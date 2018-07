'Ne dam da me ruše oni koji su šutjeli na izdaju s ‘djedom ustašom’ ili pjevali Čavoglave'

Nema sumnje da u SDP-u vlada najveća kriza od njegova osnutka. O tome hoće li se SDP podijeliti ili će se ipak konsolidirati i kakva ga budućnost čeka razgovarali smo s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem koji, unatoč velikim pritiscima, ne želi odstupiti s mjesta šefa stranke. Razlog je, među ostalim, ističe, što neće dopustiti da ga ruše oni koji su izlazili iz stranke pa se u nju iz osobnog interesa vraćali ili oni koji su pjevali Thompsonove Čavoglave i dodvoravali se desnici i šatorašima.

Stječe se dojam da su vaši protivnici unutar stranke sve jači. Mislim na Ranka Ostojića koji je preuzeo vodstvo SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, pa na Županijski odbor SDP-a Krapinsko-zagorske županije koji se otvoreno pobunio protiv odluke Glavnog odbora stranke o suspenziji predsjednika tog ogranka Siniše Hajdaša Dončića i zatražio vašu ostavku i raspisivanje unutarstranačkih izbora... Hoćete li podleći pritiscima i dati ostavku ili ne?



Iskoristio bih ovu priliku i čestitao kolegi Ranku Ostojiću na pobjedi za predsjednika SDP-a Splitsko-dalmatinske županije. Čeka ga puno posla, ima veliku odgovornost i bit će mu pravi izazov povećati rejting i snagu SDP-a u Dalmaciji. Od njega, kao uostalom i od drugih naših ljudi na terenu, očekujem da kao novoizabrani predsjednik i legalist poštuje Statut i odluke Glavnog odbora, kao i Načela djelovanja koja nam je u nasljeđe ostavio Ivica Račan, a koje je i sam zagovarao u predizbornoj kampanji za predsjednika SDP-a. Tu primarno mislim na načelo broj 17 koje kaže: SDP nije bezlična stranka političkih poslušnika ni izvršitelja naloga, ali nije ni stranka koja može dopuštati nekoordiniran i neodgovoran angažman bilo kojega svog člana ili dužnosnika. Ne smatramo politički korektnim ni prihvatljivim djelovati ili davati izjave suprotne prihvaćenoj politici. Smatramo prihvatljivim i poželjnim pokretati pitanja o toj politici, načelima i vrijednostima – unutar stranke. SDP ne može prihvatiti praksu da se pojedini stranački dužnosnici distanciraju od politike stranke, da javno – u ime tobožnje unutarstranačke demokracije i slobode – osporavaju vjerodostojnost stranke i njezinih dužnosnika, kako bi time privukli medijsku pozornost, a sebe predstavili kao autentične tumače te politike. Što se tiče suspenzija, Glavni odbor donio je odluku i obveza je svih u stranci poštovati je sukladno Statutu. Razumije se da onaj tko ne poštuje Statut, koji je temelj i usmjerenje našeg rada i djelovanja, ne poštuje SDP. U pogledu zahtjeva za raspisivanje izbora, napominjem da je u SDP-u kao uređenoj demokratskoj stranci procedura više nego poznata. Napominjem da po toj istoj proceduri nije došlo do službenog zahtjeva za raspisivanje izbora. Želim jasno istaknuti da ne bježim od svoje odgovornosti koju nosi funkcija predsjednika stranke i spreman sam u svako doba dana i noći podnijeti izvještaj o tome što sam napravio od trenutka kad sam postao predsjednik SDP-a. Isto tako, imam viziju i plan za razdoblje koje je pred nama. Uostalom, time pokazujem odgovornost prema svim članicama i članovima SDP-a, a pogotovo prema onima koji su me izabrali. Da podsjetim, njih je bilo oko 12.000. Kao i uvijek dosad, spreman sam na razgovore, ali one u kojima ćemo se boriti snagom argumenata i iz kojih će, kao rezultat, izići bolji i jači SDP.

Dakle, ovdje nije pitanje hoću li ja podleći nekim pritiscima ili neću, jer u cijeloj priči nisam bitan ja. Od mene je bitniji SDP. I, napominjem da nisam bio u drugim strankama, posebno ne u HDZ-u, nisam izlazio iz stranke pa se vraćao iz osobnog interesa niti sam pjevao Thompsonove Čavoglave.

