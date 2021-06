Antina majka šokirana: 'Laže da sam ga ostavila! Odgojila sam ga, a on taji čak dvoje djece s dvije žene'

Odmah nakon predstavljanja kandidata nove 14. sezone showa 'Ljubav je na selu' društvenim mrežama počele su kružiti informacije o jednom od kandidata koji se navodno lažno predstavio. Riječ je o 24-godišnjem Anti Ćeliću iz mjesta Borovci u blizini Metkovića. Ante je po struci je instalater grijanja. Za vrijeme predstavljanja otkrio je da je veseljak, pošten i drag, no da ponekad može biti tvrdoglav, temperamentan i preiskren. Dodao je isto tako da mu je najdulja veza trajala tri godine te da preferira plavuše. Kazao je i kako živi s ocem te da ga je majka ostavila kad mu je bilo 13 godina i da s njom više nije u kontaktu. No, ubrzo se medijima javila i Antina majka Nevenka koja tvrdi da Ante ne govori istinu.

- Jako me povrijedilo kad je rekao da sam ga ostavila kad je imao 13 godina, to je laž. Ostavila sam njegovog oca, a ne njega. Odgojila sam ga, pronašla mu posao u zaštitarskoj firmi, a on se s 20 godina odlučio vratiti svom ocu u Borovce. Ja tu nisam ništa mogla - kazala je Antina majka za 24 sata. Tvrdi da Ante laže da nisu u kontaktu, jer se viđaju na obiteljskim okupljanjima i uvijek je tu za njega kad je zatreba.

Šokirana je ostala i Antinom izjavom kako bi se htio ostvariti u očinskoj ulozi iako već, kako tvrdi njegova majka, ima dvoje djece.

- Priča kako želi biti otac, a ima dvoje djece koje s različitim djevojkama koje je ostavio. Unuke ne poznajem, ali voljela bih doći do tih cura, jako mi ih je žao, Ante ih uvijek na kraju ostavi - kazala je Ćelićeva majka i dodala kako ne shvaća zašto je njezin sin ispričao tolike laži.

Podsjetimo, mediji su ranije objavili da je Ante navodno otac djeteta koje ne viđa, a ne viđa ni djetetovu majku. Na priču je reagirala i producentica showa Marija Jelena Zen, koja kaže da su te tvrdnje već čuli i da će slučaj istražiti. Tek nakon emitiranja njegova profila produkciji se javila djevojka koja tvrdi da je majka njegova djeteta, na što nam je Ante odgovorio da nije znao za trudnoću te da nije u kontaktu s majkom djeteta ni s djetetom. Produkcija emisije ''Ljubav je na selu'' strogo osuđuje svako zanemarivanje djece te će Ante, ako se dokaže da doista ima dijete i zanemaruje ga, biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja u emisiji.

– Ante se prijavio za sudjelovanje u emisiji regularnim putem te je, kao i svi drugi farmeri, bio upitan za prošle veze, potencijalne brakove i djecu. Pritom je izjavio da iza sebe nema ozbiljnijih veza kao ni djece te da se prijavio u emisiju jer bi želio upoznati ženu s kojom bi jednog dana osnovao obitelj i postao otac. Potpisivanjem ugovora jamčio je za istinitost svojih tvrdnji – kazala je. Ante je inače u emisiji rekao i kako nije u kontaktu sa svojom majkom koja ga je napustila kada je imao samo 13 godina.

