Fotografije grupe Lelek s probe zapalile mreže: Svi pričaju o iznenađenju na pozornici

Zagreb: Grupa Lelek pobijedila na Dori i odlazi na Euroviziju
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
03.05.2026.
u 12:40

Ovo definitivno prolazi u finale. Izgleda veličanstveno! Ako ovo ne prođe u finale ja ću plakati, komentirali su obožavatelji kada su vidjeli nove kostime grupe Lelek

Nakon što je u Beču održana proba za polufinalni nastup grupe Lelek na ovogodišnjoj Euroviziji, sada su objavljene i fotografije s probe koje su otkrile o kakvom su iznenađenju pričale članice grupe. To iznenađenje su novi kostimi za nastup koji su u crvenoj i bijeloj boji i sudeći po reakcijama publike ispod objavljenih fotografija, vlada oduševljenje kostimima koje nose.  "Ovo izgleda zapanjujuće, posebno treća slika. lako će se kvalificirati u finale. Ovo gori! Ovo je fantastično! Ovo je divno. Ako ovako bude na finalima, mogle bi bit top 5. Ovo definitivno prolazi u finale. Izgleda veličanstveno! Ako ovo ne prođe u finale ja ću plakati. Vau, kakav prekrasan vizualni koncept i super priča", bili su samo neki od komentara divljenja koje su obožavatelji napisali ispod fotografija snimljenih tijekom probe u Beču.  Grupa Lelek predstavlja Hrvatsku s pjesmom "Andromeda" za koju kažu kako tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu.

"Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora. Ova pjesma nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. „Andromeda“ u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra.", napisala je članice grupe u jednoj od objava na svojim društvenim mrežama. Cilj grupe LELEK je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom.

– LELEK nije samo glazbeni projekt – to je poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Težimo graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom – objasnile su jednom prilikom. Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso koji je bio kandidat Big Brothera iz 2018. godine.

FOTO Austrijska veleposlanica u Zagrebu primila grupu Lelek uoči odlaska na Euroviziju
Zagreb: Grupa Lelek pobijedila na Dori i odlazi na Euroviziju
showbiz kostimi Eurovizija Lelek

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
13:04 03.05.2026.

Imat ce sve skupa 2 boda

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

