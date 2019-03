Don Stojić: Moj obračun s pornografijom. Pišu mi žene čiji su muževi ovisni o pornografiji

Bura u javnosti koju je izazvalo predavanje, tj. vjeronauk studentima o pornografiji, studentskog kapelana don Damira Stojića danima nije jenjavala, pa smo, netom nakon što se stišala, razgovarali s njime o toj cijeloj priči, koja je mnogo šira i dublja, tj. ima znatno veće dimenzije od onoga što je prezentirano u javnosti i to isključivo kao napad na studentskog kapelana Stojića.

Dobili ste sramotnu titulu ”najglupljeg svećenika” u Hrvatskoj, kako se nosite s time?

Famozni je naslov sa slikom biskupa Jezerinca i mene bio ”Glup i gluplji”. Ne znam jesam li ja onaj glupi ili onaj gluplji… U svakom slučaju, ponosan sam što svrstan zajedno s biskupom Jezerincem, koji je čuo moju prvu ispovijed i mene pričestio davne ‘81. godine u Torontu. On je mene već tada nadahnuo za svećenstvo i imam najbolje sjećanje njega kao požrtvovnog i predanog pastira. Ako sam glup ili sam gluplji zato što govorim istinu, onda sam ponosan i ponosniji. Sam Isus Krist obećao je svojim apostolima progon i izrugivanje radi njega i istine. Zato me ovo uopće ne dira i čak me hrani. Naviknuo sam se da budem meta medija i jako se dobro nosim s tim i radostan sam što sam dostojan napada. Također, znajući koji je svjetonazor pojedinih medija u Hrvatskoj, kad me neki dotični napadaju i izruguju mi se, to je dokaz da činim nešto dobro. U suprotnom, kad bi me hvalili, zaprepastio bih se!

I to zato što je s Vašeg predavanja studentima izvučena priča o djevojci koja je zatekla oca kako gleda pornografiju i masturbira? Je li to stvarni primjer?

Naravno da je stvarni primjer. To je meni ispričala sada već udana žena kojoj se to dogodilo kad je bila djevojka, još u osmom razredu osnovne škole. Ona mi je to ispričala, prenijela mi je traumu koju je doživjela i sve što sam ispričao na vjeronauku onako je kako mi je ona rekla. Priznajem da je primjer šokantan, ali pogubnost pornografije zaslužuje da govorim bez dlake na jeziku. Tim stvarnim primjerom htio sam reći da pornografija nije samo privatan grijeh onoga koji to gleda, nego bilo koji grijeh, uključujući pornografiju, ima negativne posljedice na druge. U mojih dvanaest godina rada kao studentski kapelan imam bezbroj primjera kako pornografija ubija ljubav, razara odnose i brakove. Još je šokantniji primjer jednog oca koji je došao na razgovor, priznao mi svoj problem i tražio pomoć jer je ovisan o pornografiji. On osjeća udaljenost od svoje kćeri i nelagodu kad dođu njezine prijateljice, on se zgraža sam nad sobom, ali bio je preslab da sam prestane. Uostalom, neki dan u intervjuu za Bitno.net dr.sc. Tomislav Franić, psihijatar u splitskom KBC-u, potvrdio je posljedice takvih trauma, o čemu je meni ta žena svjedočila i o čemu sam govorio. Naravno, mediji to nisu prenijeli. Žao mi je što pojedini mediji i tzv. pobornici ženskih prava ismijavaju muku i tegobu jedne stvarne žene. To je strašno!

Zašto ste se uopće dohvatili pornografije kao teme?

Već sam spomenuo svoje iskustvo rada s mladima i s bračnim parovima i uočio sam, u razgovorima i duhovnome vodstvu, kao i u e-mailovima i u ispovijedima, da je pornografija ogroman problem. Uočio sam da su mnogi momci nemoćni i bespomoćni, stalno padaju i postaju nesposobni za istinsku ljubav i za zdrave emocionalne veze. Također, kod momaka koji imaju problem s pornografijom, oni teško uspostavljaju zdravu ljubavnu vezu s djevojkama jer imaju potpuno iskrivljenu sliku o djevojkama. Imaju strah od djevojaka, krivu sliku žene, povlače se u sebe i ne mogu sebi reći “ne”, a kad netko ne može reći “ne”, njegov “da” ništa ne znači – to je ovisnost. Zbog toga teško ulaze u brak. Što se tiče oženjenih muškaraca, stvar je možda još i gora zato što mijenjaju svoju ženu za drugu ženu u mislima, u maštanjima i u srcu. To je pravi preljub! Svaka žena to zna. Zato mi dolaze i oženjeni muškarci i udane žene i govore mi o tim posljedicama koje je pornografija uzrokovala u njihovu životu. Zato sam progovorio o pornografiji.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Koliko je ona raširena, tj. koliko ima konzumenata u Hrvatskoj?

Koliko mi je poznato, u Hrvatskoj do sada nisu rađena istraživanja na reprezentativnom uzorku na temelju kojih bismo mogli pouzdano reći koliko ima konzumenata pornografije u Hrvatskoj. Međutim, istraživanja koja su do sada provedena pokazuju da veliki broj mladih u Hrvatskoj prvi put dolazi u kontakt s pornografijom vrlo rano, prije 15. godine te da mladići znatno više konzumiraju pornografiju u odnosu na djevojke.

Koje su njezine izravne štetne posljedice?

Kako istraživanja pokazuju, pornografija ima izravne negativne posljedice u svim područjima života – na međuljudske odnose, psihofizičko zdravlje, akademski uspjeh i seksualni život. Gotovo stotinu istraživanja koja su provedena tijekom posljednjih 10-ak godina pokazuje da je konzumacija pornografije povezana s brojnim negativnim učincima – nezadovoljstvom u braku, erektilnom disfunkcijom, stvaranjem ovisnosti, slabijim uspjehom u školi i slično. Veliki broj istraživanja prikazuje da je pornografija gorući problem u današnjem društvu. Kada govorimo o štetnim posljedicama, ne smijemo zaboraviti na činjenicu da je pornografska industrija izravno povezana s nasiljem nad ženama, trgovinom ženama i djecom, prostitucijom, seksualnim zlostavljanjem, kriminalom i zloupotrebom droge. To su sve strašne izravne posljedice pornografske industrije koje svakodnevno pogađaju najranjivije članove društva. To je industrija koja zarađuje milijarde dolara godišnje, a temelji se na eksploataciji žena i djece. A onda vidimo kako mediji u Hrvatskoj zagovaraju i brane pornografiju. To je zastrašujuće.

U svome predavanju citirate radove stručnjaka koji nisu katolici i kršćani?

Za većinu stručnjaka koje sam citirao ne znam kako se izjašnjavaju, ali za neke od njih pouzdano znamo da su deklarirani ateisti. Svi navedeni stručnjaci pornografiji pristupaju iz znanstvene perspektive. Na primjer, kliničko istraživanje francuskog psihijatra Roberta Porta, koje pokazuje povezanost konzumacije pornografije s problemom erektilne disfunkcije, objavljeno je 2016. u časopisu ”Sexologies” Europske seksološke federacije, čiji je Porto utemeljitelj i nekadašnji predsjednik. Studija Park i sur. (2016.), na koju se također referiram vezano za povezanost pornografije i problema erektilne disfunkcije, objavljena je u časopisu ”Behavioral Sciences”. Većina autora ove studije liječnici su Američke ratne mornarice te u studiji analiziraju kliničke izvještaje pacijenata s erektilnom disfunkcijom. Istraživanje koje ukazuje na povezanost povećane konzumacije pornografije i slabijeg akademskog uspjeha (Beyens i sur. 2015.) objavljeno u časopisu ”The Journal of Early Adolescence”, a proveli su ga istraživači sa Sveučilišta u Amsterdamu i Katoličkog sveučilišta Leuven – jednih od najprestižnijih sveučilišta u Europi. Sva istraživanja na koja sam se pozvao su recenzirana i objavljena u vodećim znanstvenim časopisima iz područja medicine, kognitivnih i neuroznanosti te društvenih znanosti.

Stvara li pornografija ovisnost i kako čovjek može prepoznati da je postao ovisan o njoj?

Čovjek može postati ovisan o pornografiji. Novija neurološka istraživanja pokazuju da konzumacija pornografije mijenja ljudski mozak te da može dovesti do ovisnosti, a kao neki od simptoma navode se nedostatak empatije u svakodnevnom životu, gubitak želje za seksualnim odnosima s partnerom, nedostatak kontrole – osoba ne može reći ”ne” gledanju pornografije, traži sve devijantnije, agresivnije pornografske sadržaje jer joj gledanje ”normalnih” seksualnih odnosa više nije dovoljno. Istraživanja pokazuju da se prilikom gledanja pornografije u mozgu aktivira tzv. nagrađujući sustav, odnosno aktiviraju se dijelovi mozga u kojima se stvara osjećaj ugode. Budući da nagrađuje osobu koja gleda pornografiju osjećajem ugode, mozak s vremenom ”uči” da je pornografija poželjan način za stvaranje osjećaja zadovoljstva. Zbog velike količine seksualnog podražaja, na kemijskoj razini prilikom gledanja pornografije oslobađa se količina dopamina (neurotransmitera u mozgu sličnog adrenalinu) više nego što je uobičajeno i normalno, recimo, kod spolnog odnosa. Kod osoba koje često konzumiraju pornografiju, mozak se navikava na veću razinu dopamina te mu normalna razina dopamina nije dovoljna – s vremenom mu je potrebna sve veća razina dopamina da bi osjetio zadovoljstvo, što znači da čovjek postaje ovisan o osjećaju ugode koji mu pruža pornografija.

Kako se zaštititi?

O tome sam govorio najviše u svojem drugom predavanju. Za one koji imaju taj problem i koji su slabi predložio sam da instaliraju tzv. filtere koji filtriraju takve stranice. To je prvi korak u zaštiti od pornografije. Drugo, naveo sam podatke poznatog američkog psihologa Kevina Skinnera koji radi na suzbijanju ovisnosti o pornografiji. On rabi jednu metodu gdje pomaže ovisnicima da prepoznaju tzv. activation process gdje netko može svjesno prepoznati nekoliko koraka od trenutka kad ti prvi put padne na pamet da gledaš pornografiju pa do odluke da je gledaš. Taj proces možda traje dvije minute, a možda pola dana. Najvažnija točka u tom procesu je predzadnja, a to je onaj trenutak kad sebi daješ opravdanje i autorizaciju da gledaš pornografiju. Njegova metoda je dobra jer pomaže nekome da posvješćuje da ima problem i da prepoznaje kako upada u to. U toj je borbi nužno i to da imaš osobu koja zna za ove probleme i s kim možeš otvoreno razgovarati o tome, bez osuđivanja. To može biti stručna pomoć, psiholog ili psihoterapeut, ili svećenik ili prijatelj. Samo bih napomenuo da nažalost neki naši psiholozi, i tzv. seksolozi, ne vide ništa loše u pornografiji, dapače smatraju da može pomoći u seksualnome životu. Oni, naravno, imaju pravo na svoje mišljenje, ali mislim da njihovi savjeti samo pogoršavaju situaciju. O pornografiji nema debate – pornografija je intrinzično zlo. Međutim, kao svećenik i vjernik, za mene su ove metode dobre, ali nedovoljne. Vjerujem da Isus Krist je došao da razbije djela đavolska, da je živ i da je poslao silu i snagu Duha Svetoga na svoju Crkvu, posebno preko sakramenata.

Što preporučuje Crkva?

Katekizam Katoličke Crkve u članku 234. govori o pornografiji: ”Pornografija vrijeđa čistoću jer izopačuje bračni čin, intimni dar supružnika jedno drugome. Ona teško povrjeđuje dostojanstvo onih koji joj se predaju jer svatko postaje za drugoga objekt rudimentarne naslade i nedopuštenog probitka. Ona gura jedne i druge u iluziju jednog nestvarnog svijeta.” Ovdje bih naglasio srž toga zašto je pornografija zlo. Naime, pornografija nije zlo zato što pokazuje previše, nego zato što pokazuje premalo – ne pokazuje cjelovitu osobu. Pornografija svede osobu na objekt nečijeg užitka i to je protiv dostojanstva ljudske osobe. Osobe nisu objekti nego su subjekti koji zaslužuju ljubav. U borbi protiv ovog zla Crkva preporučuje post o kruhu i vodi jer tako vježbaš svoju volju, zatim odricanje u svakodnevnim malim stvarima jer, ako možeš reći ne u malim stvarima, moći ćeš reći ne u velikim stvarima, tako vježbaš svoje duhovne mišiće. Svakako savjetujem molitveni život, posebno molitve krunice, gdje odgajamo svoje misli i maštu da razmatramo otajstva života Isusa Krista i da punimo svoje misli božanskim stvarima, a ne smećem poput pornografije. Svakako je nužan u ovoj borbi redovit sakramentalni život, posebno sveta ispovijed, gdje dopuštamo milosrdnome Isusu da nam oprosti grijehe i da rasvijetlimo sva mračna područjima svjetlom Kristovim, i redovna sveta misa i primanje euharistije. Na kraju, svima savjetujem da zazovu Duha Svetoga kako bi doživjeli krštenje u Duhu Svetome, kao što su to doživjeli apostoli na dan Pedesetnice. To je iskustvo koje dubinski mijenja čovjeka i njegovu nutrinu.

