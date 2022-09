Trebalo bi reći da to nije u redu! Jesmo li sad konačno dotaknuli dno ili nam treba još neukusnih incidenata?

5.com s Danielom // HRT 1 - JEDAN KAKTUS

Ovaj tjedan starta nova shema HTV-a u sklopu koje će se ponovno prikazivati talk show “5.com s Danielom” u kojem Daniela Trbović razgovara s gostima iz svijeta glazbe, glume, sporta… Prošlog je tjedna prigodno prikazana posljednja emisija prethodne sezone u kojoj su gosti bili gimnastičarka Ana Đerek i rocker Davor Gobac. Bila je to prilika prisjetiti se zašto se možemo veseliti novim epizodama, ali i bez kojih dijelova bismo mogli. Plusevi, odnosno u slučaju ove kritike, ruže idu opuštenom tonu razgovora, a treba izdvojiti i glazbeni dio emisije iza kojeg stoji Ante Gelo s bendom. No, problem emisije je u dijelu prije najave gostiju koji traje kratko, ali bode u oči i uši za pet kaktusa. Nakon kratkog glazbenog uvoda, na ekranima se pojavljuje voditeljica koja onda daje humoristički pregled tjedna u nekoliko crtica. S obzirom na to da je cijela emisija dosta opuštena, pretpostavljam da je to dio kada do izražaja može doći britak jezik Daniele Trbović po kojemu je bila prepoznatljiva u drugim emisijama poput “Najslabije karike”. Međutim, ono što je u takvom formatu odlično pasalo, u ovom je slučaju isforsirana šaka u oko, a tijekom “šala” stvori se atmosfera otprilike kao kada se u društvu netko pretjerano ohrabri i krene glasno pričati (loše) viceve. Pa krenu šale iz prošlotjedne emisije: “Predložen je novi zakon kojim bi obiteljski liječnici policiji prijavljivali svoje pacijente koji bi zbog zdravstvenog stanja i lijekova mogli biti upitnih vozačkih sposobnosti. E, sad će se cinkati i one s nedostatkom cinka? (...) Govori se da bi se radna dob mogla produljiti sa 65 na 68 godina. A pa kad smo već radno sposobni s poznih 68, zašto ne bismo radili do 69? Godina više ili manje, ali 69 nam je ipak malo draže stanje.”

I sad nakon vica ide ona neugodna tišina kada se svi čudno pogledavaju… Može i bez toga, zar ne?

Toma // NOVA TV - ČETIRI RUŽE

Priznajem, propustila sam kada je Nova TV emitirala premijeru filma “Toma” o kojem se toliko pričalo pa sam po preporuci uhvatila prošlotjednu reprizu (ne možemo uvijek prigovarati reprizama). S obzirom na to da ovo nije filmska kritika, neću puno duljiti o filmu Dragana Bjelogrlića o legendarnom pjevaču Tomi Zdravkoviću (koji je odličan), ali pohvalit ću činjenicu da se već sada na malim ekranima može pogledati film o kojem “svi pričaju” i koji je prije manje od godinu dana rušio sve rekorde u kinima. Bravo!

Večera za 5 // RTL - PET KAKTUSA

Poštapalica “Sam pao, sam se ubio” mogla bi sasvim opravdano funkcionirati i u varijanti “Sam okrenuo na Večeru za 5, sam dobio glavobolju”. Ruku na srce, kriva sam što sam nakon par minuta nećkanja posrnula i okrenula na ovaj “kulinarski show”, ali na trenutak sam pomislila “pa možda ne bude loše”. I grdno se prevarila. Šalu na stranu, ima razlog zašto sam to pomislila. Zato što bi u suštini kulinarske emisije mogle biti zanimljive i možda bi se mogli vidjeti neki recepti. Ali ne u ovom slučaju kada emisija počinje prikazom jedne od natjecateljica kako pjevuši Lepu Brenu, dok je onaj poznati komentatorski glas blago ismijava. I to nije izoliran slučaj! RTL sustavno, već godinama, u raznorazne showove dovodi pojedince koji se u sklopu tih istih emisija prikazuju u veoma neugodnom kontekstu (ovo je pristojno sročeno) i koji potom postaju predmetom ismijavanja u javnosti. I treba reći da to nije u redu! Nitko ne kaže da bi takvi showovi trebali biti poput ozbiljnih dokumentaraca, ali zašto se publici ne bi prikazao zabavan i opušten sadržaj bez banalnosti, konfliktnosti, vulgarnosti, seksizma, podcjenjivanja i izrugivanja? Zašto, primjerice, “Ljubav je na selu” ne bi bila emisija o spajanju parova, kao što je bilo prije 14 godina kada se krenulo s produkcijom takvih programa. Tada su još bili relativno pristojni, da bi se onda postupno krenulo u sve veću degradaciju ukusa i zdravog razuma. Jesmo li sad konačno dotaknuli dno pa možemo prema gore ili nam treba još nekoliko neukusnih incidenata? Ako se ne može do gledanosti drugačije, možda se ne bi trebalo nikako…

Vinkovačke jeseni – Mimohod folklornih skupina // HRT 2 - TRI RUŽE

Kako to inače (nepošteno) biva, puno prostora i buke se potroši na negativne primjere pa malo ostane za pozitivne, ali treba i u malo riječi glasno pohvaliti što se na HTV-u u punom trajanju može pogledati cijeli mimohod folklornih skupina na Vinkovačkim jesenima. Možda je to malo idealizirano razmišljanje u komercijalno vrijeme borbe za gledatelje, ali smatram da je baš lijepo što se tako nešto prikazuje i taj program će sigurno uvijek imati svoje gledatelje.

