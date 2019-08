Antonija Blaće emotivnu objavu posvetila suprugu i raznježila obožavatelje

Voditeljica Antonija Blaće trenutačno se odmara u društvu supruga Hrvoja Brlečića. Ove godine su kupili i stan, a sada se pohvalila i s informacijom da su ona i Hrvoje u vezi već 10 godina.

- Deset godina i još brojimo - napisala je Antonija uz fotku na kojoj pozira sa suprugom. Pratitelji su je nagradili s više od 5000 lajkova i brojnim pozitivnim komentarima.

Foto: Instagram

- Brak je onaj pozitivni mrak, a ne mrkli mrak. Volim taj osjećaj doma, utočišta, sigurnosti. Iako, naravno, imala sam taj osjećaj i prije, ali slađe je reći ‘suprug’ nego ‘dečko’. Puno slađe - izjavila je Antonija Blaće ranije.

Antonija nam je otkrila čime ju je suprug osvojio.

- Humorom i nevjerojatnom količinom strpljenja za mene, moj posao. I nitko me ne može oraspoložiti kao on kad sam u komi. Jednom rečenicom vrati me na noge. Sve pritiske uz njega puno lakše podnosim - rekla nam je voditeljica