Petra iz 'Braka na prvu' slavi rođendan i komentira veliki zaokret na koji se odlučila: Ima svakakvih komentara

Petra Meštrić popularnost je stekla nakon sudjelovanja u showu "Brak na prvu" u kojem su joj stručnjaci kao partnera dodijelili Darija. U ovom sociološkom eksperimentu Petra i Dario na početku su imali korektan odnos, ali na kraju nisu nastavili zajedničku priču. Petra danas slavi 33. rođendan, postala je popularna na društvenim mrežama te je napravila i veliki zaokret u karijeri ove godine. Napustila je liječničku praksu i postala je televizijska voditeljica što joj je oduvijek bila velika želja.

"Iskreno, to nije bila impulzivna odluka, nego nešto što sam osjećala cijeli život. Medicina je bila veliki dio mene i na nju sam jako ponosna, ali televizija je uvijek bila moja prva ljubav. Oduvijek sam osjećala da sam osoba koja voli komunikaciju, dinamiku, ljude i prenošenje emocije i poruke publici. Jednostavno sam došla do trenutka kada sam shvatila da ne želim živjeti 'siguran' život ako pritom ne živim ono što stvarno jesam. Ne idem za sigurnosti nego za smislom i snovima. Brojni su komentari na ovaj zaokret, ima ih svakakvih, ali to je valjda dio folklora ovih naših prostora", rekla je Petra za RTL. Kaže kako će medicina i dalje biti važan dio njezinog života, ali voditeljski posao u potpunosti je ispunjava. O tome je nedavno govorila i u intervju za Story.

"Trenutačno sam se u potpunosti posvetila televiziji, tako da je medicina ostala jedno važno životno iskustvo koje nosim sa sobom. Medicina mi je dala širinu, disciplinu i razumijevanje ljudi, što mi danas jako pomaže u voditeljskom poslu. Jako sam ponosna na svoju liječničku titulu, odgovoran posao koji sam radila i dugo sam razmišljala o ovom preokretu. Televizija je ipak moja prva ljubav i već sada vidim da nisam pogriješila jer je izvrstan osjećaj raditi ono čemu te srce vuče.", rekla je Petra tada.