A moje TV ruže, u sedam kategorija, idu ovim kandidatima...

S obzirom na to da glasanje za najstariju, najprestižniju i svakako najozbiljniju medijsku nagradu u Hrvatskoj - Večernjakovu ružu - danas službeno završava, te da više nikako ne mogu utjecati na izbor pobjednika, u nastavku ću iznijeti svoje mišljenje o tome tko je od nominiranih u protekloj godini zaslužio dobiti nagradu za najbolje televizijsko ostvarenje u svih sedam kategorija.

Elem, u kategoriji TV osoba godine, nagradu bi, unatoč onim karikaturalnim ulogama u dramskim serijama "General" i "Nestali", trebao dobiti Tarik Filipović. Od trenutka njegova odlaska s mjesta voditelja u kvizu "Potjera", naime, zabavna komponenta više nije ista. Ostalo je samo sat vremena prihvaćanja srednje ponude od strane natjecatelja koji ambiciju ne bi pokazali ni da se ukaže kao točan odgovor na ploči potjere te Mladen Vukorepa čijim je dolaskom u lovačku ekipu, zapravo, i počelo padanje mog interesa za tu emisiju. Odlazak Tarika označio je posljednji udarac tom nekoć zabavnom kvizu. Istovremeno, kviz "Tko želi biti milijunaš", koji je sam po sebi nevjerojatno dosadan i spor te se u ovo dinamično vrijeme nikako ne bi trebao ponovno početi prikazivati, može se povremeno gledati isključivo zbog Tarika koji je zasigurno jedan od najboljih voditelja tog kviza na svijetu. Na ova dva primjera, dakle kako je spasio projekt "Milijunaš" svojim dolaskom, najbolje se može vidjeti zašto je upravo on, od svih također respektabilnih konkurenata, zaslužio Večernjakovu ružu u spomenutoj kategoriji.

Nagradu za novo lice, nadalje, bez previše priče mora dobiti prekrasna, simpatična i beskrajno talentirana Tara Thaller. Tu mladu glumicu publika je zapamtila po pobjedi u "Zvijezde pjevaju", ali ona je svoje umijeće pokazala i u "Uspjehu", prvoj domaćoj seriji na HBO-u. Tara se trenutačno nalazi na studiju u Sarajevu, a ova dodjela nagrade idealna je prilika da je - ako treba i uz neko pićence na šanku, što ću, evo, ja preuzeti na sebe - pokušamo nagovoriti na povratak u Hrvatsku. Stalo mi je, naime, do povratka mladih!

Večernjakova ruža za glumačko ostvarenje godine trebala bi - uza Zlatnu arenu i Nagradu hrvatskog glumišta - biti treća značajna nagrada u nizu koju će dobiti Alma Prica za ulogu u filmu "Dnevnik Diane Budisavljević". Za TV emisiju godine konkurira po jedna sa svakog programa, a s HRT-a čak dvije. Te dvije HRT-ove, iako obje glazbeno-zabavne, međusobno ne mogu biti različitije nego što jesu. Jedna od najdugovječnijih TV emisija "Lijepom Našom" manifestacija je koja se snima po dvoranama za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, a "Voice", HRT-ov drugi kandidat u toj kategoriji, produkcijski je na razini najboljih svjetskih talent-showova. Ni sam nisam siguran koja bi od tih dviju emisija trebala dobiti nagradu. Obje su je, naime, itekako zaslužile jer imaju svoju publiku kojoj pružaju upravo ono što ona želi gledati na TV-u i kako zamišlja zabavu.

Ovo će, stoga, biti sjajna prilika da vidimo koliko kojih ima među čitateljima Večernjeg lista...

Posljednje tri kategorije tiču se medija koji proživljava svoje najteže dane još otkad ga je Nikola Tesla izumio, a Marconi pobrao za to zasluge, pa onda, eto, i Nobelovu nagradu. Uslijed nemaštovito formatiranih programa i krajnje neduhovitih voditelja koji su zavladali eterom - jasno je valjda i onim posljednjim romantičarima koji se još uvijek sjećaju njegova zlatnog doba - radio je vrlo blizu konačnoj propasti. Malo tko ga uopće sluša izvan automobila, a i tamo svi samo čekaju da voditelji prestanu s pričom kako bi napokon čuli neku pjesmu. U Hrvatskom radijskom eteru, međutim, postoje ipak dva svijetla primjera. Prvi je primjer na Narodnom radiju, a riječ je o Marku Bratošu i Hrvoju Kečkešu koji ponekad doista znaju uljepšati jutarnju vožnju do posla, te Boris Jokić koji svakog petka pušta glazbu na Yammat FM-u. Oba su u konkurenciji za radijsku osobu godine, ali moj favorit je ipak Boris Jokić koji mi već dugo nedostaje u "Petom danu" - emisiji koju ni jedanput nisam gledao otkako je on napustio taj kružok. Eh, da, gotovo sam zaboravio na još dvije kategorije: glazbenik godine, po mojem skromnom glazbenom mišljenju, bio bi Toni Cetinski, a radijska emisija ona Marekovićeva u kojoj pušta Elvisove hitove. Po tom pitanju bi ipak trebalo zatražiti mišljenje Hrvoja Horvata koji u istom ovom prilogu Večernjeg lista, samo nekoliko stranica dalje, nadahnuto piše svoju glazbenu kolumnu...

Vjerujem da ni čitateljima Večernjeg lista, čiji glasovi odlučuju u izboru, nipošto nije bilo lako odlučiti se za pobjednike u svih sedam kategorija. Ja sam, evo, jedva uspio u tome da izdvojim svoje favorite, a nadam se da će kandidati koje sam izabrao dobro proći i na samoj dodjeli.. Onima koji, međutim, ne postignu uspjeh koji im želim, pa evo, i predviđam, neka ova moja TV ruža posluži barem kao utješna nagrada.