Mislite li na Sinišu Hajdaša Dončića kad kažete da niste kao neki došli iz HDZ-a i na Peđu Grbina koji je otišao iz stranke pa se vratio, a pjevao je i Čavoglave?

Prepoznat će se oni koji nisu bili tako glasni te ih se nije moglo čuti da kritiziraju neprimjerene izjave o Srbima, koketiranje s desnicom i sramotan pokušaj približavanja šatorašima u Savskoj te spominjanje djeda koji je bio ustaša, i sve to u jednoj ne tako davnoj izbornoj kampanji. Time smo izgubili golem broj birača i simpatizera u javnosti koji su se osjećali kao da ih je SDP izdao. Ne sjećam se da su tada reagirali.

Ovih se dana govori da su naši nogometaši ujedinili Hrvatsku, a samo se SDP razjedinio. Bojite li se da će doći do raskola u SDP-u?

Vjerujte mi kad kažem da do raskola neće doći. Članice i članovi SDP-a neće i ne smiju podleći pritiscima četvorice kolovođa koje je Glavni odbor nedavno, sasvim opravdano, suspendirao, a kojima je jedini cilj sačuvati svoje saborske fotelje i svoje interese, i koji su ne tako davno izgubili dvoje parlamentarne izbore s pozicije funkcija koje su tada obnašali. To su činjenice i to su ljudi u stranci očito prepoznali. To su kritičari bez ideje i vizije koji kritiziraju samo radi kritike, ne bi li stvorili privid kaosa u stranci i tako isprovocirali nove izbore. Da su sa svojih saborskih funkcija koje obnašaju tu silnu destruktivnu energiju umjesto protiv mene uložili u kritiku HDZ-a i ove nesposobne Vlade, danas bi naš rejting bio bolji od HDZ-ova. Naposljetku, ja nisam čovjek koji bježi od kritike, ali ta kritika treba imati neko uporište, racionalno i sadržajno. Upravo iz prave, dobronamjerne i argumentirane kritike i rasprave crpim snagu i pouku za daljnji rad. Na žalost, u njihovu slučaju, nema ni dobre namjere ni konstruktivnih prijedloga. Svi znaju da su vrata mojeg ureda za dobronamjerne ljude širom otvorena. Svaka nova ideja, inicijativa ili prijedlog kojima je cilj bolji život građana u Hrvatskoj više su nego dobrodošli.

Očito da suspenzijom “četvorke” niste smirili situaciju u stranci, dapače, ona se i dalje sve više zaoštrava. Što ste zapravo željeli postići suspenzijom “četvorke”?

Podsjetit ću da mi u SDP-u imamo Načela djelovanja i Načela javne komunikacije koja je donio Glavni odbor kao središnje tijelo stranke, a kojih se svi, bez iznimke, moramo pridržavati. Članak 16. Načela djelovanja jasno kaže:

„U demokratskoj stranci poput SDP-a postoje demokratska tijela i demokratski način odlučivanja. S pojedincima koji ih opstruiraju, organizacije SDP-a, ako su demokratske, moraju se uspješno nositi. Svatko ima pravo na svoj stav, na pokretanje vlastite nove političke opcije, ali nema pravo skrivati se iza tuđih zastava ni razarati ono čemu ne pripada kada se po tome više ne može penjati“. Načela javne komunikacije u jednom dijelu, točnije članku 5. kažu, citiram: „Dužnosnici, članice i članovi SDP-a pri javnom iznošenju svojih osobnih stavova vode računa o vrijednostima, političkim i programskim ciljevima, stavovima i odlukama usvojenim na tijelima i organima SDP-a, o osobnom ugledu i ugledu svojih kolega“. Naš Statut u članku 19., stavku 4., kaže: „Svi članovi SDP-a dužni su poštovati ovaj Statut i Program SDP-a te odluke središnjih tijela SDP-a i tijela organizacijskih oblika donesenih u skladu s ovim Statutom. Stoga su oni koji su se svojim ponašanjem i djelovanjem ogriješili o načela djelovanja, o načela javne komunikacije i o Statut s pravom suspendirani odlukom Glavnog odbora“. To je, dakle, jasna poruka svima u stranci da moramo poštovati sva pravila i da kao legalisti vodimo računa da našim djelovanjem ne ugrozimo stranku.

