FOTO Bili su zaštitna lica Mosta, a zatim iz principa napustili stranku: Bračni par Raspudić upoznao se u popularnoj emisiji

Novi saziv Sabora još nije posložen, a već imamo neke promjene; broj zastupnika određenih stranaka neće biti isti kao što je bio nakon izborne noći. Naime, Most je ostao bez dva imena, bračnog para Marije Selak Raspudić i Nine Raspudića koji su napustili stranku i postali nezavisni saborski zastupnici. Marija je, doduše, i u prošlom sazivu sabora bila nezavisna, ali na listi Mosta, dok će ubuduće oboje pripadati sve većoj skupini zastupnika koji u Sabor uđu kroz neku stranku, pa završe kao nezavisni. Po onome što smo mogli čuti prethodnih dana, do razmimoilažena bračnog para sa Mostom došlo je kod pregovora oko liste za EU parlament. No, Marija Selak Raspudić kazala je da je na tom dogovoru stvar samo kulminirala, te da su od ranije imali razmimoilaženja po nekim pitanja, poput prava žene na pobačaj.

Također, bračni je par kazao da ne žele na listu za EU parlament, jer bi time, pojasnila je Marija na tiskovnoj, izdali povjerenje birača. Dakle, ovaj će bračni par biti dio idućeg saziva Sabora, obitelj ostaje u Hrvatskoj boriti se, kako su rekli, za bolju Hrvatsku.Iako poznati po svojim žustrim političkim raspravama u kojima se nisu libili prozivati nikoga, od premijera do gradonačelnika Zagreba, njihov privatni život daleko je od reflektora javnosti kojoj su postali poznati upravo kroz politiku.

No, spojilo ih je radno mjesto, a svoju su ljubav u početku tajili, obzirom da je Nino bio u braku. Upoznali su se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje su gradili karijere, a spojila ih je suradnja na HRT-ovoj emisiji ‘Peti dan‘ na kojoj su sudjelovali kao društveni analitičari. U vrijeme izborne kampanje 2020. godine, kada je Nino Raspudić govorio o važnosti obiteljskih vrijednosti, bio je već četiri godine rastavljen od prve supruge, redateljice i scenaristice Kristine Kumrić, s kojom ima kćer. Potom se u travnju iste godine, vjenčao sa Marijom Selak sa kojom ima svoje djece.

Oboje su već godinama profesori, zaposleni na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nino Raspudić rođen je u Mostaru, a na zagrebačkom FFZG-u diplomirao je filozofiju i talijanski jezik i književnost. Profesor je na Katedri za talijansku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Javno je u svojim komentarima iskazivao svoje konzervativne stavove, često problematizirajući položaj Hrvata u BiH, probleme migracija, a bio je kritičan i prema institucijama Europske unije, za koje je govorio da nemaju nikakav legitimitet. S druge strane, Marija Selak nije iskazivala toliko konzervativne stvavove, pa je i sama isticala da ona i Nino imaju različite poglede na brojna pitanja, pa da su si zbog toga i zanimljivi sugovornici. Za sebe je uvijek isticala da nije desničarka.

Marija Selak Raspudić rođena je u Zagrebu, profesorica je filozofije i ontologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i autorica brojnih znanstvenih publikacija. Oboje se trude privatni život držati podalji od javnosti, odgajati djecu i pomiriti poslovne obveze, posebne one profesionalne na fakultetu, s obvezama koje donosi politički angažman. Ističu da se dobro slažu, a Marija je Ninu opisala kao 'hodajuću enciklopadiju hrvatske politike'.

- Nikad se nisam javno legitimirala kao desničarka, niti sam se, a možda je to veći problem, legitimirala kao ljevičarka jer mislim da bi mi to omogućilo poziciju nekakve moralne superiornosti, što je ono od čega bi svako misleće biće trebalo bježati. Drugi je problem to što, kad vi kažete desničarka, netko drugi najčešće misli dvije stvari. Prva je psovka, a druga je pokušaj eliminacije mene iz javnog diskursa – svojedobno je rekla Marija S. Raspudić.

Selak i Raspudić, naime, vjenčali su se u travnju 2020. u vrijeme korone. Svadba je bila mala, a crkveno su vjenčanje odgodili za kasnije. Iste su godine zajednio ušli u politiku kao nezavisni kandidati na listi Mosta. Nino je kasnije i službeno postao član stranke, dok je Selak Raspudić ostala nezavisna zastupnica. Oboje su naveli kako u Mostu nema žetončića, pa su ih stoga prepoznali kao autentične te da im ne pada na pamet nikakvo pretrčavanje. Za sebe su rekli da u politiku ulaze s karijerama, pa u tom smislu nisu potkupljivi jer nemaju interes biti u vlasti, već mijenjati društvo na bolje.

Na parlamentarnim izborima 2020. oboje su izabrani u Hrvatski sabor, Selak u prvoj, a Raspudić u drugoj izbornoj jedinici s pozamašnim brojem preferencijalnih glasova. I na ovim su izborima dobili više glasova od Marina Miletića koji je, ispada, bio 'kamen spoticanja' za izlazak bračnog para iz Mosta. Naime, Marija je u I izbornoj jedinici izborila saborski mandat sa 7,43 posto podrške, a Nino je u II izbornoj jedinici osvojio 9,07 posto glasova.

Raspudići su tako, prije četiri godine, postali zaštitna lica Mosta. O svjetonazorskim pitanjima nisu često govorili, tvrdili su da se s Mostom slažu u temeljnim načelima. Za Saborskom su govornicom otvarali brojna pitanja, a Marija i ona o kojima je govorila u kampanji, poput nužnosti izmjene izbornog zakona, promjena u funkcioniranju rada sabora, ravnopravnosti spolova. No, s vremenom se pokazalo da Most pod utjecajem klerikalnih zastupnika poput Zvonimira Troskota i Marina Miletića tklizi udesno. Zadnji javni istup u kampanji kada je Marija Selak Raspudić rekla da nije za zabranu pobačaja, na što joj je Marin Miletić kontrirao i javno se ogradio, kako sebe tako i Most od njenog stava, bio je jasan signal da zajedno više neće moći. Inzistiranje Marina Miletića da baš on umjesto Raspudića bude na listi za EU parlament, značio je i kraj suradnje bračnog para i Mosta.

No, Marija je na tiskovnoj kazala da i dalje planiraju surađivati s Mostom, ali nikako se HDZ-om, što je Most tvrdio i u preizbornoj kampanji. Razlike u mišljenjima bračnog para i Mosta bile su vidljive i u retorici nakon izbora; Raspudić i Selak nisu odbacivali mogućnost formiranja neke šire većine s SDP-om i lijevo-liberalnim strankama protiv HDZ-a, dok je s druge strane premijerski kandidat Mosta Nikola Grmoja opetovano negirao takvu opciju. Selak je tvrdila da je HDZ jedini neprihvatljiv, dok je ostatak mostovaca, uključujući Grmoju i Petrova, kao neprihvatljive jasno navodio Možemo, SDSS, pa i SDP. Izalskom iz stranke ne mogu računati na sredstva koja država za taj rad daje strankama i nezavisnim zastupnicima. Svaki zastupnik stranci 'nosi' 62. 441 eura, a svaka zastupnica, kao pripadnica podzastupljenog spola deset posto više, tj. 68.685 eura. Unatoč tome što su to znali, ustrajali su na odluci o udaljavanju od Mosta.

Bračni par Selak Raspudić kazao je da ne planiraju ulaziti u druge stranke, već biti neovisni saborski zastupnici, a kako će im se politička karijera dalje razvijati, ostaje da vidimo.

