Ako ga konačno maknu s televizije 'Clarksonova farma' najbolji je način zaključenja karijere

Počela se prikazivati i druga sezona “Clarksonove farme”, poljoprivrednog realityja s kojim se vrlo lako možemo poistovjetiti i mi ovdje. Fantastično su u seriji razotkrivene sve tegobe čak i imućnijeg i ambicioznijeg britanskog farmera, što Clarkson u seriji doista i jest, jer za birokraciju i sulude pravilnike u kombinaciji sa svim klasičnim vjekovnim seljačkim tegobama teško da ima lijeka. “Clarksonova farma” nastala je kao jedan od projekata pokrivenih masnim Clarksonovim ugovorom s Amazonom koji je kultni voditelj “Top Geara” potpisao zajedno s kolegama Richardom Hammondom i Jamesom Mayem nakon što je praktički protjeran s BBC-ja 2015. godine zbog napada na Oisina Tymona, jednog od producenata “Top Geara”, u hotelu u kojem je ekipa bila smještena tijekom snimanja u Sjevernom Yorkshireu.

Lavina uvreda

Tymon se Clarksonu nije baš svidio pa ga je u više navrata vrijeđao da bi sve na kraju završilo lavinom uvreda, a onda i fizičkim obračunom od 30-ak sekundi nakon čega je Tymon potražio liječničku pomoć. Navodno se Clarkson tada naljutio jer nakon snimanja nije mogao naručiti odrezak zbog toga što hotelska kuhinja više nije radila. Sve to nije ostavilo previše prostora Tonyju Hallu, tadašnjem direktoru BBC-ja, nego da voditelja otpusti jer se ispostavilo da je Tymona Clarkson i rasistički vrijeđao. Jer je Irac! Nije povlačenju te odluke pomoglo ni milijun u rekordnom roku prikupljenih potpisa potpore dopremljenih u tenku. Čuvši to, otkaz su dali i Hammond i May te su prešli na Amazon za koji su odmah počeli raditi “The Grand Tour”, emisiju istovjetnu “Top Gearu”, ali s još većim budžetom od navodnih 200 milijuna dolara. “Top Gear”, naravno, emitira se i dalje, ali nema ni približno takvu gledanost kao što je to imao s Clarksonom, Hammondom i Mayem. Odnosno, svaka čast Hammondu i Mayu, emisija nema gledanost kakvu je imala s Clarksonom. Jednostavno, čovjek je prirodno talentirani televizijski genij. I ne samo televizijski jer ima i vrlo čitane kolumne u Sunday Timesu i The Sunu, novinar je i po zanimanju, očito i vrlo talentiran. Kada ga je Jon Bentley, jedan od producenata “Top Geara” krajem 80-ih uočio u Performance Car Magazineu, emisija je bila korak do ukidanja. A onda se pojavljuje Clarkson sa svojom upečatljivom kovrčavom kosom, u rabljenim trapericama i traper-jakni pa na klasičan način prezentira automobil. Ali s tvistom – iskren je u ocjeni testiranih automobila, a to se publici očito svidjelo. I gledanost je bila dobra sve do njegova odlaska 1999. nakon čega BBC-ju nije ostalo drugo nego emisiju ugasiti.

