Ana ostavila Jacka usred romantičnog izleta, a Jack nije skrivao suze

U večerašnjoj epizodi 'Ljubav je na selu', Domino i Barbara uživali su u svom romantičnom izletu na otoku sreće – Rabu, gdje joj je farmer otpjevao pjesmu uz gitaru.

Nakon prvog zajedničkog 'treninga', tijekom kojeg su se Darinka i Ivo popeli na vidikovac, a Ivo se umorio, strogi režim se nastavlja. Kada su sjeli na večeru, farmerica je Ivi zabranila naručiti tešku hranu. ''Sve bih mu ukinula, dala bih mu samo salatu i vodu!'', oštra je bila Darinka. ''Bit ću bezobrazna. Nema više krempita, baklave, sve masnoće, nema više gaziranih pića, bureka!'', rekla mu je Darinka, a Ivo je rekao da će mu biti teško, ali da će se potruditi. ''Pomalo ću izbacivati jednu po jednu stvar, neću sad odjednom sve izbaciti. Možda ću ostaviti burek. Tu negdje će biti burek, a bez ostalog mogu, da!'', zaključio je Ivo. ''Od danas započinješ dijetu, ja ću te sutra izvagati'', oštra je bila Darinka prema svom odabraniku, a on se složio.

Foto: RTL

Daniel i Dunja uživali su u Tisnom ispijajući koktele, a Daniel je svojoj odabranici objašnjavao kako da naruči dva koktela Sex on the beach, ali na španjolskom. ''Kad usporedim ostale situacije s vremenom koje provedem s njom, osjećam se kao da sam u raju'', otkrio je Daniel.

Domino je pitao Barbaru čuje li se sa Sonjom, a kad mu je Barbara otkrila da se čuju svaki dan te da imaju grupu na društvenoj mreži, upitao ju je pričaju li o njemu i je li se nekoj od njih zamjerio. Barbara nije htjela komentirati Sonjino stajalište, ali je rekla svoje mišljenje. ''Stav prema ženama ti je nekako omalovažavajući. Kad si pričao za bivšu zadnju ženu, ispalo je kao da je ne cijeniš, a s njom si proveo dugi niz godina'', rekla mu je Barbara. Domino se opravdao te joj ispričao cijelu priču, a na kraju se malo i naljutio jer ga je Barbara previše propitkivala o prošlim ljubavima.

''Prošlost se ne može promijeniti, jedino budućnost, a da shvatiš da je neka osoba dobra i plemenita, moraš s njom provesti neko duže vrijeme'', rekao joj je Domino, a Barbara se s njim složila. ''Meni se Barbara sviđa i ja sam spreman na sve, ali želim harmonizirati!'', zaključio je Domino.

Srećko je Antoniju u Rovinju odlučio odvesti na jahanje jer do sada nikad nije jahala, a iako ju je bilo strah, odlučila je to napraviti za Srećka. Na kraju ga je upitala hoće li joj kupiti konja. ''Ja ću se brinuti za njega, ja ću ga njegovati, četkati…'', objasnila je Antonija, no Srećku se ta ideja nije svidjela. ''Ako mi ne donosi zaradu, a ne bi mi donosio, ta životinja mi ne treba, ali za svoj novac možeš kupiti što god hoćeš!'', rekao joj je farmer. ''Pa ako voliš curu, ženu, pa kupi joj konja!'', rekla je Antonija kasnije u kameru.

Foto: RTL

Daniel je Dunju iznenadio ružom i doručkom u krevet. ''Ja ne volim te romantične stvari. Nisam romantična i neugodno mi je, ali bilo je slatko i simpatično. Cijenim što se trudi na svakakve načine pridobiti moju pažnju'', zaključila je Dunja te dodala da joj je sve čudno jer je do sada sve bilo samo virtualno, ali da joj se Daniel jako sviđa.

Antonija je pak rekla da je došlo vrijeme da Srećko upozna i njezine roditelje, a on je naglasio da je svakome već kupio suvenir u Kanadi. ''Mislim da će ga prihvatiti. A ako sam ga ja prihvatila, oni će stati iza mene'', rekla je Antonija te priznala da do sada nikada nikog nije dovela doma. ''Njega volim i planiram s njim budućnost pa je logično da ga dovedem roditeljima', zaključila je.

Za razliku od zaljubljenih golupčića, na Rabu nisu cvjetale ruže. Ana je napustila Jacka kad ju je nazvala prijateljica koja je bila na Rabu pa je s njom krenula za Zagreb. ''Ostavila sam ga i otišla u Zagreb i to mi je bilo nešto najbolje što sam napravila'', priznala je Ana, a Jack je rekao da mu to nije bilo čudno, no na kraju je ipak zasuzio. ''Da sam ostala, vjerojatno bih se još više posvađali, a od toga ionako nema ništa'', zaključila je Ana.