istarska legenda

Alen Vitasović otkazao koncert i zabrinuo fanove, pjevač nam se javio: 'Napukla su dva rebra, boli me'

Zagreb: Alen Vitasović nastupao kao predgrupa na drugom koncertu Baby Lasagne na Šalati
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
1/13
Autor
Samir Milla
25.09.2025.
u 16:10

Poštovani prijatelji, moram Vas obavijestiti da zbog zdravstvenih problema i nesreće koju sam zadobio(slomljena dva rebra) ne mogu nastupiti kao gost u subotu, 27.09. u caffe bar GALLERY Umag. Ispričavam se svima i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom, napisao je pjevač

Popularni istarski pjevač Alen Vitasović zabrinuo je svoje fanove nakon što je na Facebooku objavio kako otkazuje koncert ove subote u Umagu. 

- Poštovani prijatelji, moram Vas obavijestiti da zbog zdravstvenih problema i nesreće koju sam zadobio(slomljena dva rebra) ne mogu nastupiti kao gost u subotu, 27.09. u caffe bar GALLERY Umag. Ispričavam se svima i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom, napisao je pjevač kojeg smo i kontaktirali da ga pitamo što se dogodilo. 

- Rebra su ipak napukla, boli me, kazao nam je glazbenik koji se trenutno odmara u svom domu. Alen nam je samo rekao kako se nije radilo o prometnoj nesreći, no nije nam otkrio kako se ozlijedio. 

Podsjetimo, Vitasoviće 11, studenog nastupiti u KD Vatroslav Lisinski, gdje će zaokružiti tri desetljeća karijere. – Prije 30 godina imao sam 10 pjesama i bilo je fenomenalno. Gosti su mi tada bili nepoznati Šajeta i Josefina. Tako da i ove godine ne pripremam specijalne goste. Ali bit će iznenađenja. Nisam uzbuđen, nego sretan. Za Lisinski sam spreman, godine iskustva, izvanredan bend i uopće se ne opterećujem. Lisinski će biti pun, kazao nam je u najavi koncerta i otkrio što možemo očekivati: 

– Očekujte kvalitetan nastup, glazbeno. Neće vizualno biti ništa posebno. Meni to ne treba. Bit će to presjek moje karijere, starije i novije pjesme. Drugo mi ne treba kad imam pjesme – kaže Alen, koji je lani proslavio 30 godina karijere i kultnog albuma "Gušti su gušti". Osvrćući se na početke, ističe što ga je najviše oblikovalo: – Mene je oblikovala iskrenost, karizma i dobro pjevanje. I žene koje me vole, rekao je Alen. 

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'
showbiz Alen Vitasović