Ipak, za tri godine Clarkson ponovo dolazi s producentom Andyjem Wilmanom i uspijeva ishoditi da se emisija vrati, ali u novom formatu slapstick komedije na kotačima. I u Hrvatskoj su mnogi tražili gdje se može pogledati neka epizoda s tri šašava voditelja koji se po svakojakim pustopoljinama vozaju ne baš jeftinim automobilima ili se ganjaju po najzavojitijim europskim cestama. Vrhunska BBC-jeva produkcija uvijek je znala iskoristiti sve što su pružali krajolici kojima su prolazila trojica voditelja u svojim automobilima dok je scenarij uvijek bio protkan inteligentnim i sugestivnim štosevima koje bi poglavito Clarksonova prezentacija činila neizmjerno zanimljivima. Ne znamo točno u čemu je stvar, kao što to vjerojatno ne znamo ni kod Olivera Mlakara ili Tarika Filipovića. Clarkson je naprosto spoj talenta i čudnog izgleda koji je kombinacija lika sa šanka u pubu, sporednog lika iz Mućki i neželjenog šogora u kombinaciji, a pritom ima izuzetnu dikciju pa i njegov savršeno pravilni brintanski engleski dodaje ulja na vatru klasičnom engleskom humoru. Isto je i s “Clarksonovom farmom”. Jeremy Clarkson prije svega je urbani tip koji ni po novine ne ide bez automobila pa je ideja da ga se stavi negdje na selo gdje imaju samo uske jedva asfaltirane ceste bila itekako interesantna. No nitko nije očekivao da će “Clarksonova farma” biti ovako dobra.

Foto: Promo

što je sjajno. Polovica glasača dala je seriji čak 10/10! A to znači da je u 25 najboljih serija svih vremena po pratiteljima tog masovnog portala za filmove i serije. Za nas nema nikakve sumnje da je to i opravdano iz cijelog niza razloga. Prije svega, Clarksonu u ovoj situaciji popularnost nimalo ne pomaže. Pogotovo zato što je sam doprinio tome da ćemo “njegovu” farmu gledati samo još jednu sezonu, a veliko je pitanje hoće li se šašavi voditelj uopće više negdje pojaviti. Jer, iako se sve opisano čini prilično britanskim, a zbog svoje je popularnosti Clarkson i javna osoba od velikog utjecaja, pa je i prijatelj s bivšim konzervativnim premijeromon je, zapravo, bio gorljivi protivnik Brexita, ne podnosi Sjedinjene Države i vazalski odnos Velike Britanije prema njima. Zapravo, on bi volio vidjeti Ujedinjene Države Europe s jednom valutom i jednom vojskom i jedinstvenim vrijednostima. Novinarski je vrlo ambiciozan pa svakoga dana komentira glavne društvene i političke vijesti na svojim društvenomrežnim profilima, poglavito Twitteru. Pa tako ne prolazi nezamijećeno kada socijaliste nazove “odvratnim ljudima”, popljuje zabranu pušenja, odnosno sve zabrane kao takve, jer je žestoki pobornik osobnih sloboda, čak i kada se radi o izlovu lisica. No brojna publika donese mu i pozive za takve događaje kao što je sprovodkojemu je nazočilo samo 2000 ljudi. Ne sviđa mu se ni environmentalizam jer on u štetnost klimatskih promjena uopće ne vjeruje. – Zaustavimo se na trenutak i razmislimo koje bi mogle biti posljedice klimatskih promjena. Švicarska gubi skijališta? Plaže u Miamiju bit će poplavljene? Sjeverna Karolina će se prevrnuti? Smeta li vam išta od toga zaista? – govorio je.

Nije se pokolebao ni kada je na svoje oči vidio koji su učinci promjena na rijeku Mekong za snimanja “The Grand Toura” tvrdeći kako sumnja da je ljudska aktivnost ta koja je do toga dovela. Naravno da mu je u tom smislu Greta Thunberg omiljena meta. “Svijet se možda zagrijava, Greta, ali imati živčani slom tome ne pomaže”, napisao je u kolumni u The Sunu nakon što je ona održala svoj znameniti govor “How dare you” u UN-u. Nazvao ju je vrlo jednostavno – razmaženim derištem. “Kako se usuđuješ stajati tamo i prozivati nas, derište jedno razmaženo. I jesi razmažena jer, kada si rekla roditeljima da prestanu jesti meso i letjeti avionima, nisu se ponašali kao razumni roditelji i ignorirali te. Nego su rekli: “Da, srećo.” I poslušali su. A trebali su ti reći da je život tragičan”, pisao je on, ali previdio je da je samo dan ranije njegova vlastita kćer na Twitteru nahvalila Gretu. Nitko ne spori da je Clarkson iznimno talentirana medijska ličnost čija popularnost omogućuje i manipulacije, ali ipak ne koristi to toliko koliko, primjerice, Elon Musk. Kada mu je gostovao Alastair Campbell, bliski suradnik Tonyja Blaira, rekao mu je: “Ne vjerujem u ono što pišem, isto kao što ni vi ne vjerujete u ono što govorite.” Pa sad ti znaj. Prema listi 100 Britanaca koje volimo mrziti, odnosno koje vole mrziti njihovi zemljaci, on je na 66. mjestu. The Independent mu je čak i fiktivno sudio za različite zločine za koje je većinom proglašen krivim.

