Manekenka surinamskih korijena nova je RTL-ova voditeljica : 'Sve mi još djeluje nestvarno'

Voditeljsku palicu emisije “Ludi Guinnessovi rekordi” uz već poznatog Nikolu Vikića-Topića odnedavno je preuzela i 25-godišnja Ana-Klaudija Štilinović. Novoj voditeljici zabavne RTL-ove emisije ovo je prvo televizijsko iskustvo, no mnogima je njezino lice već poznato.

Do sada je odradila brojne modne kampanje, a može se pohvaliti i glavnom ulogom u spotu Luke Nižetića. Čime ju je privukla televizija, odakle sežu njezini korijeni, ali i kojim bi se talentom i sama upisala u Guinnessovu knjigu rekorda voditeljica je otkrila za Večernji list.

Odnedavno vas gledamo u emisiji “Ludi Guinnessovi rekordi”. Kako je došlo do suradnje s RTL om?

Suradnja s RTL-om još mi nije stvarna, sve se lijepo poklopilo. No, pozvali su me na razgovor na RTL i dogovorili smo suradnju!

Kolega vam je meteorolog Nikola Vikić-Topić. Kako se s njim slažete? Savjetuje li vas Nikola prije snimanja?

Nikola i ja odlično se slažemo. Jako je profesionalan, nasmijan i opušten. Boljeg kolegu nisam mogla ni zamisliti. Prije početka snimanja rekao mi je da uvijek budem svoja. Tijekom snimanja uputio mi je riječ podrške, a to puno znači.

Je li vam ovo prvi susret s voditeljskim vodama?

Ovo mi je prvi susret s voditeljskim vodama na televiziji. Vodila sam izlete tijekom ljeta, zabavni program kao animator, konferencije i gala večeri u organizaciji fakulteta te online informativnu emisiju za Privredni.hr.

Imate li tremu prije snimanja? Kako se borite s time?

Uvijek imam tremu prije snimanja, ali i prije bilo kojeg javnog nastupa. Trema je puno manja kad sam dobro pripremljena (kad znam tekstove) pa najviše vremena ulažem u pripremu. Prije snimanja puno plešem i slušam najdraže pjesme, duboko udahnem i mislim pozitivno. Jednom kad snimanje počne, koncentracija mi pobjegne na ono što moram reći i zaboravim na tremu.

Kako su protekla prva snimanja? Je li bilo teže ili lakše nego što ste zamislili?

Postoje li neke zanimljive anegdote ili simpatični gafovi po kojima ćete pamtiti snimanja koja su iza vas? Prva snimanja bila su izrazito zabavna i smiješna. Bilo je lakše nego što sam očekivala jer je tim bio odličan. Svi su profesionalci u svom području, pomogli su sa stvaranjem opuštene atmosfere i vrlo sam se brzo opustila. Bilo je puno smiješnih situacija i anegdota po kojima ću pamtiti snimanja. Ne mogu ih izdvojiti, no neke ćete sigurno vidjeti u emisiji.

Imate li neki skriveni talent kojim biste se i sami mogli upisati u Guinnessovu knjigu rekorda?

Vjerujem da bih mogla oboriti rekord u najviše izgovorenih riječi u minuti, bar mi prijatelji to uvijek kažu.

Bavite se i modelingom. Iza vas je već nekoliko kampanja. Da morate birati, biste li se radije odlučili za karijeru TV voditeljice ili manekenke?

Odlučila bih se za karijeru TV voditeljice.

Odakle sežu vaši korijeni? Mnogima ste za oko zapeli zbog egzotičnog izgleda koji vas krasi.

Moj otac je Hrvat, a majka Surinamka.

Jeste li ikada bili u Surinamu? Ako niste, planirate li uskoro? Imate li tamo nekoga od rodbine?

Bila sam u Surinamu nekoliko puta. Tamo imam puno rodbine i jedva čekam ponovno otići u posjet.

Mnogi vas se zasigurno još sjećaju iz spota Luke Nižetića. Vi ste djevojka koja je Luku ošišala na “nulericu”. Je li vam Luka to zamjerio?

Nadam se da nije. Luka uvijek priprema iznenađenja za svoje obožavatelje i drago mi je što sam imala priliku biti dio tog iznenađenja. Vjerujem da su mi se ruke tresle više nego njemu, ali sve je dobro prošlo i Luki je odavno narasla kosa.

Kad smo već kod glazbe, što slušate u slobodno vrijeme?

U slobodno vrijeme slušam strane izvođače. Najčešće izvođače žanrova kao što su dancehall, afrobeat, pop, r’n’b, reggae, reggaeton itd. Volim slušati Maluma, Mr Flavour, UB40, Iyanya…

Uz posao uspješno svladavate i studentske obveze. Studirate agrobiznis i ruralni razvitak. Planirate li se tome posvetiti u budućnosti?

Iako me ta profesija zanima, smatram da nije za mene i ne planiram joj se posvetiti u budućnosti.

Čime se bavite u slobodno vrijeme? Hobi su vam i strani jezici. Koliko ih govorite trenutačno?

Slobodnog vremena imam jako malo pa ga uvijek provodim s obitelji i prijateljima. Volim izlete i putovanja, ali i čitanje knjige u fotelji. Trenutačno tečno govorim engleski i nizozemski, no učila sam talijanski i grčki, a sada sam na španjolskom.

Hoćete li uspjeti ovo ljeto ukrasti malo vremena za sebe?

Ovo ljeto rezervirano je za posao te pisanje i obranu diplomskog rada. Odvojit ću dio vremena za godišnji odmor na moru da napunim baterije.

Kakvi su vam planovi i želje za budućnost kada je riječ o poslu?

Voljela bih se nastaviti baviti televizijskim poslom. Nadam se nekoj novoj emisiji i novim izazovima.

