UŽIVO: Nada Mirković: 'Britanci su se fenomenalno pripremili za sprovod, pokazali su da će monarhija trajati'

Dvije tisuće gostiju, uključujući nekoliko stotina predsjednika, poglavara i monarha, nazočilo je danas državnom ispraćaju kraljice Elizabete II. u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Sahranjena će biti navečer u kapeli svetog Jurja pokraj dvorca Windsor.

Inače, državna sahrana kraljice Elizabete, jedan je od najvećih logističkih izazova u britanskoj povijesti, a među 2000 gostiju su, između ostalih, japanski car Naruhito, francuski predsjednik Emmanuel Macron, američki predsjednik Joe Biden. u Londonu je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović sa suprugom. Poslijepodne, lijes kraljice Elizabete II. biti će odvezen u dvorac Windsor gdje će navečer biti pokopana u najužem krugu obitelji.

O sprovodu, ali i o značaju kraljice Elizabete II. u našem studiju govori novinarka Nada Mirković, koja je u Hrvatskoj jedan od najboljih poznavatelja kraljevske obitelji.

- Cijeli prijenos na BBC-u bio je izvanredan, oni su to pratili dostojanstveno, ne poput tabloida koji su tražili tračeve. Neočekivano malo je bilo incidenata. Oni su to dugo pripremali - rekla je na početku Mirković.

- Amerikanci puno pišu o Velikoj Britaniji, i to često loše stvari, no Britanci su pokazali da su odgovoran način koji zna pripremiti ovakav događaj. To je utješno kada vidimo što se sve događa u svijetu. U isto vrijeme bilo je veličanstveno i utješno, dodala je Mirković koja se dodirnula i detalja sa sprovoda.

Cvijeće s kraljičinog vjenčanja se upotrijebilo i na njenom sprovodu, čime su pokazali kako je monarhija veća od svega.

- U istom trenutku se ide dalje, kako cijelu stvar napraviti bez grubog prijelaza. Dolazak prinčeva Charlotte i Georgea pokazali kako imaju nasljednike koji se znaju ponašati kako treba i da je budućnost monarhije je u dobrim rukama. Neshvatljivo je da su djeca na visini zadatka. Sve je bilo usmjereno na to da će monarhija trajati - rekla je Mirković.

Kate je nosila dijamantnu ogrlicu koju je nosila princeza Diana, a svima se svidjelo kako joj dobro stoji.

- Ona se dosta upadljivo elegantno odjenula, a Meghan je išla na minimalizam, čime je htjela pokazati kako je osoba koja je ponizna i nije joj do svoje promocije. Cijelo ljeto se diskutiralo o novoj biografiji Meghan i Harryja o ratu Windsorovih. U toj knjizi je Meghan prikazana kao zla manipulatorica koja je samo slijedila svoje ambicije iz djetinjstva. To je bilo mučno i čitati. Za nastup kod Oprah doživjela je brojne kritike, no u ovoj biografiji ništa nije prikazano kao pozitivno. To je potpuno nevjerojatno i možda će se neke stvari promijeniti. Sad se puno očekuje što će princ Harry objaviti u svojoj autobiografiji koja treba izaći u listopadu. Harry nikad nije ništa rekao protiv svoje bake, kad je njegova mama poginula u Parizu bio je kod bake u Balmoralu. Svi špekuliraju da će govoriti protiv Camille. On je cijeli život čitao mamine biografije u kojima je ona govorila kako "u njenom braku nije bilo dvoje nego troje ljudi". Sigurno je da je to utjecalo i na njegov odnos s ocem. Ako je kralj Charles III. u nečem primjer postojanosti, onda je to njegova ljubav prema Camilli koju je volio cijeli život. Takva je bila i njegova majka u odnosu prema Philipu - kazala je Mirković i citirala Arsena Dedića koji je rekao da nije bitna ljubav na prvi pogled nego ljubav na posljednji pogled,

