Arsenov kompliment draži mi je od deset Porina

Juraj Belković najbolji je primjer kako se može ugodno spojiti s korisnim. Taj Slunjanin po rođenju od 1995. godine živi u Zagrebu gdje je sa suprugom Gordanom otvorio trgovinu s gitarama, a cijelo to vrijeme svira obrade hitova Dire Straitsa te piše pjesme na tragu tog slavnog britanskog sastava.

- Moj prvi doticaj s glazbom bio je u limenoj glazbi u rodnom Slunju. Vrlo brzo su me uvrstili u prvu postavu. Ondje sam naučio note, ali i svirati s drugim ljudima. Gitaru sam počeo svirati sa 16 godina kao već formirani glazbenik. Imate raznih tehnika sviranja gitara. Recimo, mene je neko vrijeme zanimala i klasična glazba. Danas je puno lakše biti samouki gitarist jer imate škole na YouTubeu. U moje vrijeme toga nije bilo. Satima bih slušao neki solo i otkrivao kako je neki gitarist to odsvirao - kaže Belković koji je potkraj sedamdesetih zavolio Dire Straitse, čiji repertoar svira i danas.

- Tada sam slušao blues, volio sam B.B. Kinga i Marka Knopflera, Purpleovce, Zeppeline... Prvi album Dire Straitsa izašao je 1978., a meni se najviše svidjela pjesma koja nije bila hit poput “Sultans Of Swing”. Radi se o pjesmi “In The Gallery” koja me oduševila na prvo slušanje. Počeo sam skidati njihove pjesme, za što sam imao dobre predispozicije jer sam svirao klasičnu gitaru. I ta ljubav traje jako dugo - kaže Belković koji je Dire Straitse uživo gledao na Zagrebovu stadionu u Kranjčevićevoj, a Knopflera dva puta. Gledat će ga i ove godine u Ljubljani, a možda mu se tada ispuni želja i da ga upozna.

- U svome poslu sreo sam se s mnogim poznatim ljudima poput Slasha, Tommyja Emmanuela i drugih, no Knopflera i Claptona još nisam upoznao, iako obojica reklamiraju gitare C.F. Martin koje predstavljam u Hrvatskoj. U moju trgovinu dolazili su brojni poznati gitaristi poput Stevea Lukathera iz Tota ili Stevea Morrisa iz Deep Purplea. Sve su to obični, jednostavni ljudi s kojima sam rado razgovarao o glazbi - kaže Belković.

Priča o Belkovićevu dućanu Total Music Services (TMS) počinje točno na Oluju, 5. kolovoza 1995. Belković je već namjeravao otvoriti trgovinu, a onda su ga pozvali u pričuvu.

- Robu smo dobili dan prije početka akcije Oluja. Supruzi sam rekao da ću morati na teren, a njoj koja tada nije imala doticaja s gitarama rekao sam da se snalazi kako zna i umije. Prvih godinu dana dućan je bio u malom stanu u Kosirnikovoj ulici i mnogi su voljeli taj prostor. Među prvim kupcima bio je Drago Smokrović Smokva iz Plave trave zaborava. On je doveo i Jimmyja Matešića, a on Preksija iz Parnog valjka. Onda su stigli i Hus, Pađen i drugi naši gitaristi. Na kraju su dolazili k nama na kavu, ali su i kupovali gitare, koje i danas sviraju. Moram reći da je dućan bio ideja moje supruge. Po struci sam inženjer elektrotehnike, pa sam na taj način spojio ambicije i sklonosti. Svoj posao zaista volim, i zbog toga što mi uvijek dođe netko zanimljiv - ističe Belković, čiji je TMS posljednjih nekoliko godina u Adžijinoj ulici.

Kod njega se u trgovini može naći širok izbor akustičnih gitara C.F. Martin koje su najpoznatije na svijetu.

- Ne možete naći poznatog glazbenika koji nije svirao gitare Martin. One su nam glavni brend. Imamo i Music Man, te gitare John Suhr. Cijene su im od 10 do 50 tisuća kuna. Sad su sve popularnije jeftinije gitare, ali uvijek se nađe netko tko voli kvalitetu. Nedavno smo jednom kupcu iz Rijeke prodali gitaru od 60 tisuća kuna - napominje Belković i dodaje da je veliki problem i kupnja preko interneta.

- Bilo je lakše dok Hrvatska nije bila u Europskoj uniji. Internetska prodaja problem je malih poduzetnika na svjetskom nivou. U Americi se zatvaraju veliki centri zbog internetske prodaje, pa možete onda zamisliti kako je nama. Prije su nam konkurencija bile samo hrvatske tvrtke, no svatko je prodavao drugi brend. Sad svaki od nas ima konkurenciju iz Njemačke i Italije. Čim kupite nešto skuplje, oni šalju besplatno. A kod njih je PDV šest posto manji nego kod nas. Kad se radi o skupim gitarama, to je velika razlika - objašnjava Belković.

Belković i dalje često nastupa. S grupom Sultans Of Swing svirao je obrade hitova Dire Straitsa i velikana bluesa po cijelom Zagrebu, a piše i pjesme na tragu slavnog britanskog benda, ali i Erica Claptona i J.J. Calea koji su mu uz Knopflera glavni uzori. Izdao je i dva albuma. Prvi “Sreća je gdje si ti” izišao je prije sedam godina, a drugi album “Tragovi” lani.

- Posebno se ponosim duetom “Dvije zvijezde” s Arsenom Dedićem. Najveći mi je kompliment u autorskoj karijeri što je Arsen cijenio to što radim. Imam to zadovoljstvo da radim ono što volim, a ne da bih se nekom svidio. To je prednost toga da ne živim od svoje glazbe, jer onaj tko živi od glazbe mora kalkulirati. Mislim da je i Arsen primijetio da sam to radio iz srca. Čak je rekao i mojoj supruzi: “Je li on svjestan koliko je to dobro?”. Znamo koliko je od njega bilo teško dobiti pohvalu i zato mi je taj kompliment draži nego da sam dobio deset Porina - ponosno će Belković.

Nakon što je izdao drugi album, Belkoviću je velika želja izdati i album na engleskom jeziku. Budući da svira glazbu “anglosaksonskog” tipa, lakše bi mu bilo izraziti se na engleskom. No i to će, kako kaže, biti prvenstveno za vlastiti gušt.

Pogledajte press konferenciju nakon Dore: