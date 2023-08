Američka zvijezda TikToka našao se usred poplava u Sloveniji: 'Ovo je ludo'

Justus Reid mlada je zvijezda TikToka, Amerikanac je i radio je u Nacionalnoj gardi, ali njegova glavna publika na društvenim mrežama dolazi s Balkana. Gotovo svakodnevno objavljuje videa u kojima pjeva pjesme na hrvatskom jeziku, a poznat je našoj publici i po prošlogodišnjem sudjelovanju u showu Supertalent.

Prije koji mjesec iznenadio je pratitelje viješću da je dao otkaz na svom američkom poslu te da se - seli na Balkan. Prodao je i kuću u Americi, a u srpnju je stigao i u Hrvatsku. Osim Hrvatske, posjetio je i Srbiju i Crnu Goru, a trenutno se nalazi u Sloveniji gdje se našao usred velikih poplava koje su zahvatile slovenske pokrajine Gorenjska i Koruška.

- Ovo je ludo. Molite se za Sloveniju - napisao je pored videa na kojemu pokazuje da je poplava došla do pola vrata lokalnih trgovina te da ne mogu sići ni niz stepenice. Isto tako, pokazao je i ribe koje su zajedno s poplavama došle te sada plivaju pred vratima.

Nakon toga, u Instagram Storyjima podijelio je i da je trenutno u Ljubljani te da je jučer trebao ići za Maribor, ali da su ceste zatvorene.

"Morat ćeš se vratiti u Sloveniju jer ovo nije iskustvo koje zaslužuješ", "Slovenijo, drži se", pisali su mu pratitelji u komentarima.

Justus je u Supertalentu zadivio žiri i dobio četiri "DA" za prolazak dalje. Međutim, nažalost nije pozvan natrag u polufinale, no to ga nije pokolebalo pa je nastavio svirati i pjevati na hrvatskom, a nedavno je izašla i prva takva njegova pjesma. "Djevojku" je napisao i skladao uz pomoć balkanskom producenta Ralea kojeg je upoznao preko Instagrama, a njome je oduševio pratitelje. Samouk je u pjevanju kao i njegova cijela obitelj, a uz malu pomoć prijatelja Hrvata i Google prevoditelja, "Djevojka" je uspjela vidjeti svjetlo dana. Balkanske pjesme počeo je pjevati tako što je jednom slučajno ostavio negativan komentar za poznati automobil Yugo, nakon čega su ga u komentarima zasuli lavinom uvreda. Kao ispriku, počeo je svirati i pjevati naše pjesme, a osim hrvatskih, pjeva i srpske, makedonske, slovenske...

S Justusom smo porazgovarali nakon fantastičnog uspjeha na Supertalentu kada nam je rekao da se veseli finalu, no ponovno smo ga kontaktirali krajem prošle godine da provjerimo pjeva li on to o nekoj posebnoj djevojci.

- Moja inspiracija za pjesmu nije došla samo od jedne djevojke. Na Instagramu dobivam stotine poruka od lijepih žena. Sve što pomislim kada dobijem ove poruke je: "da barem živim bliže, onda bih ih mogao i upoznati". Ova pjesma govori o snu da preletite 5000 milja kako biste upoznali potpunog stranca zbog ljubavi. Nisam to još učinio, ali možda, vidjeti ću što nosi budućnost - kazao nam je tada.

Pjesmu je napisao u svojoj spavaćoj sobi s opremom svog kućnog studija.

- Iskreno, nije bilo teško napisati pjesmu jer sam imao puno starog, neobjavljenog materijala na kojem sam mogao raditi. Vjerojatno mi je trebala samo jedna večer da napišem cijelu pjesmu. Za hrvatski dio, upotrijebio sam Google prevoditelj, a zatim sam kontaktirao neke svoje prijatelje Hrvate koji su to "popravili" kako bi zvučalo prirodnije - odgovorio nam je.

Odlučan je i tada bio da nastavi pjevati u budućnosti, ali i da jednog dana dođe živjeti u Hrvatsku.

- Htio bih jednog dana živjeti u Hrvatskoj. Ne zato što je slična Sjedinjenim Američkim Državama, već zato što je drugačija. Tražim pravu avanturu i mislim da bi život u stranoj zemlji bio avantura - kazao je Justus.