- Možda je i kraljičina priča bila motiv za Charlesa, no u to vrijeme bilo je nezamislivo da oženi rastavljenu ženu koja je starija godinu dana od njega. Očekivali su i kako Diana neće propitkivati taj odnos nego se prepustiti svojoj ulozi. Harry i Meghan imaju puno javnog iskazivanja osjećaja, što se u Britaniji čini kao nešto što nije aristokratski. Kada je kralj Charles objavio svoje zaruke s Dianom bio je hladan. Kada ih je novinar pitao "jeste li zaljubljeni", Diana je pogledala svojim prepoznatljivim pogledom i rekla "Da, naravno", dok je Charles rekao: "ma što ljubav uopće znači". Isto tako ni William nije bio pretjerano romantičan, a Harry nije takav. On je dao napraviti svoj zaručnički prsten, na kojem su bili dijamanti njegove majke, ali i dijamanti iz Afrike, budući da su tamo shvatili koliko se vole. Ni najbolji glumac na svijetu ne može odglumiti ljubav, a kako tvrdi njen biograf Tom Bauer, Meghan je loša glumica. Pa onda sigurno nije mogla odglumiti zaljubljenost, kao što je to tvrdio biograf, rekla je Nada Mirković i dodala da će ostati za vidjeti hoće li ta lkjubav trajati, budući da je Harry na određeni način izgubio obitelj, mada je on uvijek ponavljao da je ta odluka bila zajednička.

- On je dobar dio svog života bio nesretan tinejdžer, pa onda mlad čovjek. Imao je puno djevojaka koje su sve odreda kako se to ne da izdržati, kazala je Mirković.

Kralj Charles II: izgleda nesimpatično, no on je kada se oslobodi jako simpatična osoba.

- On nikada nije mislio da mora biti naročito simpatična osoba, a nije se libio otkrivati svoje stavove koji su na početku bili puno kontroverzni. Zastupao je stavove Zelenih, prezirao je modernu arhitekturu. Dosta su ga ismijavali kada je izgradio kopiju starinskog sela. Dugo je prezirao britanski brutalizam. Neke je nebodere po Londonu nazivao čirevima. Veliki je tradicionalist, to jest u skladu s monarhijom, ali on je o tome govorio s toliko prijezira, što nije bilo baš kraljevski, misli Mirković.

Charles III treba nastaviti kraljičinu politiku ujedinitelja nacije.

- On se nije dosad ponašao, a mislim kako će on sada biti drukčiji. No, ne vjerujem da će biti suzdržan kao kraljica. kada su ga pitali hoće li se ponašati isto kao kada je bio princ, rekao je "Nisam toliko glup". Čitala sam neke izvještaje po kojem je sve što je kraljica imala vrijedilo 25 milijardi dolara, a skromnije procjene su 25 milijardi funti. To je ogromno bogatstvo koje se svodi na rezidencije, posjede i stanove koje imaju. Radi se o stotinama tisuća hektara. Uz sve to kraljica je imala i jako puno novca. Ne zna se točno ni koliko je toga, a to je u stotinama milijuna ljudi. Ne zovu ih uzalud kompanija. Mislim da je rečeno kako nećemo nikad saznati detalje iz njene oporuke, a bilo bi jako zanimljivo koliko će ostaviti Harryju. kada je umrla njena mama odmah je ostavila kako će više ostaviti Harryju jer će William ionako biti kralj. Od tog novca sada u Kaliforniji žive Meghan i Harry. Kraljica je imala 8 unuka i 12 praunučadi i bilo bi stvarno zanimljivo saznati koliko je kome ostavila - kazala je Mirković, i spomenula našeg predsjednika Milanovića.

- Na sprovodu su bili odmah iza Macrona, pa ih se vidjelo. Naša prva dama stavila je broš, slijedeći navike britanskog društva. Ne znamo još je li garderobu napravila u varteksu kao i dosad, kaže Mirković.

Charles III služebno je imenovan za kralja one sekunde kada je kraljica umrla. Njegova krundidba će vjerojatno biti ili krajem proljeća ili početkom ljeta. Kraljica je čekala 16 meuseci jer je bila u dubokoj žalosti zbog svog oca.

- To je bila prva televizijski prenošena krunidba na svijetu. Dugo se pričalo o tome treba li pustiti medije. Za nju je čin krunidbe bilo nešto što ona dobija od Boga i u čemu nalazi dublji smisao. Zbog toga se njena krunidba dugo pripremala.

