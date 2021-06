Milijunu Newyorčana mobitel je dovoljan za odlazak na putovanje, ulazak u dvoranu, kafiće...

Era digitalnih potvrda o cijepljenju, certifikata koji otvaraju mnoga vrata zatvorena u lockdownu, već je zapravo započela. Možda ne u Hrvatskoj, ili ne još vidljivo u Hrvatskoj, ali u svijetu svakako da. U New Yorku, prvoj američkoj saveznoj državi koja je uvela digitalne potvrde o cijepljenju protiv COVID-19 ili negativnom rezultatu PCR testa, sustav nazvan Excelsior Pass već ima milijun korisnika.

Grad New York u srijedu prošlog tjedna, 19. svibnja, izašao je iz 423-dnevnog lockdowna i dopustio hodanje bez maski za lice, ulazak u trgovine bez strogo dopuštenog kapaciteta popunjenosti, posluživanje unutar restorana i kafića… Prema novim, relaksiranim mjerama, biznis koji prima klijente može od njih tražiti dokaz da nisu zarazni, što znači da su cijepljeni ili recentno negativni na PCR testu, a digitalna aplikacija Excelsior Pass pokazuje se kao najjednostavniji i najučinkovitiji način te provjere. Stadioni i dvorane, od Madison Square Gardena do Yankee Stadiuma, već koriste Excelsior Pass za povratak gledatelja na svoje tribine.

U Hrvatskoj možda još nitko ne vadi takvu digitalnu potvrdu na kraju svibnja, ali već u lipnju ili srpnju vidjet će se, vjerojatno, kako Amerikanac koristi Excelsior Pass da dođe do sobe, primjerice u – dubrovačkom Excelsioru. U Bruxellesu je prije desetak dana dogovoreno otvaranje svih država članica Europske unije za turistička i druga (dosad formalno zabranjena) neesencijalna putovanja iz trećih zemalja izvan EU, poput Amerike. Hrvatska je i prošlog ljeta zaobilazila tu formalnu zabranu i puštala Amerikance da slobodno ulaze spašavajući turističku sezonu kroz sve moguće rupe u – možda ne baš u zakonu, ali svakako u svjetskoj i europskoj lockdown-praksi.

Bilo je trenutaka prošlog ljeta kad su se neke druge države članice žalile da Hrvatska olako pušta Amerikance, ali hrvatski su diplomati na to, kako doznajemo, hladno odgovarali da što se drugi bune kad preko njihovih zračnih luka Amerikanci ulaze u Europu. Ne preko hrvatskih, koje nemaju izravne letove sa SAD-om ili ih imaju na razini statističke pogreške. Tako je bilo prošloga ljeta, snalazio se tko je kako mogao i htio, ali i uz takva “snalaženja” neizvjesnost u vezi s putovanjem mnoge je obeshrabrila: hoće li, dok su na odmoru u drugoj zemlji, njihova zemlja promijeniti pravila i propisati obveznu desetodnevnu karantenu nakon povratku, što ljudima remeti planove s poslom, školom i mirnim snom?

Ovog ljeta digitalne potvrde o cijepljenju, prebolijevanju ili negativnom rezultatu PCR testa trebale bi unijeti tu promjenu i postati ta točka preokreta, nakon koje će puno više ljudi početi putovati i vraćati se nečemu što izgleda kao život prije izbijanja pandemije. U ubrzanoj zakonodavnoj proceduri – uspješno, ali nakon teških pregovora između kolegislatora, jer su države članice kroz Vijeće EU željele jedno, a Europski parlament inzistirao na drugom – europska uredba o uspostavi digitalnih potvrda o COVID-19 dogovorena je i bit će izglasana u lipnju. Stupit će na snagu 1. srpnja. Premijeri i predsjednici 27 država članica, okupljeni na posebnom sastanku Europskog vijeća početkom ovoga tjedna u Bruxellesu, pozdravili su tu novost i dogovarali se kako koordinirati praksu svojih država u priznavanju tih digitalnih potvrda od 1. srpnja te kako olakšati putovanja unutar Europske unije do 1. srpnja.

Neke države članice već su uvele svoja, nacionalna, digitalna rješenja za lakše dijeljenje podataka o tome tko je cijepljen ili ima antitijela nakon oporavka od COVID-19. Estonija i Danska dva su takva primjera. I njihova je ideja uklopiti svoje već izrađene aplikacije u europsku digitalnu potvrdu. Ali iz njihovih primjera već se nazire nešto što će sigurno postojati i nakon uvođenja europske potvrde: to je činjenica da neke države članice te digitalne potvrde žele koristiti i za vraćanje građana društvenim aktivnostima, kao što su odlasci u restoran ili kod frizera, dok neke države imaju samo na umu prekogranična putovanja. Hrvatska je, i po činjenici da je imala jedan od najblažih lockdowna u Europi i po onome što čujemo u izjavama uoči stupanja na snagu europskih digitalnih potvrda, bliža toj drugoj skupini zemalja. Danska je, primjerice, među onima prvima.

