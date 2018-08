Aretha Franklin nikada nije izgubila svoju krunu

Američka pjevačica Aretha Franklin, kraljica soula koja je preminula u četvrtak, ostavila je trag na američkoj glazbi kao nitko prije.

Kada je pjevala ljude je znala dovesti do suza, uključujući i predsjednike, javljaju agencije.

Barack Obama nije mogao suspregnuti suze kada je Aretha, jedna od onih umjetnica kojoj je dovoljno bilo samo reći ime, sjela za klavir i zapjevala "You Make Me Feel Like A Natural Woman" u Kennedyjevu centru u prosincu 2015.

Suautorica pjesme Carol King bila je jednako dirnuta, potpuno svjesna da će tu interpretaciju zauvijek pamtiti svi.

Rođena u Memphisu, u Tennesseeju, 25. ožujka 1942., Aretha Franklin odrasla je u Detroitu, rodnom gradu soula, glazbenog pravca nadahnutog gospelom i ritam i bluesom, koji će proizvesti mnoge zvijezde.

Aretha Franklin će postati najveća među njima i osvojiti 18 Grammyja za hitove poput "Respect," "Chain of Fools" i "I Say a Little Prayer".

Počela je s gospelom, zajedno sa sestrama Carolyn i Ermom pjevajući u crkvenom zboru u crkvi u kojoj joj je otac, i sam uspješni pjevač gospela, bio pastor.

Njezin dar brzo su primijetili i već s 14 snimila je prvi album. Uskoro ju je tada mala izdavačka kuća Motown, za koju će mnogo kasnije snimati Stevie Wonder, Marvin Gaye i Jackson Five s Michaelom Jacksonom, poželjela imati u svojim redovima.

Ali je njezin otac smatrao da Aretha već tada zaslužuje izdavača nacionalne razine i otišao je u njujorški Columbia Records. Aretha je potpisala ugovor, ali i ostvarila samo umjereni uspjeh jer su je u Columbiji usmjeravali prema popu.

Prelaskom u konkurentni Atlantic dobila je priliku zapjevati soul. Njezina prva pjesma u toj izdavačkoj kući "I Never Loved a Man (The Way I Love You)" proizvela je onaj zvuk koji će joj postati zaštitni znak i oduševljavati fanove diljem svijeta obilježen snažnim, strastvenim, svijetlim glasom s mračnijim i žalosnijim R&B aranžmanom u pozadini.

Godine 1967. njezina verzija pjesma Otisa Reddinga "Respect" zasjela na prvo mjesto top ljestvice i ondje ostala osam tjedana.

Uspjeh je Arethu Franklin istodobno postavio u prve redove pokreta za građanska prava afroameričke zajednice. Mnogima je postala simbol toga pokreta, simbolom crnačkog ponosa u doba turbulente političke dekade u SAD-u.

Redding se žalio da mu je "ta cura ukrala pjesmu", ali je istodobno zaradio gomilu dolara od autorskih prava. Nije u tome dugo uživao jer je poginuo u avionskoj nesreći u prosincu iste godine.

Zbog njezina moćna glasa, u drugi je plan često padalo da izvrsno svira klavir, što se, među ostalim, pokazalo u spomenutoj izvedbi u Kennedyjevu centru.

Kao što to često biva u glazbenoj industriji, trendovi se mijenjaju i stižu novi naraštaji slušatelja, pa tako niti Aretha Franklin nije imala nijedan 'broj jedan' od 80-ih godina prošlog stoljeća.

Njezinu popularnost i titulu kraljice soula, međutim, nitko nije dovodio u pitanje.

Američko nacionalno blago

Najjača je bila u nastupima uživo, njezina pojava na pozornici i izvedbe koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim razlog su što je bila toliko voljena. U stvari, 17 od svojih 18 Grammyja osvojila je za nastupe uživo.

Godine 1987. postala je prva žena u Rock and Roll kući slavnih. Časopis Rolling Stone 2010. ju je postavio na čelo svoje liste najboljih pjevača, muških ili ženskih, svih vremena

Pjevala je na inauguracijama Billa Clintona i Baracka Obame.

"Svaki put kada je pjevala, bili smo blagoslovljeni djelićem božanskog", napisao je bračni par Obama u povodu njezine smrti. "U njezinu glasu mogli smo osjetiti povijest, svaku njezinu nijansu, našu snagu i našu bol, našu tminu i naše svjetlo, naš put do iskupljenja i poštovanja. A ponekad nam je i pomogla da sve to zaboravimo i zaplešemo".

Aktualni predsjednik Donald Trump nazvao ju je "strašnom pjevačicom koja je unijela radost u živote milijuna ljudi i čije će nasljeđe nadahnjivati buduće naraštaje".

Bračni par Clinton kazao je da je Aretha Franklin bila "američko nacionalno blago".

Kraljica soula umrla je na isti dan kada i kralj rocka - Elvis Presley.