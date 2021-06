Naša bivša voditeljica hospitalizirana: 'Stanje je ozbiljno, pod nadzorom sam'

Domaća influencerica i bivša voditeljica Paula Sikirić (25) u visokom je stupnju trudnoće, no ne prolazi sve baš glatko. Naime, Sikirić je mjesec dana pred porod ponovno hospitalizirana, ovog puta zbog plućne embolije.

Krajem prošloga mjeseca na svom Instagram profilu požalila se na poteškoće s disanjem.

"Gušilo me do te mjere da sam u sjedećem i poluležećem položaju osjećala da gubim svijest. Ne pišem ovo da bih se žalila ili dobila pažnju već samo želim skrenuti pozornost da je svaka trudnoća za sebe i da sve što proživljavate, drage trudnice, za duboki je naklon i šaljem ogroman zagrljaj podrške. U kakvom god stanju bile, zapamtite, ovo je drugo stanje s razlogom. Napravila sam sve pretrage koje su bile potrebne da ustanovimo da je isključivo do trudnoće", podijelila je Paula tada s pratiteljima.

No, iako je u početku mislila da je samo beba previsoko pa da stišće ošit i aortu, ispalo je da je ipak riječ o plućnoj emboliji.

"U odnosu na ono kako sam se osjećala prije 10 dana, dok nisam došla na Rebro, odlično! Napredak i poboljšanje se vide. Mala je super i trudnoća je uredna, samo sam ja ta koja je “stradala” od posljedica PE. Ali nema mjesta za brigu, iako je stanje ozbiljno, pod nadzorom sam vrhunskih doktora i odjela", kazala je Sikirić za Gloriju.

"Dok ležim u bolnici, sve što mi prolazi kroz glavu je: ništa nije spremno. Moramo još to, to , to... mislim da nikad niste spremni do kraja. Što psihički, što funkcionalno, ali u istu ruku je ne možemo dočekati", dodala je.

Foto: screenshot

Inače, Paula se zaručila u kolovozu prošle godine, ali zaručnikov identitet vješto je skrivala. "Rekla sam 'da' njegovu mljackanju u snu, njegovoj pasti napolitani, njegovoj razbacanoj odjeći i tenisicama. Rekla sam 'da' čovjeku koji me naučio voljeti, razumjeti i slušati. Ja sam voljena, mirna i najsretnija žena na svijetu!" napisala je prošlo ljeto uz fotografiju na kojoj se vidi zaručnički prsten.