Najavili ste da ćete u svojoj popularnoj aplikaciji Nova Eva aktivirati program ”Savezničke oči”, koji bi alarmirao kad netko gleda pornografiju. Kako ste to zamislili?

Radi se o poznatom softveru Covenant eyes. Osoba s ovisnošću o pornografiji odabere osobu od povjerenja koja dobije notifikaciju svaki put kad ova ide na pornografiju. Uspješnost tog softvera na engleskom jezičnom području je ogromna i, kao dio tima Nove Eve, razgovaramo o mogućnosti takvog softvera za našu aplikaciju za hrvatsko govorno područje. O tome ćemo obavijestiti javnost na vrijeme.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Na kraju vašeg predavanja predložili ste studentima da vam se elektroničkom poštom javi svatko tko ima problema s pornografijom. Je li već stigao neki e-mail?

Jako mnogo mailova. Inbox mi je pun svjedočanstava i ne stignem sve pročitati. Nisam očekivao takav odaziv. Vidim u opisu maila da ljudi pišu s olakšanjem da mogu s nekim o tome razgovarati. Pišu mi najviše muškarci koji su pobijedili to zlo ili se s tim još uvijek bore. Nadalje, pišu žene koje trpe zato što njihovi muževi to gledaju, a djevojke za svoje dečke. Čak mi pišu majke koje su to uočile kod svojih sinova. Samo nekoliko svjedočanstava dobio sam od djevojaka i žena koje se s tim bore, ali ima ih. Uz dopuštenje onih koji su mi poslali mail, i potpunu diskreciju, razmišljam o načinu kako objaviti ova svjedočanstva, kao poticaj drugima u borbi. I o tome će javnost uskoro znati.

Zašto ste, što mislite, žigosani tako ružnom etiketom u javnom prostoru baš pri obračunu s pornografijom?

Iako mediji koji su me napadali ovih dana, a tako i biskupa Jezerinca, prikazuju napad zbog nevjerojatnog primjera, i tako su jedan mali detalj izvukli, i sav naglasak stavljaju na taj detalj, odvraćajući pažnju od stvarnog problema, osobno mislim da su za sekularni svijet seksualna revolucija i svi njezini plodovi svetinje, pa tako i pornografija. Kad sam dotaknuo taj njihov idol, duhovi su se strašno uzburkali, tako vrijedi za ostale ”svetinje” sekularnog svijeta i seksualne revolucije: kontracepcija, abortus, tzv. gej brak, rodna ideologija… Kad to spomeneš, oni kreću u napad. Primjerice, posljedice pornografije na pornoglumice su katastrofalne. Naveo sam statistike – predoziranja, ubojstva, nasilje i samoubojstva pornoglumica. Nijedan medij nije prenio taj dio mog predavanja. Gdje su borci za prava žena po tom pitanju? U samo tri mjeseca prošle godine pet pornoglumica počinilo je samoubojstvo ili se predoziralo – Olivia Lua, Olivia Nova, August Ames, Yuri Luv i Shyla Stylez. Zanimljivo kako se naši lijevi mediji ne zgražaju, a nad mojim se primjerom zgražaju. Sram ih bilo!

Isto vrijedi za izjavu biskupa Jezerinca. On je rekao da se abortirane bebe koriste za parfeme. Imao je lapsus, svi to znamo, ali je sigurno mislio na kozmetičke pripravke, što je istina. Zanimljivo je kako se nitko ne zgraža nad tim, nego se zgražaju zbog biskupova semantičkog i jezičnog lapsusa.

Na kraju, mene uopće ne dira medijski napad, dapače ja ga očekujem. Ja ću uvijek govoriti istinu i nauk Crkve. To mi je dužnost i zadatak. Ja se samo pitam zašto se toliko ljudi ljute kad čuju istinu?