Vjerujete li da iza tih nezadovoljnika u tihoj sjeni stoji Zoran Milanović?

To se šuška po kuloarima. Te navode, dakle, ne mogu ni potvrditi ni demantirati. Možda bi bilo najbolje da pitate Zorana Milanovića.

Peđa Grbin već je najavio da će i dalje “rovariti” protiv vas, bez obzira na suspenziju? Postoji li mogućnost da u tom slučaju bude isključen iz stranke?

Sami ste u pitanju opisali način njegova razmišljanja i djelovanja glagolom „rovariti“. Toliko o tome, kad vam stranački kolega, saborski zastupnik i osoba na koju biste trebali računati u zajedničkom poslu jačanja stranke najavljuje da će se baviti rovarenjem protiv vas. To puno više govori o njemu nego o meni, a podsjetit ću i da je prvi napad na mene i pokušaj mog rušenja od tih istih ljudi uslijedio već mjesec dana nakon što sam izabran na mjesto predsjednika SDP-a. Ja ću samo još jednom podsjetiti da se donesene odluke stranačkih tijela moraju poštovati. To vrijedi za svakog, bez iznimke.

Zašto ste suspenzija poštedjeli Bojana Glavaševića i Biljanu Borzan? Kažu da ste time htjeli napraviti efekt “zavadi pa vladaj” u stranačkoj oporbi?

Nema prikrivenih motiva ni zakulisnih igara. U SDP-u kao demokratskoj stranci nije problem ne slagati se s određenim politikama ili ljudima. U SDP-u je problem kada se to neslaganje počne iznositi u javnost na neprimjeren način koji šteti stranci.

Što je vama Zlatko Komadina? Čini se ponekad kao vaš bodyguard, štitonoša, autoritativni čuvar, politički otac... Je li vam on velik oslonac i uživate li još njegovu potporu?

Zlatko Komadina prije svega je čovjek, drug i jedan od najvećih socijaldemokrata u Hrvatskoj. I ako vas zanima – da, surađujemo, i to dobro.

Dobri ste i s Rajkom Ostojićem bez obzira na to što je on, a ne vi kao tadašnji predsjednik gradskog SDP-a na nagovor Milanovića ušao u utrku za gradonačelnika Zagreba. Imate li danas podršku Rajka Ostojića?

Moj prijatelj Rajko Ostojić i ja u našim smo akcijama dobro koordinirani i surađujemo bolje nego ikad dosad. Rajko Ostojić jedan je od bivših SDP-ovih ministara koji su za vrijeme svojih mandata pokazali da znaju dobro i kvalitetno voditi svoje resore. Ponosan sam što mogu reći da su za njegova i mandata kolege Siniše Varge osjetno smanjene liste čekanja u zdravstvu. Uostalom, Ostojić je najviše zaslužan što je u Hrvatskoj prošao prijedlog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, čime je Hrvatska ušla u krug europskih zemalja koje su najsuvremenije metode liječenja neplodnosti unijele u svoje zakonodavstvo. Možete zamisliti koliko to znači ljudima koji dijete ne mogu začeti prirodnim putem. Želim reći da na takve stručne vrijedne ljude računamo i da su SDP-u potrebni.

Što vam je značio manevar s ostavkama na mjesta saborskih zastupnika? Tko bi relevantan u tom slučaju uopće predstavljao SDP u stranci?

Moja je namjera bila vidjeti jesu li potpisnici pisma spremni napraviti ono što traže od mene – podnijeti ostavke. Nakon tog poteza spreman sam otići i ja. Odgovor sam dobio, naravno da nisu. Inače, u SDP-u postoji velik broj relevantnih ljudi koji mogu uspješno predstavljati SDP.

Zašto SDP-u podrška stalno pada, jeste li radili analizu? Je li problem u sukobima unutar stranke ili u vodstvu kojem ste vi na čelu?

Da, napravljena je stručna analiza iz koje je vidljivo da je najveći razlog pada podrške unutarstranački sukob koji, kao što je poznato, nisam ja inicirao.

