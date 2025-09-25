Alen Vitasović otkazao koncert i zabrinuo fanove, pjevač nam se javio: 'Napukla su dva rebra, boli me'

Popularni istarski pjevač Alen Vitasović zabrinuo je svoje fanove nakon što je na Facebooku objavio kako otkazuje koncert ove subote u Umagu.

- Poštovani prijatelji, moram Vas obavijestiti da zbog zdravstvenih problema i nesreće koju sam zadobio(slomljena dva rebra) ne mogu nastupiti kao gost u subotu, 27.09. u caffe bar GALLERY Umag. Ispričavam se svima i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom, napisao je pjevač kojeg smo i kontaktirali da ga pitamo što se dogodilo.

- Rebra su ipak napukla, boli me, kazao nam je glazbenik koji se trenutno odmara u svom domu. Alen nam je samo rekao kako se nije radilo o prometnoj nesreći, no nije nam otkrio kako se ozlijedio.

Podsjetimo, Vitasoviće 11, studenog nastupiti u KD Vatroslav Lisinski, gdje će zaokružiti tri desetljeća karijere. – Prije 30 godina imao sam 10 pjesama i bilo je fenomenalno. Gosti su mi tada bili nepoznati Šajeta i Josefina. Tako da i ove godine ne pripremam specijalne goste. Ali bit će iznenađenja. Nisam uzbuđen, nego sretan. Za Lisinski sam spreman, godine iskustva, izvanredan bend i uopće se ne opterećujem. Lisinski će biti pun, kazao nam je u najavi koncerta i otkrio što možemo očekivati:

– Očekujte kvalitetan nastup, glazbeno. Neće vizualno biti ništa posebno. Meni to ne treba. Bit će to presjek moje karijere, starije i novije pjesme. Drugo mi ne treba kad imam pjesme – kaže Alen, koji je lani proslavio 30 godina karijere i kultnog albuma "Gušti su gušti". Osvrćući se na početke, ističe što ga je najviše oblikovalo: – Mene je oblikovala iskrenost, karizma i dobro pjevanje. I žene koje me vole, rekao je Alen.