2Cellos održali posljednji koncert u Zagrebu: Htjeli smo se povući dok smo na vrhuncu

Posljednji zajednički koncert u Zagrebu Stjepan Hauser i Luka Šulić poznatiji i kao 2Cellos održali su večeras u Areni Zagreb. Violončelistički dvojac nakon deset zajedničkih godina, šest studijskih albuma, više milijardi skupljenih streamova, nastupa na kultnim mjestima i prodanih skoro milijun ulaznica za svoje energične nastupe, odlučili su kako je vrijeme da se rastanu i svima u Areni su priredili nezaboravan i energičan glazbeni doživljaj. Prije koncerta Stjepan i Luka rekli su za HRT kako imaju veliku tremu.

- Mistično pitanje koji je razlog zašto više nećemo svirati zajedno. Htjeli smo se povući kad smo na vrhuncu onoga što smo stvarali deset godina i dok smo još dobri prijatelji. Sad se slažemo bolje nego ikad, a vrijeme je za neke nove individualne izazove. - rekao je Luka za HRT.

- Toliko uspona i padova smo zajedno prošli do trenutka kad smo počeli puniti velike arene diljem svijeta i na to ćemo uvijek biti ponosna i imat ćemo to uvijek u sjećanju kao nešto važno i veliko. - dodao je Stjepan. Ponosni su što su surađivali s glazbenicima raznih žanrova, a nastup s Red Hot Chili Peppersima Luki je u najljepšem sjećanju.

- Uvijek smo se fokusirali na sebe a te suradnje su došle prirodno, važno je da radiš na sebi, a ostalo dođe prirodno kao posljedica tog ulaganja u svoj rad - rekao je Luka. Stjepan je rekao kako su upravo u Areni počeli s velikim nastupima i žele da im ovo bude kruna njihovog zajedničkog stvaralaštva i ne skriva kako prvi put ima tremu.

