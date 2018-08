Umrla je Aretha Franklin!

Aretha Franklin, kraljica soula preminula je u 77. godini života. Posljednji put je nastupila u studenom prošle godine za fondaciju Eltona Johna u borbi protiv AIDS-a u New Yorku. Prije toga je pjevala u Philadelphiji u kolovozu.

Opisujući nastup Friedman je tada poručio: " Bila je to čudesna izvedba s obzirom na njezinu iscrpljenost i dehidraciju". Prva je žena koja je uvrštena u Rock and Roll Hall kuću slavnih, 1987. godine. Tijekom svoje dugogodišnje karijere, Franklin je osvojila 18 Grammyja, uključujući jedan za životno postignuće.

Među brojnim hitovima Arethe Franklin, ističu se još "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump To It" (1982), "Freeway of Love" (1985) i "A Rose Is Still A Rose" (1998). Godine 2005. predsjednik George W. Bush odlikovao ju je Predsjedničkom medaljom slobode, najvišom američkom civilnom nagradom.

Aretha je rođena 25. ožujka 1942. godine u Memphisu. Njen otac bio je pastor u Baptističkoj crkvi, a majka se bavila pjevanjem i svirala je klavir. Mama joj je umrla kad je imala 10 godina, a samo četiri godine kasnije počela je intenzivno nastupati i prvi album "Song of Faith" izdala je 1956. godine.Od rane dobi poučavale su je zvijezde gospela kao što su Mahalia Jackson i Clara Ward.

Kada je napunila 18 godina ocu je rekla kako se želi odmaknuti od duhovne glazbe i snimati pop pjesme. Krajem 60-ih bila je na vrhuncu slave i pjesme poput "Respect" i "Chain of Fools" odmah su postali hitovi, a danas su glazbeni klasici. Međutim slava je počela blijediti oko 1975. godine i njeni albumi i pjesme nisu više bili najprodavaniji niti najslušaniji. Zahvaljujući ulozi u filmu "Braća Blues" opet je pobudila interes publike i polako se vratila na stazu slave. Osamdesete su opet bile zlatno vrijeme za ovu damu božanstvenog glasa. Nizali su se glazbene uspješnice ali i dueti s Georgeom Michaelom i grupom Eurythmics.

Njen privatni život bio je poprilično težak. Aretha ima četiri sina, a najstarijeg Clarencea je rodila kad joj je bilo 12 godina. Otac njenog prvog sina je Donald Burke, dječak kojeg je poznavala iz škole. Drugi put je ostala trudna s 14 godina i rodila je sina Edwarda. U to vrijeme je počeo i njen glazbeni uspon pa su se o njenim sinovima brinule njena baka Rachel i sestra Emma. Trećeg sina Teda rodila je 1964. godine, a Ted joj je često bio pratnja na gitari na njenim live koncertima. Najmlađeg sina Kecalfa Cunninghama rodila je 1970. godine i on je plod njene veze s menadžerom njenih turneja Kenom Cunninghamom.

U braku je bila dva puta, prvi put se udala s 19 godina za Theodora Teda Whitea koji je bio nasilan prema njoj tijekom sedam godina braka. Drugi put se udala 1978. godine za glumca Glynna Turmana i kad se udala za njega postala je pomajka njegovoj djeci iz prijašnjeg braka. Par se rastao 1982. godine. Aretha se godinama borila s viškom kilograma i 1974. je uspjela skinuti 18 kilograma. Godinama je bila strastvena pušačica,i borila se s alkoholizmom.

Da ima velikih zdravstvenih problema javnost je doznaka 2010. godine kada je završila na operaciji i otkazala je svoje nastupe. Tada se šuškalo kako je imala rak, ali pjevačica je to demantirala. Prošle godine je najavila kako više neće javno nastupati, ali obećala je da će nastaviti intenzivno snimati nove pjesme, ali to obećanje nije uspjela ispuniti.