Ana iz 'Gospodina Savršenog' o životu u Americi: 'Imala sam dosta neugodnih situacija'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Ana Kolinger i ovo se ljeto odlučila za avanturu. Prošlo je ljeto snimala show, a prije nekoliko tjedana otišla je u SAD. Radi se o programu Work and Travel, gdje će prvo raditi, a nakon toga otići na putovanje. No, nije sve onako kako je ona očekivala, što je sada priznala i za RTL.hr.

"Dojmovi su podijeljeni - na početku mi je sve bilo super, ali sam u međuvremenu imala dosta neugodnih situacija. Trudim se maksimalno iskoristiti ovo iskustvo i u posljednja tri tjedna mi se dogodio cijeli niz ludih avantura, ali nisu baš sve bile tako dobre", rekla je.

Jedna od tih "ludih" avantura bila je kada je bila na spoju s jednim muškarcem, što nikako više ne bi ponovila.

"Upoznala sam dečka prije dva dana u baru. Bio je jako simpatičan i drag. Pozvao me van i ja sam pristala. Jučer me pokupio s posla. Dok me čekao da se spremim za spoj, hladno je na kauču izvadio pištolj iz džepa i stavio ga kraj moje šminke", rekla je šokirana Ana, koja je to iskustvo ispričala svojim prijateljima te su joj rekli kako je to u SAD-u normalno. No, ona je zaključila kako se više ne želi upuštati u slične situacije.

VIDEO Pokazao prvi veći rezultat! Amerikanac iz Supertalenta kuću od 5000 eura pretvara u dom iz snova

Inače, Ana se i ranije javila i podijelila svoje iskustvo putovanja i prve dojmove o životu u Sjedinjenim Američkim Državama. Mlada Hrvatica je detaljno opisala svoje putovanje i prve dane u novoj sredini. ''Putovala sam skoro cijeli dan od Zagreba do Washington D.C.-a, uz dva presjedanja i brojne turbulencije. Nije mi bilo svejedno kad su počele turbulencije, a nalazili smo se iznad Atlantskog oceana...'', rekla je za RTL.hr. ''Iznenadila sam samu sebe s time koliko sam se dobro snašla. Morala sam sama pronaći smještaj za prvo noćenje jer mi je avion sletio kasno navečer, ali snašla sam se. Vremenska razlika je šest sati pa sam se jedva naviknula na to, ali osim toga se osjećam odlično'', objasnila je.

Ana je nadalje govorila o svojim prvim radnim iskustvima kao spasilac na bazenu. ''Drago mi je da sam se odvažila sama otići na drugu stranu svijeta. Dobila sam svoju crvenu spasilačku uniformu, a srijedu mi je bio prvi radni dan. Za njega su me pripremili moji cimeri koji isto rade kao spasioci'', ispričala je Ana i otkrila detalje o svom smještaju. ''Živim s dvije djevojke iz Mađarske i jednim parom iz Slovačke. Došla sam zadnja pa je za mene ostalo samo mjesto u dnevnom boravku, ali nije loše'', zaključila je Ana kojoj je u četvrtak bio prvi radni dan.

Nakon prvog radnog dana, Ana je podijelila svoje dojmove: 'Upravo sam završila prvi radni dan. Škola je gotova pa ima jako puno djece na bazenu bez roditelja. To nama spasiocima zadaje više posla, ali mi smo tu da spriječimo nezgode. Posao zahtjeva dosta koncentracije i odgovornosti, ali mi se za sad sviđa'', zaključila je.