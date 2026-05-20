Reality zvijezda šokirala najavom! Planira biti u celibatu 365 dana, a evo i zašto

Lindsie Chrisley (36), kći zvijezde realityja Todda Chrisleyja, objavila je da će idućih 365 dana provesti u celibatu. U svom podcastu otkrila je da je odluku donijela jer je to "najzdravija stvar koju trenutačno može učiniti", a objava dolazi samo mjesec dana nakon što je uhićen njezin bivši dečko David Landsman i to pod optužbom za prekršajni napad i kazneno djelo teškog napada davljenjem. Reality zvijezda rekla je i da je prestala "razgovarati" sa svim muškarcima. Kako bi se držala svoje odluke, Chrisley je rekla da dane "bilježi u kalendar" te je javnom objavom odlučila stvoriti dodatan pritisak na samu sebe, tvrdeći da je "nitko ne može pokolebati".

Inače, prije veze s Landsmanom, Chrisley je bila u braku s Willom Campbellom, s kojim ima 13-godišnjeg sina Jacksona. Bili su zajedno 12 godina, a u epizodi podcasta prisjetila se kako su se ona i bivši suprug poznavali u dušu i znali sve potrebe jedno drugoga.

"Pitam se hoću li ikada moći tako dobro upoznati nekog drugog partnera. Trenutačno je odgovor ne. S 36 godina osjećam se kao da sam na pola životnog puta i iskreno mislim da ne bih mogla podnijeti još traume nakon svega što sam već proživjela", rekla je.

Unatoč svemu, Chrisley vjeruje da joj Bog pomaže u procesu iscjeljenja. "On mi neće priuštiti još patnje", smatra ona. "Kao da mi poručuje: 'Dobro. Dao sam ti sve što trebaš riješiti, a sada ulazimo u fazu iscjeljenja'", objasnila je.

Inače, Lindsie se proslavila 2014. godine u reality showu "Chrisley Knows Best" na USA Networku, koji je napustila 2017. godine nakon pete sezone. Emisija je otkazana u studenom 2022. nakon što su njezin otac Todd i maćeha Julie osuđeni na zatvorske kazne zbog utaje poreza i bankovne prijevare. Par je pušten iz zatvora u svibnju prošle godine, nakon što ih je pomilovao Donald Trump. Nakon izlaska iz televizijskih voda, izgradila je uspješnu karijeru u audio formatima te vodi emisije Coffee Convos (s Kailyn Lowry) i The Southern Tea.