Što Zlatko Komadina odluči, to će se u SDP-u i dogoditi

Osječka gradska organizacija SDP-a zatražila od organizacije u županiji da pokrene sazivanje izvanredne Konvencije stranke na kojoj bi se odlučilo o sudbini Davora Bernardića.

Iako je od zahtjeva Gradske organizacije do sazivanja konvencije dug put, ova “pobuna” osječkih SDP-ovaca dodatno komplicira odnose u središnjim tijelima stranke, pogotovo u Predsjedništvu SDP-a, čiji je član Domagoj Hajduković ujedno i predsjednik osječko-baranjske organizacije stranke. Hajduković je i međunarodni tajnik SDP-a i u Predsjedništvu je do sada glasovao protiv struje koja traži Bernardićev odlazak, no pitanje je hoće li i dalje odolijevati pritisku svoje baze, pogotovo kada se zna da su prije osječkih protiv suspenzije stranačkih pobunjenika ustali i SDP-ovci iz Đakova.

Matić obmanut

A to je posebno nezgodno uoči očekivanog raspleta situacije nakon što su se odlukama vodstva usprotivile i zagrebačka te krapinsko-zagorska organizacija, koje se ne mire sa suspenzijom svojih predsjednika. Pitanje je na koliko bi glasova u Predsjedništvu Bernardić uopće mogao računati ako bi se odlučio na daljnje sankcije. Izjave nekih članova Predsjedništva koji su nedavno digli ruku za odluku koja je rezultirala suspenzijom Hajdaša Dončića, Peđe Grbina, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića pokazuju da situacija nije ni izdaleka jednostavna. Primjerice, Predrag Matić tvrdi da je bio obmanut i da mu nitko nije rekao da će formulacija “dio članova Predsjedništva prekršio je Statut” dovesti do njihove suspenzije. Najavljuje da će zbog toga kolege i službeno pozvati na red.

U najosnovnijoj podjeli snaga u Predsjedništvu SDP-a u “pobunjeničku struju” danas bismo bez suspendiranih članova mogli ubrojiti još samo Bojana Glavaševića i Biljanu Borzan. S druge strane, Bernardić može računati na bezuvjetnu odanost Nenada Livuna te vjerojatno i na potporu ljudi na stranačkim funkcijama o kojima sam odlučuje, poput tajnika Nikše Vukasa ili političkog tajnika Davorka Vidovića, no njih dvojica u ovom trenutku nemaju pravo glasa u Predsjedništvu. Među ljudima koji preostaju kao “ključni igrač” nameće se Zlatko Komadina, sa snažnom primorsko-goranskom organizacijom iza sebe i prevladava dojam da će rasplet u SDP-u ovisiti baš o njegovoj volji.

Kao Komadinine ljude u Predsjedništvu SDP-ovci doživljavaju Romanu Jerković i donekle Ivanu Posavec Krivec. Tu je i Rajko Ostojić, također jedan od ljudi koji su otpočetka gurali Davora Bernardića, da bi ga u posljednje vrijeme nagovarali da se makne s funkcije, a takva je otprilike i pozicija Ive Jelušića. U SDP-u se može čuti da Komadina i Ostojić više nisu u odnosima u kojima su bili nekad i da bi i u toj struji moglo doći do svađa, posebno u trenutku kada se bude odlučivalo o kandidatima za euroizbore. No, te informacije treba uzeti s dozom opreza jer bi bilo kakav razlaz među njima značio prepuštanje stranke protivničkom taboru, što ni jednom ni drugom vjerojatno ne pada na pamet.

Većinsku struju u Predsjedništvu čine i Franko Vidović i Arsen Bauk, u čiji glas, čini se, trenutačno ipak nitko nije siguran. U takvoj konstelaciji pitanje je može li itko na sjednici Predsjedništva trenutačno dobiti većinu za bilo koju odluku, posebno za eventualno izbacivanje “pobunjenika” iz stranke ili raspuštanje neposlušnih organizacija. Naravno, sve važne odluke na kraju mora potvrditi i Glavni odbor, u kojem su “pobunjenici” suspendirani sa 60 posto glasova. No, ta je odluka donesena po principu “mi ili oni” i ostaje pitanje što bi se dogodilo kada bi Bernardić zanemario želje svojih nekadašnjih pokrovitelja i odlučio da će pod svaku cijenu ostati na čelu stranke koliko god to bude moguće.

Morat će se dogovoriti

Iz kruga onih koji su ga donedavno podržavali stižu poruke da će Bernardić otići “milom ili silom”, no pitanje je mogu li za njegovo rušenje dobiti sve članove Glavnog odbora koji su bili za suspenziju neposlušne četvorke iz Predsjedništva. Ako bi se odlučili da ga maknu silom, morali bi računati i na dio ljudi koji su se usprotivili suspenziji Grbina, Hajdaša Dončića, Zmajlovića i Babića.

Činjenica je da je tih 40 posto članova Glavnog odbora za Bernardićev odlazak, no pitanje je zbog čega bi oni držali kvorum i glasali za nešto što predlože ljudi iz protivničkog tabora. U tom bi se slučaju, dakle, moralo ići na neku vrstu pakta s ljudima koji su nedavno suspendirani, što sada možda zvuči nemoguće, ali ni taj scenarij ne treba potpuno odbaciti.