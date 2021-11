Naš glumac nakon 10 godina braka otišao sa suprugom na medeni mjesec: 'Nije bilo novca i nismo imali vremena'

Glumac Asim Ugljen otišao je na medeni mjesec sa suprugom. Asim je inače u braku s glumicom Martom Bolfan već 10 godina, no kako piše u objavi na društvenim mrežama, ranije jednostavno nisu imali vremena ni novca otići na medeni mjesec.

"Prije 14 godina mi je rekla da moramo pričati. I rekla mi je da je trudna. Odsjekla su mi se koljena. Ja sam bio na prvoj godini Akademije, ona na predzadnjoj. Dvoje klinaca koji nemaju za kiflu. Progutao sam knedlu i rekao joj: 'Pa to je super.' Pogledala me ispod obrva. 'To je fakat super. Jer to će nam oboma dati snage i vjetar u leđa da damo sve od sebe za to naše dijete. Drugi će tulumariti, a mi ćemo raditi. No s 40 godina, kada budemo još u dobroj snazi, to dijete će biti veliko, a ja se nadam da ćemo dovoljno zaraditi da onda putujemo po svijetu, dok će drugi gurati kolica.' Nasmijala se. Nastavio sam. 'Odvest ću te u Pariz i poš***it ćemo se na vrhu Eiffelovog tornja.' Stjerala me u k***c, smijući se", stoji uz fotografiju na kojoj Asim i Marta poziraju zagrljeni.

"Dino je došao, došla je i Leila, a mi nikad nismo otišli na medeni mjesec. Em nije bilo love, em, kad? Ali. Došlo je i to vrijeme. Klinci su veliki, naradili smo se kao dva konja, a i zaslužili smo taj medeni mjesec. Jedino kaj je došlo ranije nego sam planirao jer ću sad tek imati 39. Godinu dana sam fulao. A i sumnjam da će biti seksa na vrhu Eiffelovog, ali nema veze, preživjet ću to. Bitno je da smo otišli u Pariz. I da nam je najljepše na svijetu. Ovakav medeni mjesec sam oduvijek želio. S njom. U Parizu. Marta, volim te" zaključio je glumac.

Podsjetimo, domaćeg glumca Asima Ugljena (39) mnogi znaju po nezaboravnim ulogama u serijama "Na granici", "Kud puklo da puklo" i "Samo ti pričaj", a gledamo ga i u novoj seriji Nove TV "Bogu iza nogu" u ulozi lokalnog radnika Kreše kojeg svi zovu "Šokre" i koji sve kopča sporije od ostalih. A iako ga znamo kao smiješnog i uvijek veselog tipa, Asima život nikako nije mazio. Naime, kada mu je bio samo 17 godina Asim je doživio nesreću koja ga je umalo koštala života. Na svom je Facebooku jednom prilikom otrkio kako je maloljetan doživio nesreću na skijanju, u kojoj je ostao bez slezene. No, kasnije se doznalo da je slezena ruptirala i u zadnji tren je došao na operaciju. "Budući da je to sve bilo zadnji tren, izgubio sam dvije litre krvi i litru krvne plazme, i malo je reći da sam bio pogubljen. Budim se nakon operacije, spojen sam na sve. Imam sedam katetera i dren", ispričao je tada. Opisao je i kako je bio užasno žedan, a nije mu bilo sigurno piti vodu, stoga mu je medicinska sestra svaku noć stavljala samo kap vode na jezik.

A onda mu je 2016. godine život ponovno priredio strahotu. Naime, otkriven mu je tumor na lubanji, no, nasreću, nije bio zloćudan.

Ključnu ulogu u njegovom oporavku odigrao je njegov otac Ranko Ugljen, inače uspješan hrvatski kardiokirurg, koji ga je i operirao. Ponovno, Asim je iskustvo opisao na Facebooku.

"Nikad ne pišem o vlastitim kalvarijama, dok ne prođe puno godina, pa to postane priča iz prošlosti koje se s osmijehom sjećam. Ali danas hoću. Kada smo završili snimanje 'Kud puklo da puklo' pobjegao sam s Martom na Mrežnicu, doslovno na dva sata. Obrijao sam glavu, sjeli smo u auto i odvezli se. Došli smo na terasu, nešto sam mjerio, ne sjećam se i Marta me upitala kaj mi je to iza na glavi. Rekoh da nemam pojma. Slikala je. Imao sam jaje na zatiljku, ispod kože. I slijepcu je bilo jasno da imam tumor. Otišao sam na pretrage u Zagreb. Tumor je. Spojen na leđnu moždinu i lubanju. Ok, kakav? Ne znaju dok ne izvade", prisjetio se glumac.

No, danas je sve to gotovo, nasreću, a Asim je od 2011. godine u sretnom braku sa suprugom Martom Bolfan s kojom ima dvoje djece, sina Dina i kći Lejlu.

VIDEO Haljina koju je Amy Winehouse nosila na svom posljednjem koncertu u Beogradu, prodana je za više od 1.5 milijuna kuna!