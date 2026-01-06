Tko je odgovoran ako se na snijegu ispred stambene zgrade dogodi nesreća?

Snijeg pada diljem Hrvatske. Osim što se ljudi sanjkaju i uživaju u zimskim radostima, snježni pokrivač stvorio je posvuda i probleme. U Zagrebu je na teren izašlo svih 245 raspoloživih ekipa Zimske službe.

'Trenutno je nekih 10-ak ekipa, vrše se neke određene dorade, ali u popodnevnim satima, odnosno u predvečerje, sukladno prognozi DHMZ-a, očekuje se nove padaline, tako da vjerujem da će sve ekipe biti angažirane. Tijekom zadnjih 24 sata na terenu je bilo svih 245 raspoloživih ekipa', rekao je za HRT Ivan Špehar, voditelj zimske službe podružnice Zagrebačke ceste.

Što se Zagreba tiče, gradske službe zadužene su za pješačke dijelove na javnim površinama i uz prometnice. Ipak, nije sve očišćeno. Pješački dijelovi za koje su zadužene mala zimska služba i Zrinjevac, nažalost, nisu riješeni.

Po Zagrebu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske primijeti se i da nisu očišćeni mnogi prilazi ispred kuća i zgrada. Za to su, 'pak, zaduženi vlasnici obiteljskih kuća, suvlasnici stambenih zgrada, vlasnici i korisnici poslovnih prostora, te upravitelji zgrada. Ako nije očišćeno, kazne za to piše komunalno redarstvo, a one mogu iznositi do 300 do 1000 eura i više.

Ako netko od prolaznika strada ispred nečije kuće ili zgrade, odgovornost snose vlasnici ili suvlasnici te nekretnine. Zagrepčani su se zato organizirali. 'Dogovaramo se, imamo spisak. To će se danas čistiti ako bude kaj. I sol i sve imamo, kaže za HRT Slavko Paležac, stanar zgrade u Rudeškoj cesti.