Postoje i mišljenja da je Plenković kao lider HDZ-a, koji je čak i više na udaru ultradesnih i ultrakonzervativnih snaga nego vi, pokupio simpatije dijela lijevih birača?

Činjenica je da je Plenković na udaru ultradesnih konzervativnih snaga, kao i to da njegov utjecaj u stranci slabi. I dok desnica divlja, on joj se nema snage suprotstaviti. S druge strane, HDZ je zahvaćen teškim karcinomom klijentelizma koji izjeda i Hrvatsku. A što se tiče simpatija dijela lijevih birača za desnicu, to su zablude. Iluzorno je očekivati da će Plenkovićeva politika i politika konzervativnog i desnog HDZ-a privući pažnju i birače ljevice. Podsjetit ću vas da smo kao SDP na zadnjim parlamentarnim izborima pretrpjeli veliku političku štetu zbog pokušaja dodvoravanja desnici i šatorašima.

Biste li ikada, i u kojem slučaju, podnijeli ostavku na mjesto predsjednika stranke? Recimo, da vas pretekne Živi zid?

Kad bi se to dogodilo na parlamentarnim izborima, koji su jedino pravo istraživanje, to bi bila moja odgovornost. Što se tiče jačanja Živog zida, nisam zabrinut – oni su se više puta deklarirali kao stranka desnice. Potpisali su referendumsku inicijativu Željke Markić protiv nacionalnih manjina, glasali su za promjenu imena Trga maršala Tita, bili su protiv Istanbulske konvencije i protiv su EU. Sve je jasno. Oni su desnica.

Što ćete raditi ovoga ljeta, stanka je u Saboru, počinje sezona kiselih krastavaca, hoće li biti kakvih ideja iz SDP-a?

Za nas nema odmora. Imamo puno posla. Donijeli smo plan i politike za bolju Hrvatsku. Znamo kako ćemo povećati plaće i mirovine, da se ljudi ne bi iseljavali iz Hrvatske. Zato smo predložili da minimalna plaća ne smije biti manja od 4000 kuna neto. Imamo plan i kako vratiti dostojanstvo umirovljenicima, povećanjem mirovina. Ali ne onako kako predlaže HDZ, pljačkanjem građana ukidanjem drugog mirovinskog stupa. To nećemo dopustiti. Nedavno smo predstavili dio tog plana za povećanje mirovina. Jedini smo ponudili i konkretan plan za deblokadu građana i zaustavljanje kamatarenja. Čim preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, želimo izbaviti građane iz dužničkog ropstva. Također, cilj nam je uvesti red u zdravstveni sustav. Znamo kako ćemo smanjiti liste čekanja u zdravstvu na specijalističke preglede, što smo uostalom već jednom uspjeli napraviti kad smo bili na vlasti. Cilj nam je zaustaviti iseljavanje i zato je SDP jedini predložio plan za mlade i zaustavljanje iseljavanja. Besplatni udžbenici, besplatni vrtići, povećanje dječjeg doplatka, sufinanciranje najma stana mladim obiteljima i oslobađanje doprinosa pri zapošljavanju mladih do 35 godina. Podići ćemo konkurentnost hrvatskog turizma po uzoru na europske zemlje s najrazvijenijim turizmom, smanjit ćemo PDV na 10% na usluge smještaja, a smanjit ćemo i PDV u turizmu na 13%. Uskoro ćemo predstaviti i naš plan za poljoprivredu. Našim poljoprivrednim proizvođačima omogućit ćemo siguran plasman njihovih domaćih proizvoda i tako ih osloboditi reketarenja i ucjenjivanja uvoznih lobija. Ispravit ćemo nepravdu koju je napravila ova Vlada da naši poljoprivrednici dobivaju osjetno manje poticaje od europskih poljoprivrednika, i to s velikim zakašnjenjem. U završnoj je fazi izrada predizbornog programa kojim ćemo vratiti dostojanstvo i nadu građanima Hrvatske. Svime nabrojenim želim poručiti: SDP je spreman, imamo snagu, viziju i ono što je ključno, imamo ljude da treći put preuzmemo odgovornost za Hrvatsku. Na kraju, htio bih reći da želim biti predsjednik SDP-a koji okuplja. Zanimaju me samo konkretni i konstruktivni ciljevi koje možemo ostvariti, a ne puka obećanja. U planu nam je stoga okupiti stranke progresivne ljevice. Želimo otvoreno i bez uvijanja progovoriti o poziciji ljevice danas u Hrvatskoj. Radimo i na povratku nekih bivših i istaknutih članova u krilo SDP-a. Ljudi su motivirani i žele dati svoj doprinos, a mi im to moramo omogućiti. Da bismo na neki način zahvalili i odali počast ljudima koji su SDP stvarali u nimalo jednostavnim okolnostima i vremenima, okupit ćemo utemeljitelje SDP-a jer od tih uglednih ljudi i u političkom i u ljudskom smislu možemo puno naučiti. Nit vodilja u svemu što radimo trebaju nam biti Načela djelovanja SDP-a, čiji su temelj teze Ivice Račana – dosljednost socijaldemokratskim vrijednostima, otvorenost, politička vjerodostojnost, jasni politički ciljevi, korektno političko natjecanje, unutarstranačka solidarnost i demokratičnost, jedinstvo stranke... Ako se tako ponašamo, nemamo se razloga bojati za svoju političku budućnost.

