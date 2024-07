Kao čuvar plaže stekao je svjetsku slavu, a zbog jedne snimke zabranjen mu je pristup kćerima

Američki glumac i pjevač David Hasselhoff danas slavi 72. rođendan. Popularnog 'The Hoffa' publika najviše pamti po ulozi Mitcha Buchannona, stasitog spasilca na plaži iz jedne od najpopularnijih serija 90-ih, 'Baywatcha'. Iako se danas mogu pohvaliti kultnim statusom, čuvari ljudskih života na kalifornijskim plažama u početku prikazivanja nisu izazvali pretjerani interes te su u jednom trenutku i otkazani, a glavne zasluge za revitalizaciju serije idu upravo Hasselhoffu koji je odlučio uložiti vlastiti novac i naposljetku uz zanosnu Pamelu Anderson postao simbol projekta i izvršni producent. Svojim prepoznatljivim trkom u crvenim hlačicama i plutačom u ruci osvojio je ženska srca, postao kralj plaže i kroz 11 sezona ušao u Guinnesovu knjigu rekorda kao najgledaniji muškarac na televiziji, no njegov život van glamura kamera bio je daleko od savršenog.

Naime, nekoliko godina nakon prestanka snimanja serije, inače završene 2001., David se našao u središtu skandala kada se na internetu pojavila njegova snimka u pijanom stanju zbog koje je dobio zabranu pristupa kćerima koje su tada bile maloljetne, a tada se branio kako je sporni video snimila njegova kći Taylor Ann kako bi mogao vidjeti kako se ponaša pod utjecajem alkohola. Na tom snimku dezorijentirani Hasselhoff na podu kupaonice pokušava jesti hamburger. Godinu dana kasnije u Londonu je također pod utjecajem alkohola uništio hotelsku sobu i udario liječnika. U svibnju 2009. njegov odvjetnik proglasio ga je 'liječenim alkoholičarem', a glumac je kasnije izjavio kako ga je alkoholizam zbližio s kćerima.

Osim osobnih poroka, na probleme je nailazio i u ljubavnom životu. Nakon prve supruge Catherine Hickland, David je oženio glumicu Pamelu Bach s kojom je u braku proveo dugih 17 godina i dobio dvije kćerke - pored spomenute Taylor Ann ima i mlađu Hayley. Razvod od Bach doveo ga je do ruba bankrota te je u svibnju 2016. izjavio da si više ne može priuštiti plaćati alimentaciju u iznosu od 252 tisuće dolara godišnje. Shodno tome je u rujnu 2017. podnio zahtjev za ukidanje obaveze uzdržavanja bivše supruge i to potkrijepio tvrdnjom kako ona ne ulaže dovoljne napore da se osamostali ili pronađe zaposlenje. Hasselhoff i Bach na koncu su sklopili sporazum prema kojem su njegova mjesečna plaćanja smanjena s 10 tisuća dolara na pet.

Iz lošeg psihičkog stanja izvukla ga je veza s Hayley Roberts s kojom se vjenčao 2018. godine. David danas više ne glumi, a posvetio se produciranju i glazbenoj karijeri. Prije pet godina objavio je svoj peti studijski album 'Open Your Eyes' u sklopu kojega se otisnuo na europsku turneju i proslavio 30. godišnjicu od izlaska njegove hit-pjesme 'Looking For Freedom'. Njegovo mišićavO tijelo odavno je stvar prošlosti, no za jednog 72-godišnjaka Hasselhoff se dobro drži.

Podsjetimo, Amerikanac se prije nešto manje od dvije godine ponovno vratio u Hrvatsku prema kojoj oduvijek pokazuje naklonost. Glumac je sunčani listopad odabrao za posjet Istri, a javio se na svojim društvenim mrežama.

- Hrvatska je tako cool – napisao je Mitch iz 'Baywatcha' na Instagramu te podijelio nekoliko fotografija na kojima je pozirao pored mora, kao i diljem Istre. Inače, glumac je Lijepu našu posjetio povodom snimanja svoje nove serije 'Ze Network' koja se prikazuje na kanalu RTL+, a dio kadrova snimljen je upravo u Istri.

Također, ovo mu nije prvi posjet našoj obali. David je Hrvatsku posjetio i 2019. godine kada je objavio fotografiju na kojoj uživa u Jadranu. - Skoknuo sam na plivanje u Hrvatsku. Predivno - stavio je uz fotografiju na kojoj je pozirao u plićaku. Obožavatelji su mu tada poželjeli ugodan boravak u Hrvatskoj, a većina se složila kako je Hrvatska predivna i dali su mu prijedloge sto bi trebao posjetiti.

Glumac se tada nije puno zadržao u našim krajevima, nego je produžio za Grčku, točnije Mikonos. Posjetio je i Crnu Goru i Albaniju i sve to kao dio autorelija Gumball 3000 u kojem je sudjelovao.

