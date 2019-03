Aleksandra Dojčinović: ' Često me ražalosti okruženje u kojem funkcioniram'

Prvi put zagrebački Tehnički muzej bit će domaćin jedne modne manifestacije. Iza nje stoji jedna od najomiljenijih domaćih dizajnerica Aleksandra Dojčinović koja će u muzeju održati svoju sedmu samostalnu reviju.

Aleksandrine kreacije rado nose poznate Hrvatice, među kojima su i Sandra Perković, Severina, Maja Šuput, Iva Radić, Branka Bebić Krstulović, Ana Čagalj, a u njezinim haljinama u nekoliko navrata mogli smo vidjeti i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

Povijesna revija

Revijom je, kako kaže, uz Nikolu Teslu kao nit vodilju htjela ukazati na neke suvremene domaće znanstvenice čiji rad nije dovoljno poznat i priznat u javnosti. Neke od njih Aleksandrine modne novitete pratit će iz prvih redova, no o imenima dizajnerica još ne želi govoriti.

– Pozvala sam one čiji je rad meni blizak i nadam se da će se odazvati s obzirom na prirodu posla kojim se bave i guste rasporede. Ograničeni smo prostorom, ove godine više nego ikad prije i, koliko god sam im pozivnica poslala, voljela bih da sam imala mogućnosti pozvati još više znanstvenica – ističe Dojčinović koja jedva čeka ljubiteljicama brenda Lei Lou predstaviti novitete iz svoje modne radionice. Kolekcija nazvana “Resort 2019.” bazira se na haljinama bogatih cvjetnih motiva i vezenim tkaninama jarkih boja, a ona je u isto vrijeme i posebna i komercijalna.

Foto: Jelena Balić

U njoj će, uz zagrebačke modne zaljubljenice, paralelno moći uživati i splitske trendseterice. – Prvi ćemo put reviju livestreamom prenositi u Splitu, i to u CineStaru 4DX Mall of Split. Prijenos uživo uz after party na dvije lokacije sigurno je nešto što je na ovim prostorima rijetko kada su eventi pitanju i jako me veseli vidjeti kako će sve to ispasti – kaže dizajnerica. A kako je ispala njezina nova kolekcija, prva se uvjerila sestra Snježana. – Prije svake revije imamo isti ritual. Sestra i ja dođemo u ured već oko pola osam i uz doručak, najčešće topli Čokolino, u miru diskutiramo o kolekciji. To obično izgleda tako da ja prezentiram, a ona kritizira ili hvali (smijeh), no Snježanin ukus je nepogrešiv i potpuno joj prepuštam odluke o tome što će se proizvoditi u većim serijama, a što ćemo ostaviti samo u lijepim uspomenama – otkriva Dojčinović čije kreacije obožavaju poznate Hrvatice iz svijeta estrade, sporta, politike, ali i manekenskih krugova, a upravo je s bivšom Miss Hrvatske počeo njezin proboj na javnu scenu.

– Moja prijateljica Ivana Ergić, tada aktualna Miss Hrvatske, upoznala me s Davorom Grginom, koji mi je već idući dan dogovorio stilističku suradnju s glumicom Marijom Borić. Iz te se priče izrodilo trostruko iskreno prijateljstvo koje traje do danas. Oni su moja velika podrška i iskreni prijatelji. Uvijek smo tu jedni za druge – ističe Aleksandra. Osim poznatih Hrvatica, vaše kreacije posljednjih godina sve više nose i poznate svjetske zvijezde, među njima su i voditeljica Keltie Knight, glumica Kaley Cuoco te slavna pjevačica Mel B. Kako dolazi do njih, pitamo je.

– Surađujem s jednom PR agencijom i s tri agencije vezano uz prodaju i to je još uvijek premalo za neki konkretan rezultat ako govorimo o međunarodnom uspjehu. No ja ne sanjam bajke, ono što mene najviše zanima jest ulazak u robne kuće i nosiva, svakodnevna moda i, kada i ako u tome uspijem, mislim da će to biti prvi put u životu da ću sama sebi čestitati – odgovara dizajnerica. Nakon što su se počeli nizati inozemni uspjesi, Aleksandri su stigle i konkretne ponude iz inozemstva, no ona unatoč primamljivim ponudama iz Lijepe Naše ne želi otići.

Ne razmišlja o odlasku

– Kada jednom vrijednom radniku pružiš priliku za dostojanstven život, za mene je nešto što nema cijenu. Nikada ne bih napustila svoj tim iako mi je često žao što sustav ne prepoznaje vrijedne ljude, ali ja ću se uvijek truditi dati svoj maksimum unutar svog malog svijeta. Neću lagati, često me ražalosti okruženje u kojem funkcioniram, ali ne razmišljam o odlasku. Puno putujem i radim izvan granica Hrvatske i iz te pozicije mogu reći da ni vani ne cvjetaju ruže, kao što mnogi misle. Trebamo svi skupa krenuti stvarati pozitivan predznak kod mladih generacija, potaknuti ih da krenu mijenjati ovaj tromi sustav koji od njih, a i od nas stvara tužne, uspavane ljepotice umjesto brze i ambiciozne radnike. Ne razmišljam o odlasku i zato što odlazak za mene znači poraz, a poraze nikako ne volim – kaže Dojčinović o kojoj se, kada je riječ o privatnom životu, malo zna.

Foto: Jelena Balić

Dok njezini poslovni uspjesi pune medijske stupce, o njezinu privatnom životu gotovo ništa ne možete pročitati u medijima, ali ni saznati s društvenih mreža jer svoju intimu Aleksandra čuva samo za sebe. Kako joj to uspijeva u današnjem svijetu? – Ja sam, kako bi Amerikanci rekli, “private person” i ne osjećam se ugodno kada s cijelim svijetom dijelim nešto meni osobno, čak ni kad to radim sa širim krugom prijatelja ili poznanika. Nisam od fotografija, ne govorim s kim ručam ili večeram, jer na kraju to uvijek bude protumačeno na krivi način. Osobno sam slabo aktivna na društvenim mrežama, puno manje nego što bih možda trebala biti. Ja sam vam onaj “old school” tip osobe koji se rijetko kada želi fotografirati pa mi mnoge bitne stvari ostanu nezabilježene. Uživanje u trenutku ne volim kvariti blicanjem fotoaparata – govori Aleks pa dodaje: – Što točno jednoj mladoj djevojci znači koliko imam pari cipela i gdje ljetujem i s kim?! Kako joj ta informacija može pomoći da ona sama postane, recimo, bolja osoba? Po meni nikako. Ja želim biti pokretač, želim biti netko na čiju će se priču drugi moći osloniti, želim im reći: “Hej, u redu je, i ja se mučim, radim, smotana sam i nisam svaki dan cool, to je sasvim u redu.” Trudim se ostati normalna, ne zaboravljajući lekcije i vrijednosti koje su mi usadili moji roditelji – zaključuje za kraj naša uspješna dizajnerica.

