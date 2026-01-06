Naši Portali
ZIMSKE RADOSTI

Tko je odgovoran ako se na snijegu ispred stambene zgrade dogodi nesreća?

Ovako je izgledao Zagreb na današnji dan prije 11 godina
VL
Autor
Večernji.hr
06.01.2026.
u 18:21

Po Zagrebu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske primijeti se i da nisu očišćeni mnogi prilazi ispred kuća i zgrada

Snijeg pada diljem Hrvatske. Osim što se ljudi sanjkaju i uživaju u zimskim radostima, snježni pokrivač stvorio je posvuda i probleme. U Zagrebu je na teren izašlo svih 245 raspoloživih ekipa Zimske službe. 

'Trenutno je nekih 10-ak ekipa, vrše se neke određene dorade, ali u popodnevnim satima, odnosno u predvečerje, sukladno prognozi DHMZ-a, očekuje se nove padaline, tako da vjerujem da će sve ekipe biti angažirane. Tijekom zadnjih 24 sata na terenu je bilo svih 245 raspoloživih ekipa', rekao je za HRT Ivan Špehar, voditelj zimske službe podružnice Zagrebačke ceste.

Što se Zagreba tiče, gradske službe zadužene su za pješačke dijelove na javnim površinama i uz prometnice. Ipak, nije sve očišćeno. Pješački dijelovi za koje su zadužene mala zimska služba i Zrinjevac, nažalost, nisu riješeni.

Po Zagrebu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske primijeti se i da nisu očišćeni mnogi prilazi ispred kuća i zgrada.  Za to su, 'pak,  zaduženi vlasnici obiteljskih kuća, suvlasnici stambenih zgrada, vlasnici i korisnici poslovnih prostora, te upravitelji zgrada. Ako nije očišćeno, kazne za to piše komunalno redarstvo, a one mogu iznositi do 300 do 1000 eura i više.

Ako netko od prolaznika strada ispred nečije kuće ili zgrade, odgovornost snose vlasnici ili suvlasnici te nekretnine. Zagrepčani su se zato organizirali.  'Dogovaramo se, imamo spisak. To će se danas čistiti ako bude kaj. I sol i sve imamo, kaže za HRT Slavko Paležac, stanar zgrade u Rudeškoj cesti.
FOTO Hrvatska pod snijegom: Ovo je 100 najboljih fotografija
Ovako je izgledao Zagreb na današnji dan prije 11 godina
1/100

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
18:35 06.01.2026.

Građani nemaju apsolutno nikakvu obvezu čistiti JAVNU površinu, uključivo i pločnik i prilaze. Za JAVNE površine su zadužene JAVNE službe.

Avatar neugodan
neugodan
19:15 06.01.2026.

a ako slomim nogu pred nekom zgradom a vani suho, eto pao preko grane ili lisca?

YE
Yeah
18:55 06.01.2026.

Onaj tko ne nosi cipele za snijeg u kojima se kliže.