Među najutjecajnijima

Majstor je provokacije i iznimno utjecajan. Jednom je u mikrovalnu pećnicu stavio 3D model Walesa. Morao se ispričati. – Stavio sam Wales jer nije stala Škotska – rekao je. Fanovi su na stranicu ureda britanskog premijera bili postavili apel “Jeremyja Clarksona za premijera”. Prije nego što su ga skinuli skupio je 49.446 potpisa. Uskoro se pojavila i suprotna inicijativa. Ta je skupila 87 potpisa. Nije čudo da se našao na The Guardianovoj listi 100 medijski najutjecajnijih ljudi. Očito je vrlo pametan, čak ima doktorat iz strojarstva. A strojeve obožava, o njima piše knjige, vjeruje da neki od njih čak imaju i dušu. Pogotovo ga inspirira nadzvučni putnički avion Concorde pa podjednako žali za putnicima kao i za strojem stradalim 25. srpnja 2000. godine netom nakon što su iz Pariza poletjeli za New York. – Ovo je jedan mali korak za čovjeka, ali ogroman skok unatrag za čovječanstvo – riječi su kojima je opisao povlačenje Concordea iz upotrebe. U zrakoplove je toliko zaljubljen da je jednog rashodovanog lovca F1A postavio u dvorište. Maknuo ga je na nalog mjesnog odbora nakon što mu oni nisu povjerovali da se radi o malo većem puhaču lišća. Mogli bismo potrošiti prostora za još jedan ovoliki tekst nabrajajući sve moguće i nemoguće uvrede koje je Clarkson upućivao po svijetu različitim narodima i rasama ljudi. Dobio je opomenu pred otkaz nakon što se pojavio video sa snimanja “Top Geara” u kojem ismijava crnce, potom je na salonu automobila u Birminghamu za ljude na štandu Hyundaija govorio kako jedu pse, a da je njihov dizajner sasvim sigurno pojeo nekog španijela. Oni su se potom žalili BBC-ju. Nije se, međutim, žalio i BMW čiju je ekipu nazvao jednostavno – nacistima. Svega je tu bilo, sasvim sigurno Clarksonovi fanovi za većinu toga i znaju, kao i oni Piersa Morgana kojega je jednom i opalio šakom. No ništa od svega toga ne može se mjeriti s razinom uvreda koju je uputio vojvotkinji od Sussexa, odnosno Meghan Markle. Razina netrpeljivosti koju Clarkson pokazuje prema njoj ipak je bez presedana s obzirom na to da se radi o osobi koja nosi plemićku titulu. “Ne mogu je smisliti. Ne na način na koji ne mogu podnijeti Nicolu Sturgeon ili Rose West. Ne mogu je podnijeti na staničnoj razini. Noću ne mogu spavati dok tamo ležim, škrgućem zubima i sanjam o danu kada će je golu provoditi svakim britanskim gradom te će narod uzvikivati “Sramota!” i bacati na nju izmet”, napisao je u svojoj kolumni u The Sunu.

