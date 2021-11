Gledatelji napali Mandu jer je lagala u emisiji: 'Ovo je neugodno za čitati, ali ti imaš obraz kao đon pa je lakše'

Četvrti dan kuhanja u 'Večeri za 5 na selu' u Križevcima i okolici domaćica je bila Manda koja je kandidatkinjama zatajila da je ranije već bila u 'Večeri za 5'. "Da, 2007. ili 2008. godine, ne sjećam se točno. Može biti kasna jesen 2007. godine, najvjerojatnije", pokušavala se prisjetiti pred kamerama.

Na pitanje produkcije kako joj je to iskustvo bilo, s osmijehom je komentirala: "Dobro čim sam pobijedila!" Manda je odgovorila i na pitanje smatra li da joj je to prednost u odnosu na druge kandidatkinje: "To ne mora značiti da je prednost i drugi dobro kuhaju. Jedino što mi nije sad... Manja je trema jer znam kako sve ide, jedino to može prednost", zaključila je. "Uopće ne mislim na pobjedu niti razmišljam o tome", komentirala je.

Dragica je pak bila frapirana kad joj postavljeno pitanje zna li da je Manda već bila u kulinarskoj emisiji. "Mislim da je to prednost, itekako! Mi smo prvi put,prvi dan smo bile smrznute, drugi dan smo se otopile, a sutra ću se ja smrznuti", komentirala je Dragica.

Foto: RTL

"Ja iskreno, ovo mi je prvi glas da je sudjelovala", rekla je Marina dok je Đurđica bila iznenađena: "Ja nisam čula...", komentirala je.

Nešto kasnije, kad su gošće došle kod Mande na večeru, Đurđica je rekla Mandi: 'Imam jedno pitanje za tebe, da si ti već bila u 'Večeri za 5'?', a Manda joj je odgovorila: 'Otkud ti to? Ne.'

"Mi mislimo da je to laž", komentirala je Dragica, a kasnije je pred kamerama, dok nije bilo domaćice komentirala da je možda ipak bila u inozemstvu, recimo u Njemačkoj gdje je radila.

No, tu nije bio kraj raspravi. Manda se grčevito branila: "Pa nisam bila! Sto posto! Otkud vam to? Što ste navalili na mene?", odgovorila je. Đurđica joj nije povjerovala, ali zato Marina je.

Mandinu laž odmah su osudili i gledatelji na društvenim mrežama. "Žena pokvarena do dna", "Kakva lažljivca podla,e neka neće pobijediti", "Previše si dobila bodova jer nisi iskrena ni u čemu", "Gđa Manda mi od prve emisije nije bila ok. Nametljiva, isticala se komentarima, koji nisu bili baš nešto. Sad se je pokazala njena neiskrenost, nekolegijalnost i drago mi je da neće pobijediti. Osim toga, iskreno rečeno, osramotila se, a ostale kandidatkinje su dobile još više simpatija, posebno Đurđica", "Uh Mando,ove komentare je baš neugodno čitati,ali imaš ti obraz kao đon,pa je lakše", samo su neki od komentara gledatelja kojima se zamjerila domaćica Manda.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

