, nezaustavljiva je. Jebeno mi je žao jadnih Nijemaca, jer to što ih je pogodilo je prestrašno. Stvarno se nadam da brojke neće rasti dalje od ovoga. A ja ću položiti Rescue 3 za poplavne vode. Jer sam se usrao gledajući ovo. I bojim se da će to biti sve češća pojava na ovom našem jadnom, izmučenom planetu. Nijemci, drž'te se. A svima koji se ikada muvaju po rijekama, najtoplije preporučujem Rescue 3 tečaj, kod najboljih instruktora na svijetu, Yume i Šafre. Doslovno bi vam moglo spasiti život. - poručuje glumac.