Foto: Wenn/Pixsell

I kada je pukla bruka, pravdao se kako je to referenca na scenu iz televizijske serije “Igra prijestolja”, a istu je referencu koristio i u kolumni za isti list kada je Meghan – branio. No uvreda je bilo puno više, ismijavao ju je da je “bijedna mala glumica s kabelske”, rugao se njezinim stajalištima o klimi, rekao je kako mu dođe da napuca polarnog medvjeda posred njezina lica i slično. Pokušavala se stvar izgladiti, čak je Rupert Murdoch, vlasnik The Suna, zvao na večeru Edwarda Faulksa, šefa IPSO-a, organizacije za održavanje novinskih standarda. Potom se Clarkson ispričavao javno i privatno, ali nailazio je na prijezir. I od sada već bivše premijerke Škotske Nicole Sturgeon i od plemićkog para za koji je tvrdio da im je oboma napisao pismo isprike. A ispalo je da ga je napisao samo princu Harryju za što je dobio i odgovor kako to nije izoliran incident jer se dobro zna za “dugotrajnu njegovu šablonu pisanja članaka koji šire retoriku mržnje, opasne teorije zavjere i mizoginiju”. Zapravo, nema tko se nije osvrnuo na tu kolumnu, u pravilu s epitetima “rasistička”, “mizogina”, “užasna”. Osim što je voditelj “The Grand Toura” i “Clarksonove farme”, on vodi i “Tko želi biti milijunaš” na britanskom ITV-u. A tamo mu se dogodilo da su tri natjecateljice odbile sudjelovati u kvizu ako on bude voditelj. Na kraju se dosta dugo čekalo i što će na sve to reći Amazon. A oni su zaključili da je i njima previše te objavili da će se emitirati još samo snimljene epizode “The Grand Toura” i “Clarksonove farme”, odnosno druga i treća sezona.

I onda je kraj. Ono što je u svemu pomalo bizarno, Clarkson će imati podulji otkazni rok jer se prikazivanje ove dvije serije može protegnuti čak do 2025. U svakom slučaju, teško je vjerovati da će se nakon svega pronaći još netko tko će iskeširati masne pare za talentiranog, ali visokorizičnog voditelja. Teško je točno procijeniti koliko godišnje zarađuje, procjenjuje se između 10 i 15 milijuna eura, od čega mu honorar za nastupe iznosi oko pet milijuna. Ostalo su prava koja polaže na neke od emisija koje radi ili ih je radio. Kako su mu već 62 godine, približava se 63., već mu je vrijeme i za mirovinu iako je u to teško vjerovati. Nema, recimo, naznaka da će prestati pisati. Ako ga konačno i maknu s televizije, “Clarksonova farma” najbolji je način zaključenja karijere. Već dugo nismo vidjeli tako dobar komad televizijske produkcije koji je zapravo jedan novi žanr. Kao da je netko smiješao “Plodove zemlje”, “A je to” i “Mućke”! “Clarksonova farma” zapravo je jedan globalni show koji jasno pokazuje da su muke seljaka svugdje iste, čak i u Velikoj Britaniji, državi za koju smo mislili da je organizirana i bitno naprednija. Ispalo je da nije, da i tamo postoje šašavi zakoni, uhljebi, “antiprotivnici”, da je vrijeme svugdje takmac seljaku, kako je pandemije i mjera bilo svugdje, da ni novac ni najbolja oprema ne mogu garantirati uspjeh. Uz seriju ide i odlično osmišljena marketinška kampanja u kojoj se prodaju i proizvodi s farme, no nisu baš jeftini pa i to izaziva određene reakcije publike. I sve to Clarkson prezentira na iznimno pitak i zabavan način, sa suptilnom dozom sarkazma, sidekickovima kakve se jedino u njegovim emisijama može pronaći. Nedostižno i za najveće produkcije koje su zaboravile na stvarni svijet, a okrenule se fikciji, fantazijama, hororima i bajkama.

