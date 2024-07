Petar Grašo o Dini Rađi i glasinama da su u vezi: 'Najsmješnije je bilo to da smo...'

Poznato jest kako je hrvatska estradna scena stvorila i nekoliko poznatih obitelji i brakova, a neke su pjevače i glumačke zvijezde vezane čak i kumstvima. Najpoznatiji primjer tome je pjevač Petar Grašo i umirovljeni košarkaš Dino Rađa, a koji su povezani i dvostrukim kumstvima.

Naime, sve je počelo 2001. godine kada se Viktorija Đonlić udala za nekadašnjeg centra Boston Celticsa. Njih dvoje vjenčali su se u kolovozu 2001. na brodu u jednom zaljevu kod otoka Korčule, a zaruke su proslavili skokom u more. Petar Grašo, njihov kum došao je u bijeloj košulji bez rukava.

Inače, njihovo kumstvo je također poznato i zbog jednog trača i nagađanja da su kumovi zapravo zajedno, odnosno u romantičnom odnosu. - Najsmješnije je bilo to u trenutcima kad je bio taj jedan trač da smo on i ja u nekoj vezi, najviše što smo se svađali je bilo, da je to istina, tko bi bio mama, a tko tata i to su bile najveće svađe. Ljudi su oko nas plakali od smijeha - prisjetio se Grašo za InMagazin.

Usprkos glasinama, nezaobilazan dio njihovog kumstva je i zajednička pjesma "Nisam više ja sa njom". Inače, Rađa je kumstvo popularnom pjevaču uzvratio kad se Grašo oženio s Hanom Huljić. Rađa i njegova supruga vrlo su bliski s Grašom i Hanom, a na njihovim društvenim mrežama su objavili i brojne zajedničke fotografije.