Jeste li pratili nogomet ili ste bili fokusirani samo na stranku? Jer drama se odvijala istodobno u Rusiji i u SDP-u?

Naravno da sam pratio nogomet, kao i svi drugi u Hrvatskoj. Ponosan sam na rezultat koji su ostvarili naši reprezentativci, a još više na način na koji su ostvarili pobjede: dali su sve i najbolje od sebe. Svima su nam pokazali, a pogotovo nama političarima, kako se radom, trudom, zalaganjem i zajedništvom dolazi do uspjeha i rezultata. Najbitnije je to što su nas učinili ponosnima i što su nas ujedinili. To je slika Hrvatske kakvu želim i to je slika Hrvatske koja je obišla svijet. Još jednom i ovom prilikom želim im reći: od srca velika hvala!

Svi dakle sada govore o jedinstvu Hrvatske. Što bi za vas bilo političko jedinstvo Hrvatske? Velika koalicija? Ili možda dogovor HDZ-a i SDP-a o pet ključnih reformi za Hrvatsku?

Što se tiče velike koalicije, o tome sam već sve rekao. Nema velike koalicije, pogotovo dok se krade, pljačka i otima. Ne možemo koalirati sa strankom koju izjeda nepotizam, korupcija i afere. Uostalom, HDZ je pokazao da nije sposoban provesti nikakve reforme. Naš je cilj, kad treći put preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, primiti se posla i provesti ključne reforme uz pomoć naših partnera.

Tko bi danas bio bolji premijer, vi ili Plenković?

Ne odgovaram na hipotetska pitanja. Svoju misiju u politici vidim kao borbu protiv nepravde. To je i bio razlog zbog kojeg sam se prije 21 godinu priključio SDP-u. Vrijeme nakon rata, ljudi bez posla, umirovljenici s mizernim mirovinama, uz kriminalnu pretvorbu i privatizaciju. Sličnu nepravdu vidim i danas. I protiv nje se borim. To me pokreće. To je teži put. Rano sam ostao bez roditelja, nastavio se brinuti o obitelji, za sve u životu morao sam se pomučiti. Ništa mi nije bilo servirano. Ali kao što sam se borio za svoju obitelj, spreman sam se boriti za sve ljude u Hrvatskoj. Imam dovoljno znanja, iskustva i hrabrosti.

Kako komentirate ponašanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Rusiji?

Mislim da je predsjednica bila u pretjeranoj euforiji, opijena uspjehom naše reprezentacije. Možda je u nekim trenucima u tom slavlju malo pretjerala pa su neke stvari bile možda malo i neumjesne. U svakom slučaju, teško će se više ponoviti takva prilika da predsjednica proslavi uspjeh reprezentacije s reprezentativcima u njihovoj svlačionici.

Hoćete li podržati Zorana Milanovića u slučaju da se kandidira na predsjedničkim izborima?

SDP kao najjača oporbena stranka sigurno će imati svog kandidata. O tome tko će to biti, odlučit ćemo zajedno u stranci, na stranačkim tijelima, kad za to dođe vrijeme.