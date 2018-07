Predsjedništvo SDP-a odlučilo: Bernardića za predsjednika Kluba zastupnika u Saboru

Predsjedništvo SDP-a u četvrtak je na sjednici donijelo odluku da umjesto Arsena Bauka, predsjednik Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru bude čelnik SDP-a Davor Bernardić, predložio je to član Predsjedništva stranke Franko Vidović na prvoj "krnjoj" sjednici bez četvorice nedavno suspendiranih članova, a podržala ga većina članova toga tijela, uz suzdržane Biljanu Borzan i Bojana Glavaševića.

Situaciju za Bernardića komplicira činjenica da prema članku 130. stavku 3. Statuta, odluku o predsjedniku Kluba zastupnika donose njegovi članovi, a nedavno su 23 od ukupno 34 zastupnika u Klubu potpisala pismo kojim traže Bernardićev odlazak s čela SDP-a, pa ostaje nejasno kako namjerava operacionalizirati odluku Predsjedništva i dobiti njihovu potporu za mjesto šefa Kluba. Također, prije dva mjeseca, kada je to zatraženo od njega, odbio je biti predsjednik Kluba. Usto, prije 12 dana na sjednici Glavnog odbora, Bernardić je ponudio i potpisao ostavku na mjesto saborskog zastupnika, tražeći i od ostalih nezadovoljnika u Klubu da to učine.

Nakon dvosatne sjednice, član Predsjedništva Ivo Jelušić najavio je da će se odluka o Bernardiću kao predsjedniku Kluba realizirati u rujnu. "Ovo je politička odluka Predsjedništva, a Klub je tijelo stranke koje provodi odluke Predsjedništva i Glavnog odbora i ne očekujem da će biti odbačena", odgovorio je Jelušić na pitanje kako namjeravaju to provesti s obzirom na to da je dvije trećine Kluba vrlo kritično nastrojeno prema Bernardiću.

Kazao je i kako je Bauk sklon toj odluci s obzirom na to da je "već ranije nekoliko puta molio da se takvo što dogoditi, a on će i dalje ostati aktivan u Klubu, ali prepušta svoje mjesto predsjedniku". "To ćemo to vidjeti kada postane predsjednik Kluba", uzvratio je na pitanje koliko Bernardić može biti uvjerljiv i kvalitetan predsjednik Kluba s obzirom na to da se rijetko pojavljuje, a još rjeđe raspravlja u Saboru.

Jelušić je kazao da su na sjednici Glavnog odbora odlučili da će se održati zajednička sjednica Predsjedništva i Kluba na kojoj će se sve dogovoriti. "Ovo je prijedlog Predsjedništva i vjerujte da na Klubu oko toga neće biti velikih problema", uvjerava Jelušić.

Prema neslužbenim informacijama, Bernardić je tražio i da se suspendirane razriješi svih funkcija, konkretno, Sinišu Hajdaša Dončića s dužnosti potpredsjednika Sabora. Jelušić je, međutim, kazao da se o tome raspravljalo, no, nije glasalo, ali da je "raspoloženje takvo da ne mogu ostati na tim dužnostima".

Razgovaralo se i o pripremama za izbore za Europski parlament, na koje će SDP izaći samostalno, ali, kazao je Jelušić, u suradnji s nestranačkim, lijevomislećim ljudima.

