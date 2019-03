Koruška katolička crkva zabranila misu u Bleiburgu

Biskupija Gurk-Klagenfurt odbila je dati dopuštenje za održavanje ovogodišnje mise na Lojbaškom polju pored Bleiburga jer se ona politički instrumentalizira, poručili su iz te austrijske biskupije.

Hrvatska biskupska konferencija zatražila je odobrenje za misu koja bi se trebala održati 18. svibnja. Nakon toga je austrijska biskupija napravila detaljnu analizu prošlogodišnje komemoracije koja je bila dopuštena samo pod određenim uvjetima koje je postavio biskup Alois Schwarz. Zatraženo je da se ne nose političke oznake, da ne bude transparenata, da se ne nose odore ili odjeća koja podsjeća na odore te da se ne nosi odjeća s inkriminirajućim natpisima. Zabranili su postavljanje šatora i točenje alkohola.

- O tome hoćete li se pridržavati ovih uvjeta, ovisi hoćemo li u budućnosti dopustiti služenje misa - jasno su lani poručili iz austrijske biskupije.

Detaljna je analiza prošlogodišnje manifestacije pak pokazala da većina tih uvjeta nije bila ispunjena, što je danas u pismu hrvatskoj biskupskoj konferenciji istaknuo tajnik biskupije u Klangenfurtu monisnjor Engelbert Guggenberger. On kaže kako je Sveta misa na Bleiburgu "dio manifestacije koja se politički instrumentalizira i dio je političko-nacionalnog rituala koji služi selektivnom doživljavanju i tumačenju povijest".

Događaj na Lojbaškom polju pored Bleiburga šteti ugledu Katoličke crkve, kaže se nadalje u pismu.

- Cjelovita slika ove manifestacije šteti ugledu Katoličke crkve i mogla bi s pravom poslužiti kao osnova da se, u slučaju da se dopusti održavanje mise, Katoličkoj crkvi u Koruškoj s pravom predbaci toleriranje instrumantalizacije mise u političke svrhe i nedostatak distance prema fašističkim idejama - stoji u pismu.

Austrijska je vlada lani prihvatila novelu zakona o zabranjenim simbolima totalitarnih režima, među kojima su i dva ustraška simbola, a koja stupa na snagu ovog mjeseca. Svi zabranjeno znakovlje tretirat kaznom do 4000 eura i zatvorom do mjesec dana. U slučaju ponavljanja djela, kazna se penje do 10 000 eura i šest tjedana zatvora.

Iz austrijskog SPÖ-a (socijaldemokrati) pozdravili su odluku biskupije i kazali kako se ne može tolerirati da "desničarska organizacija pod krinkom crkvenog slavlja, pokušava opravdati fašističke aktivnosti".