Kad su se restorani i kafići u Danskoj ponovno otvorili 21. travnja, propisano je da na terase mogu svi, a unutra samo oni koji imaju digitalnu potvrdu koja se u Danskoj zove Coronapas, kao koronaputovnica. Ranije tijekom travnja frizeraji, saloni za masažu i autoškole otvorili su se također samo za klijente s Coronapasom. I gledatelje su Danci počeli puštati na sportske događaje samo ako dokažu da nisu zarazni, a to dokazuju aplikacijom.

Kao i kod budućeg europskog certifikata, i dansko rješenje nudi tri moguća načina da se dokaže da nositelj potvrde nije zarazan: ili da je potpuno cijepljen nekim od odobrenih cjepiva, ili da je prebolio COVID-19 u proteklih 180 dana, ili da je prošao PCR testiranje u prethodna 72 sata s negativnim nalazom. Potvrda s QR kôdom, koji sadrži te podatke uz visoku razinu zaštite privatnosti, može se pokazati na mobitelu ili u papirnatom obliku, isprintana s web-stranice.

– Naravno da nije savršeno, ali to je rješenje koje u ovom trenutku nema bolje alternative – kaže o uvođenju europskih digitalnih potvrda za COVID-19 hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan (SDP). O tome kako će točno taj novi sustav funkcionirati Borzan kaže kako se zna što je u uredbi, ali da treba imati i na umu da su to situacije u kojima se odluke donose u hodu. Ono što je posebno smeta su antivakseri koji osporavaju uvođenje takvih digitalnih potvrda pozivajući se na slobodu. Odnosno, kako kaže Borzan:

– Jako puno se bavimo slobodom onih koji su antivakseri, a ne bavimo se toliko ljudima čiju slobodu ti antivakseri ograničavaju svojim postupcima. To su ljudi koji se iz zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti, a inače bi željeli, i koje štitimo mi koji se možemo i trebamo cijepiti – objašnjava SDPova europarlamentarka.

Činjenica da se negativan PCR test, obavljen dovoljno recentno prije putovanja, smatra jednakim dokazom da osoba nije zarazna kao i dokaz o potpunom cijepljenju vjerojatno spašava tu europsku uredbu od optužbi da stvara diskriminaciju. Kažemo vjerojatno jer sasvim je izgledno da će se naći osporavatelji te uredbe koji će je pokušati pravno ukinuti sve do Europskog suda za ljudska prava, kao što je to nedavno u jednoj izjavi pretpostavila da će se dogoditi i glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović-Burić. Sudovi će dati svoj pravorijek.

No, teže se može reći da su necijepljene osobe diskriminirane ako je i takvim osobama otvorena mogućnost dobivanja istog takvog certifikata s QR kôdom, samo s potvrdom da je negativan na PCR testu. Sada se u praksi događa da jedno putovanje iz jedne u drugu državu članicu EU zahtijeva i po 4 PCR testa. U zemlji polaska, u zemlji dolaska, pa potom još dva u zemlji u koju se putnik vraća, ako je to jedna od zemalja koje propisuju obveznu samoizolaciju iz koje se može izaći tek nakon dva testiranja, prvog i sedmog dana. Jedan od sudionika natjecanja za pjesmu Eurovizije, s kojim smo razgovarali prošlog vikenda u Rotterdamu, kamo je doputovao iz Zagreba, rekao nam je da je morao obaviti tri testiranja u jedan i pol dan: u Zagrebu, u Amsterdamu nakon slijetanja, pa u Rotterdamu na ulasku u koncertnu dvoranu.

Ako bi smanjio takva nepotrebna ponavljanja PCR testiranja u tako kratkom roku, digitalni certifikat EU o COVID-19 već bi bio korisna stvar za tisuće ljudi koji radije ne bi da zabadanje štapića duboko u nos zamijeni zagrljaje, poljupce i druge uobičajene geste rastanka i dobrodošlice. Slična korist može se vidjeti i za one koji su preboljeli COVID-19 i uspješno se oporavili, kao i naravno one koji su cijepljeni. Umjesto pokazivanja raznih neujednačenih papira i savladavanja jezičnih i svih drugih barijera s graničnim službenicima iz tridesetak europskih država, brzo skeniranje QR kôda i siguran ulazak i boravak, kamo god da ste krenuli na put, čini se kao rješenje oko kojeg nema dvojbe da je bolje i sigurnije.

Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu iz redova HDZ-a, naglašava da će najviše koristi od uvođenja jedinstvenog europskog COVID certifikata (umjesto niza zasebnih nacionalnih) imati upravo turističke države poput Hrvatske.

– Ujednačavanjem kriterija omogućuje se građani Europske unije lakše prelaze granicu, dolaze na odmor u Hrvatsku, ali i, što je najvažnije, da se puno lakše vrate u svoje države. Jer, ako im njihove države propišu da se pri povratku s ljetnog odmora moraju samoizolirati na nekoliko dana, onda ti ljudi neće ni doći u Hrvatsku. Ova potvrda nije putovnica, ona nije preduvjet za slobodu kretanja u EU, nego služi tome da pomogne slobodi kretanja jer osobama koje imaju tu potvrdu neće se određivati dodatna ograničenja – kaže Sokol.

Europski parlament u napetim je pregovorima s Komisijom kao predlagačem i Vijećem EU kao kolegislatorom tražio da potvrda bude garancija ljudima kako im nitko neće propisivati dodatna ograničenja pri putovanju, poput obvezne samoizolacije ili novog PCR testiranja. To nije bilo u prvotnom prijedlogu Komisije niti su države članice kroz Vijeće EU dopuštale da bude tako izglasano jer se javnozdravstvena politika ubraja u nacionalne ovlasti kojih se države ne žele odreći samo zato što u ovom slučaju to traže europarlamentarci. Na kraju je postignut kompromis koji je nacionalne ovlasti ostavio netaknutima.

Dakle, kompromis koji je više u korist država članica, no i Europski parlament je zadovoljan jer se u ispregovaranom tekstu uredbe kaže da države ne bi trebale posezati za dodatnim ograničenjima za nositelje potvrde, a ako to zbog pogoršanja epidemiološke situacije i moraju učiniti, onda imaju obvezu informirati Komisiju i sve druge države članice te obrazložiti, opravdati takvu odluku.

– Tako da nije apsolutno zajamčena sloboda kretanja, ali puno je bolje nego u originalnom prijedlogu. Dodatna ograničenja mogu se uvesti u vrlo iznimnim, rijetkim situacijama, kojih nadam se neće ni biti. Nadam se i da države članice neće zloupotrebljavati uredbu kako bi svoje građane prisilile da ljetuju unutar svojih granica, odnosno da, recimo, ne idu u Hrvatsku – kaže Sokol.

Pojava novih i opasnijih sojeva koronavirusa u nekoj zemlji može biti jedan od opravdanih razloga da druga zemlja propiše dodatna ograničenja svima, pa i nositeljima COVID certifikata koji putuju iz tog smjera. No, hoće li se i u kojoj mjeri to događati ovisi o tome koliko će Europska komisija biti uspješna u koordiniranju ponašanja država članica jednom kad se sustav COVID certifikata podigne, odnosno proradi. To će biti od 1. srpnja. Nakon toga, uspjeh ili neuspjeh novog sustava vidjet će se u hodu.

Drugdje, gdje su već uvedene, takve COVID potvrde funkcioniraju relativno dobro. Ali Europska unija nije jedna država, već zajednica suverenih država, tako da je ovaj pokušaj poseban jer je prvi (u svijetu) multilateralni sustav izdavanja i priznavanja digitalnih potvrda o cijepljenju/testiranju/prebolijevanju COVID-19. U Americi takve digitalne potvrde postoje samo u New Yorku, na njima radi još oko 17 saveznih država, ali nekog rješenja na federalnoj razini vjerojatno neće biti.

Svejedno, privatne kompanije već uvode ili planiraju uključiti takve digitalne potvrde u svoje poslovanje, a čak je i niz velikih i uglednih američkih sveučilišta već najavilo da će studenti koje će ta sveučilišta primiti u novoj akademskoj godini u pravilu morati imati takve potvrde o cijepljenju. U Europskoj uniji uspjeh je, za početak, definiran kao otvaranje unutarnjih granica za bezbrižna a sigurna putovanja. Nakon toga, na jesen ili u zimu, bit će jasnija slika i o drugim područjima primjene europskih digitalnih potvrda, izvan samih putovanja. O tome će opet odlučivati same države članice, ne EU. Jer Europska unija nema ovlasti da se miješa u to, što nema veze sa slobodom kretanja Unijom.