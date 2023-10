Američke produkcije pravi su majstori za ovakve serije - pitke i bez previše komplikacija

Will Trent, STAR Crime

Ova serija već je neko vrijeme dostupna, no sačuvali smo je za uvod u nešto dinamičnije jeseni nakon malo tišeg ljeta što se tiče produkcije dostupne na streaming uslugama. Osim što se radi o vrlo solidnoj kriminalističkoj seriji, dodatan je razlog što je napravljena po seriji romana Karin Slaughter koji su prevođeni i kod nas pa jedan dio publike zasigurno već zna dosta o specijalnom detektivu ureda za istraživanje američke države Georgie. Serija je uspjela kod publike jer je jako dobro ocijenjena, a za to ima rezona od kojih je jedan Ramón Rodríguez koji tumači glavnu ulogu. Za ovog američkog glumca portorikanskog porijekla čuli smo kroz sporedne uloge, no ipak u uspješnicama poput “Žice” ili “Transformera”, no on dobro radi svoj posao u seriji koja je već ranije odobrena i za drugu sezonu. Jasno, dobar književni predložak s intrigantno postavljenim glavnim likom dosta im je olakšao. Will Trent napušten je kao dijete, ostavljen u kontejneru za smeće, da budemo točni, pa je zato odrastao u državnom sustavu za zbrinjavanje siročadi, što u Georgiji odnosno Atlanti nije neka prevelika privilegija. K tome, Trent je disleksičan, ima poteškoća u učenju, no unatoč tome uspijeva postati specijalnim agentom, odnosno istražiteljem. Iako teško uči, zna dobro uočavati i sposoban riješiti najveći broj slučajeva koji dođu na stolove Georgia Bureau of Investigation. No, tako je Trent riješio i slučaj korupcije u policijskoj upravi Atlante s kojom njegov ured dijeli zgradu. Nekim slučajem dodijeljena mu je nakon toga i nova partnerica, Faith Mitchell, koja je kći jednog od u Trentovoj akciji privedenih policajaca. Trent zbog tog svojeg uspjeha ima i posljedica, lokalna mu policija to ne može zaboraviti što se vidi već u uvodnim scenama serije. Slaughterova je ispoštovala da ovakve kriminalističke priče moraju imati i pozadinu pa je i u seriji Trent u povremenom doticaju s prijateljicom iz djetinjstva, Angie Polaski, glumi je Erica Christensen koje se možda netko sjeti iz “Traf­fica”, koja je sada policajka odjela za ubojstva policije u Atlanti. Američke produkcije pravi su majstori u pravljenju ovakvih serija koje su pitke i bez previše komplikacija, pa je tako i s Willom Trentom koji predstavlja jako dobar izbor za bingeanje u bilo koje subotnje popodne. Dodajmo tu i nešto bolju fotografiju nego bi se očekivala u ovakvoj seriji te vrlo dinamičnih dijaloga na kojima je režija podosta poentirala. Garancija da “Trent” ostane unikatnim bilo je i sudjelovanje Karin Slaughter u produkciji serije, no smatramo i kako nije potrebno imati prethodno znanje o njezinim knjigama da se serija pogleda sa zanimanjem.

Moj dečko je zvijezda, HBO Max

Serija u popularnom formatu 20+ minuta dosegla je i treću sezonu nakon što je prva imala praktično trenutnog uspjeha na BBC3. Rose Matafeo još je jedna od talentiranih storytellerica s otoka, Phoebe Waller-Bridge, recimo, dogurala je i do “Indiane Jonesa”, “Ratova zvijezda”, “Jamesa Bonda”. Matefeo je pokazala također veliki talent u osmišljavanju priče o Novozelanđanki koja se nastoji snaći u Londonu radeći dva posla, a da bi joj se onda dogodila strastvena noć s nekim za koga nije znala da je zapravo filmska zvijezda. Matafeo kaže da je priča zasnovana na stvarnom događaju kada je s prijateljima naletjela na stvarnu zvijezdu u pubu s kojom su se družili cijelu večer. Nije otkrila tko je to bio kao niti je li večer završila kao u njezinoj seriji, no Matafeo se drži jednom od najtalentiranijih komičarki na Otoku koja je već dobila neke vrijedne nagrade za taj svoj talent. Među mladima je publika za ovu seriju praktično zadana, a predstavlja dobru zabavu i za druge generacije, možda i one znatno starije.

Reptile, Netflix

Odavno već s bojazni pokrećemo film Netflixove produkcije, jer, budimo iskreni, već dosta vremena redovito se radi o nerijetko i spektakularnim podbačajima. Benicio del Toro, jedan od sada već legendarnih hollywoodskih glumaca, ne pamti previše takvih promašaja, a da i dalje ostane tako, odigrao je na sigurno. “Reptil” nije vrhunski ocijenjen na specijaliziranim portalima, jer riječ je o klasičnom, pa i klišeiziranom, policijskom trileru o poštenom policajcu koji razotkriva korumpirane kolege u istrazi o ubojstvu pa je prisiljen napraviti izbor - pridružiti im se, nastaviti živjeti svoj dobar život i praviti se da ništa ne zna ili biti ono što je u životu odabrao biti, a to je dobar policajac. Dosta dobro izvedena priča lako se gleda unatoč trajućoj mučaljivoj atmosferi, a gdje svakako pomaže i više nego dobra glumačka ekipa u kojoj je čak i Alicia Silverstone, nekadašnja teenage zvjezdica, pa Domenic Lombardozzi, čija pojava i dikcija valjda niti ne dopuštaju ništa više od uloga policajaca ili kriminalaca, te Eric Bogosian, 80-ih vrlo perspektivan američko-armenski glumac, ali koji ima i niz drugih talenata i zanimanja poput pisanja i istraživanja povijesti. Onda je tu i Justin Timberlake. I to da je film malo predug također je malo pridonijelo općem dojmu kod publike.

The Family Stallone, SkyShowtime

Uglavnom, sve u čemu nastupa Sylvester Stallone a vrti se negdje na televizijskom formatu treba zabilježiti. Ali isto kao i “Kralj Tulse”, ni reality dokumentarac o njemu i njegovoj obitelji ima svoju vrijednost za svoj prostor. Realno, Stallone je jedna od najvećih filmskih zvijezda današnjice koja je, bez obzira na prigovore na njegove nastupe ovog ili onog tipa, prikupio tri nominacije za Oscar. I tako je zanimljiva i njegova privatnost. Sjećamo se priča o Brigitte Nielsen koju je kao životna družica zamijenila Jennifer Flavin s kojom Stallone ima tri kćeri (još dva sina ima iz prvog braka sa Sashom Czack, jedan je, nažalost, preminuo, drugi je autističan). I o njima se zna puno manje, kao i o Jennifer, pa će Slyjevi fanovi, a tih nije malo, moći iz prve ruke vidjeti kako funkcionira privatni život velike zvijezde koja je i u poznijim godinama vrlo aktivna. Interes je očito bio dovoljan da je serija odobrena i za drugu sezonu praktično odmah nakon početka. Možda taj trend poznatih da puste kamere iza svojih kućnih vrata niti nije tako loš.