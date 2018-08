Zvijezde se pozdravljaju s kraljicom soula: Njezina glazba živjet će zauvijek

S kraljicom soula Arethom Franklin opraštaju su se preko društvenih mreža brojne svjetske zvijezde.

Britanski glazbenik Paul McCartney na Twitteru je objavio kako se želi zahvaliti 'predivnom životu Arethe Franklin, kraljice naših duša, koja je godinama mnoge inspirirala'.

– Nedostajat će nam no sjećanje na njezinu veličinu glazbenice i lijepog ljudskog bića živjet će s nama zauvijek – napisao je bivši Beatles.

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

S Arethom se pozdravio i John Legend.

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Aretha — John Legend (@johnlegend) August 16, 2018

Počast joj je odala i glumica Goldie Hawn.

– Duboko sam tužna ovoga jutra – napisala je ona.

Deeply sad this morning. Aretha Franklin has left us and her blessed family. She Lifted up the best angels of our nature. May her legacy of truth, love, hope, and joy live on in all of us. — Goldie Hawn (@goldiehawn) August 16, 2018

Kraljicu soula pozdravila je i Lady Gaga.

– Ona nas je možda napustila, ali njezina glazba i ostavština živjet će zauvijek – napisala je pjevačica.