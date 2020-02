20 godina ljubavi: Naša bivša manekenka i dalje ludo zaljubljena, a to pokazuje svima

Bivša manekenka, a danas vlasnica slastičarne i dizajnerica Ljupka Gojić Mikić (37) godinama je u sretnom braku sa suprugom Mihaelom, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila svoju veliku godišnjicu veze.

Naime, Ljupka je s Mihaelom već 20 godina, a ovom je prigodom podijelila obiteljske fotografije muža, nje i djece te se tako prisjetila, a i sve nas, najupečatljivijih trenutaka njihove veze.

Foto: Instagram

- Svašta stane u naših 20 godina - napisala je uz seriju fotografija koje je podijelila.

No, jedna stvar na fotografijama je svima zapela za oko, a to je neopisiva sreća kojom zrače na svakoj fotografiji. Pratitelji su joj mahom u komentarima ukazivali na to, a nije izostao ni komentar Jelene Veljače, koja joj je napisala "ajme, predivno", uz emotikone srca.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ljupka se s Mihaelom vjenčala 2007. godine kod matičara, a zajedno imaju troje djece, devetogodišnju kći Janu Siennu, sedmogodišnju kći Milu Amelie i jednogodišnju Mari Danu.