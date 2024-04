VIDEO Vuco rođendan proslavio pjesmom s mališanima u Venezueli: 'Ovo je ljepota duše'

- Ovo mi je bio jedan od najemotivnijih i najdražih rođendana, javio nam se iz Venezuele Siniša Vuco, koji je 53. rođendan proslavio u posjeti udrizi Zdenac, koju na otoku Margarita vodi Lilja Lončar, misionarka koja ima tri desetljeća staža u radu s potrebitima u zemljama Trećega svijeta.

- Obradovao sam venezuelanske mališane poklonima, a oni mene dočekali nevjerojatnom toplinom, pjesmom, rođendanskom tortom i ljubavlju. Hvala na svemu. Ovo je puno ljepše od svih karipskih plaža, raskošnih restorana i razuzdanih partyja. Ovo je istinska ljepota duše...., emotivno nam je ispričao Vuco koji je jučer predstavio čak tri spota sa svog novog solo albuma koji će uskoro izaći u izdanju Croatia Recordsa.

- Deset godina nisam snimao spotove, a zadnji album mi je izašao još 2011. godine na kojem je hit "Tražena si roba u grad"u! Sa ova tri video spota najavljujem novi album i to dvostruki na kojem će se naći 15-ak novih pjesama od kojih je jedna i duet sa Halidom Bešlićem , pjesma "Dragi Bože", priča nam Vuco i dodaje kako će se na albumu osim novih pjesama naći i obrade ranije snimljenih pjesama. Jedna od njih je i "Nedjelja", koja e izašla na njegovom prvom albumu "A gdje si ti" iz 1993. godine, a napisali su je Tonči i Vjekoslava Huljić.

- U video spotu pjesme "Nedjelja" žensku ulogu igra Adrianna, današnja pravnica a prije 5, 6 godina Miss Costa Azul, pokrajine u karipskom dijelu Venezuele. Video je snimljen u Venezueli , na otoku Margarita gdje živim (uz povremene dolaske u Hrvatsku) već više od godinu dana. Video za treću pjesmu "Ne mogu ti to oprostiti" je snimljen u Splitu i u Venezueli. Pjesma je osobnog karaktera, ja sam ovdje od pola milijuna stanovnika jedini Hrvat i utakmice Hajduka koje sam pratio su mi bile veliki doživljaj toliko daleko od Dalmacije, tako da pjesma govori na neki način o mojoj usamljenosti i utjehi koju sam pronašao u Hajduku i uspomenama kada sam kao srednjoškolac išao krajem 80-ih na doslovno sve utakmice Hajduka na Poljud....!, kazao nam je Vuco i najavio veliki koncert 27. srpnja na gradskom stadionu GOŠK-a u Kaštel Gomilici, pod pokroviteljstvom grada Kaštela!

Uz solo album, jedan od naših najomiljenijih glazbenika najavio nam je i novi album "Živog blata", nastavak kultnog albuma "Konac konca", kojeg mnogi smatraju za jedan od najboljih domaćih albuma.

- Sve pjesme su smiksane i završene. Čim se vratim moram s producentom Ivanom Špeljakom Jitzom još jednom sve preslušati, do kraja srediti fotografije za omotnice svih cd-ova, a onda započinjem s pripremama za tiskanje knjige s tekstovima koja će biti uz cd-ove. Kupci će dobiti i album "Konac konca" iz 2000. Nadam se da će sve to biti gotovo do kraja ljeta i potom objavljujeno nakon više od 11 godina rada, rekao je Vuco za album na kojem će se naći čak 130 pjesama!