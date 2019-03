Austrijska Crkva zabranila misu u Bleiburgu, HBK ogorčen

Austrijska vlast namjerava komemoraciju otežati do zabrane

Što će biti s bleiburškom komemoracijom, još nije do kraja jasno. Austrijske, a posebno vlasti u Koruškoj, očito je namjeravaju otežati do zabrane, no pitanje je može li se doista zabraniti okupljanje na površini koja nije javna, nego pripada organizatoru. Koruške vlasti smatraju da je zabranom mise odluka prepuštena državi, no Počasni bleiburški vod žrtve Bleiburga i križnih puteva i dalje namjerava komemorirati na tom mjestu